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Львівська нерухомість б’є рекорди — скільки коштує житло

19 березня 2025 09:40
Катерина Балаєва - редактор
Ціни на квартири у Львові 2025: що змінилося і чого чекати
Львів. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Львівський ринок нерухомості переживає стрімке зростання цін. Купівля та оренда житла у 2025 році стали значно дорожчими, ніж у попередні роки. Попит на нерухомість у місті перевищує пропозицію, що спричинило різке підвищення вартості квартир як у новобудовах, так і на вторинному ринку.

Як наголошують експерти КН "РІЕЛ", за останні три роки вартість житла у Львові піднялася в середньому на 40-50%. Якщо у 2021 році квадратний метр у новобудові можна було придбати за 30 000-40 000 грн, то у 2025 році ціни стартують від 50 000 грн/кв. м і можуть сягати 75 000 грн у центральних районах та престижних житлових комплексах.

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Ціни у новобудовах за районами:

  • у центрі Львова — від 65 000 грн/кв. м;
  • у Шевченківському районі — від 55 000 грн/кв. м;
  • у Сихові та Личаківському районі — від 50 000 грн/кв. м;
  • у передмісті — від 40 000 грн/кв. м.

Найдорожчими залишаються квартири у сучасних житлових комплексах із розвиненою інфраструктурою та автономними системами енергозабезпечення.

Скільки коштує оренда житла у Львові

Середня вартість оренди у Львові також значно зросла. Якщо у 2021 році однокімнатну квартиру в новобудові можна було зняти за 8 000-10 000 грн, то у 2025 році оренда такого ж житла стартує від 14 000 грн і може сягати 20 000 грн у центральних районах.

Що впливає на швидкість здачі квартир

  • Локація. Близькість до центру, транспортних вузлів та бізнес-центрів — головний фактор ціноутворення.
  • Сучасні ремонти. Житло з новими меблями та технікою здається швидше і за вищу ціну.
  • Безпека та комфорт. ЖК із закритими територіями, відеоспостереженням та паркінгом мають більший попит.

Чому житло у Львові дорожчає

  • Масова міграція. Через воєнні події та нестабільність у східних та південних регіонах України багато людей переїжджають до Львова, що створює додатковий тиск на ринок нерухомості.
  • Економічні фактори. Вартість будівельних матеріалів та робочої сили продовжує зростати, що безпосередньо впливає на ціну квадратного метра.
  • Збільшення попиту на оренду. Львів — освітній та IT-центр, тому сюди приїжджає багато студентів і фахівців, що підвищує вартість оренди.
  • Розвиток бізнесу та інфраструктури. Нові житлові комплекси будуються поруч із бізнес-центрами, що робить їх ще привабливішими для інвесторів та орендарів.

Прогноз ринку нерухомості у Львові

Фахівці вважають, що у 2025-2026 роках вартість житла у Львові буде лише зростати. Вплив матимуть економічна ситуація, темпи забудови та рівень попиту і ціни навряд чи повернуться до рівня 2021 року.

Раніше ми розповідали про ринок нерухомості Івано-Франківська. Там за останні чотири роки середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла майже втричі — з 11 900 гривень у 2021 році до 35 600 гривень у 2025-му.

Зазначимо також, що купівля нерухомості у 2025 році — це не лише радість від нового житла, але й складний бюрократичний процес, де кожен документ має вирішальне значення. Через воєнний стан та посилені заходи безпеки процедура стала більш прозорою, але й жорстко врегульованою. Цифровізація також внесла свої корективи, зробивши процес більш сучасним, але вимагаючи від покупців більшої уваги до деталей.

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