Кварц-вінілова підлога — переваги та особливості вибору

Кварц-вінілова підлога. Фото: ecofloor.com.ua

Кварц-вінілова підлога стрімко увірвалася в тренди сучасного дизайну інтер’єрів, ставши вибором номер один для багатьох власників будинків і квартир. Це покриття поєднує в собі практичність, естетику та інноваційні технології, що робить його ідеальним для будь-якого приміщення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що таке кварц-вінілова підлога, які її переваги та чому вона стало настільки популярним.

Що таке кварц-вінілова підлога

Кварц-вінілове покриття — це сучасний композитний матеріал, який поєднує вініл, кварцовий пісок і спеціальні добавки. Така комбінація забезпечує надзвичайну міцність, водостійкість і привабливий вигляд.

Завдяки багатошаровій структурі, до складу якої входять захисний поліуретановий шар, керамічні добавки та спінена підкладка, підлога витримує високі навантаження, не боїться вологи й не втрачає кольору під впливом сонця.

Цей матеріал ідеально підходить для систем "теплої підлоги", має чудові звукоізоляційні властивості та пропонує різноманітні дизайни — від імітації натурального дерева до каменю чи бетону. Монтаж може бути як замковим, так і клейовим, що робить встановлення зручним для різних умов, зазначають у Центрі підлоги Leone.

"Постелив 100 квадратів по всій квартирі кварц-вініл, вже 6 років. Кращого покриття не зустрічав за своє життя. Кайф, який потрібно відчути на собі", — ділиться враженнями користувач соцмережі Threads.

Відгуки про кварц-вініл у Threads. Фото: скріншот

Переваги кварц-вінілового покриття

Матеріал отримав популярність завдяки низці властивостей, які вигідно вирізняють його серед інших підлогових покриттів.

Водостійкість — не боїться вологи, не ковзає навіть у мокрому стані, що робить його зручним для ванних і кухонь. Довговічність — витримує інтенсивний рух і зберігає привабливий вигляд роками. Стійкість до подряпин — завдяки поліуретановому шару поверхня довго залишається без дефектів. Звукоізоляція — поглинає шум краще, ніж ламінат, зменшуючи звуки кроків і роботи техніки. Термостійкість — не деформується при перепадах температур, сумісний із теплою підлогою. Антистатичність — не накопичує пил завдяки відсутності статичної електрики. Екологічність — не містить токсичних компонентів. Легкість монтажу — замкова система дозволяє укласти підлогу без складного інструменту. Різноманітність дизайнів — широкий вибір кольорів і текстур.

"Поклали вдома по теплій підлозі — шикарно. Міцно, гарно, надійно. Але купляйте дорогий — десь близько 1 500-1 800 за метр", — радять користувачі.

Що кажуть про кварц-вініл користувачі Threads. Фото: скріншот

Ціна кварц-вінілу

Вартість залежить від класу зносостійкості, дизайну та оздоблення. Покриття, що імітує дорогі породи дерева чи натуральний камінь, коштує дорожче через складніший процес виробництва.

Щоб витрати були оптимальними, варто враховувати специфіку приміщення:

для ванної та кухні підходить кварц-вініл завдяки водостійкості;

у спальнях та вітальнях можна розглядати ламінат як бюджетніший варіант;

у дитячій важлива звукоізоляція, яку забезпечує кварц-вініл.

"Самий великий плюс — це те, що він не боїться вологи, але це абсолютно не екологічний матеріал. Із мінусів: висока вимога до підготовки підлоги та ціна — набагато дорожче за ламінат", — зазначає один із користувачів.

Користувачі Threads обговорюють кварц-вініл. Фото: скріншот

Підкладка під кварц-вініловий ламінат

Якщо обрано замкову систему, підкладка часто необхідна. Найпопулярніші варіанти:

Спінений поліетилен (3 мм до укладання, 2 мм після) — вирівнює основу. Хвойна підкладка — ідеальна для "теплої підлоги", оскільки рівномірно розподіляє тепло.. Коркова підкладка — іфективно поглинає звуки та зберігає тепло, рекомендована товщина — 2 мм.

Правильно підібрана підкладка підвищує комфорт і подовжує термін служби підлоги. Також перед вибором підкладки обов’язково перевірте рекомендації виробника на упаковці покриття.

Жінка ділиться враженнями від кварц-вінілу. Фото: скріншот

Кварц-вініл проти ламінату

Порівняно зі звичайним ламінатом, кварц-вініл має низку переваг:

Вища стійкість до зносу та подряпин. Повна водостійкість, що робить його кращим для вологих приміщень. Відсутність скрипу та резонансу при ходьбі. Стійкість до температурних коливань.

Однак ламінат виграє за ціною та пропонує схожий рівень естетики. Якщо бюджет обмежений, ламінат може бути альтернативою для сухих приміщень, таких як спальня чи кабінет.

