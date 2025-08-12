Кварц-виниловый пол — преимущества и особенности выбора

Кварц-виниловый пол. Фото: ecofloor.com.ua

Кварц-виниловый пол стремительно ворвался в тренды современного дизайна интерьеров, став выбором номер один для многих владельцев домов и квартир. Это покрытие сочетает в себе практичность, эстетику и инновационные технологии, что делает его идеальным для любого помещения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что такое кварц-виниловый пол, каковы его преимущества и почему он стал настолько популярным.

Что такое кварц-виниловый пол

Кварц-виниловое покрытие — это современный композитный материал, который сочетает винил, кварцевый песок и специальные добавки. Такая комбинация обеспечивает необычайную прочность, водостойкость и привлекательный вид.

Благодаря многослойной структуре, в состав которой входят защитный полиуретановый слой, керамические добавки и вспененная подложка, пол выдерживает высокие нагрузки, не боится влаги и не теряет цвета под воздействием солнца.

Этот материал идеально подходит для систем "теплого пола", имеет отличные звукоизоляционные свойства и предлагает разнообразные дизайны — от имитации натурального дерева до камня или бетона. Монтаж может быть как замковым, так и клеевым, что делает установку удобной для различных условий, отмечают в Центре пола Leone.

"Постелил 100 квадратов по всей квартире кварц-винил, уже 6 лет. Лучшего покрытия не встречал за свою жизнь. Кайф, который нужно почувствовать на себе", — делится впечатлениями пользователь соцсети Threads.

Отзывы о кварц-виниле в Threads. Фото: скриншот

Преимущества кварц-винилового покрытия

Материал получил популярность благодаря ряду свойств, которые выгодно отличают его среди других напольных покрытий.

Водостойкость — не боится влаги, не скользит даже в мокром состоянии, что делает его удобным для ванных и кухонь. Долговечность — выдерживает интенсивное движение и сохраняет привлекательный вид годами. Устойчивость к царапинам — благодаря полиуретановому слою поверхность долго остается без дефектов. Звукоизоляция — поглощает шум лучше, чем ламинат, уменьшая звуки шагов и работы техники. Термостойкость — не деформируется при перепадах температур, совместим с теплым полом. Антистатичность — не накапливает пыль благодаря отсутствию статического электричества. Экологичность — не содержит токсичных компонентов. Легкость монтажа — замковая система позволяет уложить пол без сложного инструмента. Разнообразие дизайнов — широкий выбор цветов и текстур.

"Положили дома по теплому полу — шикарно. Прочно, красиво, надежно. Но покупайте дорогой — где-то около 1 500-1 800 за метр", — советуют пользователи.

Что говорят о кварц-виниле пользователи Threads. Фото: скриншот

Цена кварц-винила

Стоимость зависит от класса износостойкости, дизайна и отделки. Покрытие, имитирующее дорогие породы дерева или натуральный камень, стоит дороже из-за сложного процесса производства.

Чтобы расходы были оптимальными, стоит учитывать специфику помещения:

для ванной и кухни подходит кварц-винил благодаря водостойкости;

в спальнях и гостиных можно рассматривать ламинат как более бюджетный вариант;

в детской важна звукоизоляция, которую обеспечивает кварц-винил.

"Самый большой плюс — это то, что он не боится влаги, но это абсолютно не экологичный материал. Из минусов: высокое требование к подготовке пола и цена — намного дороже ламината", — отмечает один из пользователей.

Пользователи Threads обсуждают кварц-винил. Фото: скриншот

Подложка под кварц-виниловый ламинат

Если выбрана замковая система, подложка часто необходима. Самые популярные варианты:

Вспененный полиэтилен (3 мм до укладки, 2 мм после) — выравнивает основание. Хвойная подложка — идеальна для "теплого пола", поскольку равномерно распределяет тепло. Пробковая подложка — эффективно поглощает звуки и сохраняет тепло, рекомендуемая толщина — 2 мм.

Правильно подобранная подложка повышает комфорт и продлевает срок службы пола. Также перед выбором подложки обязательно проверьте рекомендации производителя на упаковке покрытия.

Женщина делится впечатлениями от кварц-винила. Фото: скриншот

Кварц-винил против ламината

По сравнению с обычным ламинатом, кварц-винил имеет ряд преимуществ:

Более высокая устойчивость к износу и царапинам. Полная водостойкость, что делает его лучшим для влажных помещений. Отсутствие скрипа и резонанса при ходьбе. Устойчивость к температурным колебаниям.

Однако ламинат выигрывает по цене и предлагает схожий уровень эстетики. Если бюджет ограничен, ламинат может быть альтернативой для сухих помещений, таких как спальня или кабинет.

