Стоимость квартир в Ивано-Франковске: анализ рынка первичной недвижимости: анализ рынка первичной недвижимости

ЖК в Ивано-Франковске. Фото: dim.ria

Ивано-Франковск, город с многовековой историей и живописными пейзажами, переживает бум на рынке первичной недвижимости. Цифры говорят сами за себя: за последние четыре года средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла почти втрое — с 11 900 гривен в 2021 году до 35 600 гривен в 2025 году.

Согласно данным портала ЛУН, больше всех подорожало жилье в сегменте "премиум", где стоимость квадрата выросла с 17 400 грн в 2021 году до 50 400 грн в марте этого года.

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Средние цены на первичке в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

Сегмент "бизнес" также демонстрирует значительный рост, достигнув 37 600 грн в 2025 году.

"Комфорт" и "эконом" классы также не отстают, показывая стабильный рост.

Средние цены на рынке первичной недвижимости Ивано-Франковска по классам. Графика: ЛУН

Уменьшение предложения

Количество новостроек в Ивано-Франковске уменьшилось с 75 в 2021 году до 62 в 2025-м. Это может быть связано с разными факторами: от сложностей с получением разрешений на строительство до нехватки квалифицированной рабочей силы.

Предложения на первичной рынке недвижимости в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

В любом случае, сокращение предложения лишь подогревает цены.

Активность строительства в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

Факторы, влияющие на рост цен

Рост спроса. Ивано-Франковск становится все более привлекательным для жизни и инвестиций, что приводит к росту спроса на жилье.

Ивано-Франковск становится все более привлекательным для жизни и инвестиций, что приводит к росту спроса на жилье. Инфляция. Общий рост цен в экономике также влияет на стоимость недвижимости.

Общий рост цен в экономике также влияет на стоимость недвижимости. Рост стоимости строительных материалов. Увеличение затрат на строительство также влияет на конечную цену квартир.

Увеличение затрат на строительство также влияет на конечную цену квартир. Развитие инфраструктуры. Улучшение инфраструктуры города делает его более привлекательным для жизни, что также способствует росту цен на недвижимость.

Ожидается, что тенденция к росту цен на первичное жилье в Ивано-Франковске сохранится. Однако темпы роста могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации в стране и регионе.

Отметим, рынок недвижимости Украины в 2025 году остается сложным и нестабильным. Несмотря на относительную активизацию строительства и продажи жилья, покупателей подстерегают многочисленные риски. Мошенники, застройщики без репутации, проблемные документы — все это может обернуться финансовой катастрофой.

Также мы сообщали, что покупка недвижимости в 2025 году — это не только эмоциональное решение, но и сложный бюрократический процесс, где каждый документ имеет решающее значение. В условиях военного положения и цифровизации процедура стала более прозрачной, но требует тщательного соблюдения усиленных мер безопасности.