Стоимость квартир в Ивано-Франковске: анализ рынка первичной недвижимости: анализ рынка первичной недвижимости

Дефицит новостроек в Ивано-Франковске — как это повлияло на цены
Ивано-Франковск, город с многовековой историей и живописными пейзажами, переживает бум на рынке первичной недвижимости. Цифры говорят сами за себя: за последние четыре года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти втрое — с 11 900 гривен в 2021 году до 35 600 гривен в 2025 году.
Согласно данным портала ЛУН, больше всех подорожало жилье в сегменте "премиум", где стоимость квадрата выросла с 17 400 грн в 2021 году до 50 400 грн в марте этого года.
Сегмент "бизнес" также демонстрирует значительный рост, достигнув 37 600 грн в 2025 году.
"Комфорт" и "эконом" классы также не отстают, показывая стабильный рост.
Уменьшение предложения
Количество новостроек в Ивано-Франковске уменьшилось с 75 в 2021 году до 62 в 2025-м. Это может быть связано с разными факторами: от сложностей с получением разрешений на строительство до нехватки квалифицированной рабочей силы.
В любом случае, сокращение предложения лишь подогревает цены.
Факторы, влияющие на рост цен
- Рост спроса. Ивано-Франковск становится все более привлекательным для жизни и инвестиций, что приводит к росту спроса на жилье.
- Инфляция. Общий рост цен в экономике также влияет на стоимость недвижимости.
- Рост стоимости строительных материалов. Увеличение затрат на строительство также влияет на конечную цену квартир.
- Развитие инфраструктуры. Улучшение инфраструктуры города делает его более привлекательным для жизни, что также способствует росту цен на недвижимость.
Ожидается, что тенденция к росту цен на первичное жилье в Ивано-Франковске сохранится. Однако темпы роста могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации в стране и регионе.
Отметим, рынок недвижимости Украины в 2025 году остается сложным и нестабильным. Несмотря на относительную активизацию строительства и продажи жилья, покупателей подстерегают многочисленные риски. Мошенники, застройщики без репутации, проблемные документы — все это может обернуться финансовой катастрофой.
Также мы сообщали, что покупка недвижимости в 2025 году — это не только эмоциональное решение, но и сложный бюрократический процесс, где каждый документ имеет решающее значение. В условиях военного положения и цифровизации процедура стала более прозрачной, но требует тщательного соблюдения усиленных мер безопасности.
Читайте Новини.LIVE!