Ціни на квартири у Львові 2025: що змінилося і чого чекати

Львів. Фото: Freepik

Львівський ринок нерухомості переживає стрімке зростання цін. Купівля та оренда житла у 2025 році стали значно дорожчими, ніж у попередні роки. Попит на нерухомість у місті перевищує пропозицію, що спричинило різке підвищення вартості квартир як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

Як наголошують експерти КН "РІЕЛ", за останні три роки вартість житла у Львові піднялася в середньому на 40-50%. Якщо у 2021 році квадратний метр у новобудові можна було придбати за 30 000-40 000 грн, то у 2025 році ціни стартують від 50 000 грн/кв. м і можуть сягати 75 000 грн у центральних районах та престижних житлових комплексах.

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Ціни у новобудовах за районами:

у центрі Львова — від 65 000 грн/кв. м;

у Шевченківському районі — від 55 000 грн/кв. м;

у Сихові та Личаківському районі — від 50 000 грн/кв. м;

у передмісті — від 40 000 грн/кв. м.

Найдорожчими залишаються квартири у сучасних житлових комплексах із розвиненою інфраструктурою та автономними системами енергозабезпечення.

Скільки коштує оренда житла у Львові

Середня вартість оренди у Львові також значно зросла. Якщо у 2021 році однокімнатну квартиру в новобудові можна було зняти за 8 000-10 000 грн, то у 2025 році оренда такого ж житла стартує від 14 000 грн і може сягати 20 000 грн у центральних районах.

Що впливає на швидкість здачі квартир

Локація. Близькість до центру, транспортних вузлів та бізнес-центрів — головний фактор ціноутворення.

Близькість до центру, транспортних вузлів та бізнес-центрів — головний фактор ціноутворення. Сучасні ремонти. Житло з новими меблями та технікою здається швидше і за вищу ціну.

Житло з новими меблями та технікою здається швидше і за вищу ціну. Безпека та комфорт. ЖК із закритими територіями, відеоспостереженням та паркінгом мають більший попит.

Чому житло у Львові дорожчає

Масова міграція. Через воєнні події та нестабільність у східних та південних регіонах України багато людей переїжджають до Львова, що створює додатковий тиск на ринок нерухомості.

Через воєнні події та нестабільність у східних та південних регіонах України багато людей переїжджають до Львова, що створює додатковий тиск на ринок нерухомості. Економічні фактори. Вартість будівельних матеріалів та робочої сили продовжує зростати, що безпосередньо впливає на ціну квадратного метра.

Вартість будівельних матеріалів та робочої сили продовжує зростати, що безпосередньо впливає на ціну квадратного метра. Збільшення попиту на оренду. Львів — освітній та IT-центр, тому сюди приїжджає багато студентів і фахівців, що підвищує вартість оренди.

Львів — освітній та IT-центр, тому сюди приїжджає багато студентів і фахівців, що підвищує вартість оренди. Розвиток бізнесу та інфраструктури. Нові житлові комплекси будуються поруч із бізнес-центрами, що робить їх ще привабливішими для інвесторів та орендарів.

Прогноз ринку нерухомості у Львові

Фахівці вважають, що у 2025-2026 роках вартість житла у Львові буде лише зростати. Вплив матимуть економічна ситуація, темпи забудови та рівень попиту і ціни навряд чи повернуться до рівня 2021 року.

Раніше ми розповідали про ринок нерухомості Івано-Франківська. Там за останні чотири роки середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла майже втричі — з 11 900 гривень у 2021 році до 35 600 гривень у 2025-му.

Зазначимо також, що купівля нерухомості у 2025 році — це не лише радість від нового житла, але й складний бюрократичний процес, де кожен документ має вирішальне значення. Через воєнний стан та посилені заходи безпеки процедура стала більш прозорою, але й жорстко врегульованою. Цифровізація також внесла свої корективи, зробивши процес більш сучасним, але вимагаючи від покупців більшої уваги до деталей.