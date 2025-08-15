Цены на квартиры в Ужгороде — где выгодно купить в августе 2025 года

Улица в Ужгороде. Фото: ancia-coach.com

В августе 2025 года Ужгород остается одним из самых дорогих городов Украины для покупки жилья на первичном рынке. Рынок новостроек в городе демонстрирует стабильный рост, хотя темпы ввода нового жилья замедлились. Ограниченное предложение и высокий спрос, в частности из-за наплыва переселенцев, поддерживают высокие цены.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены на квартиры установили застройщики Ужгорода в августе.

Первичный рынок недвижимости Ужгорода

По данным портала ЛУН, средняя цена за квадратный метр в новостройках Ужгорода составляет 47 900 грн (1 150 долл.). Это ставит город на третье место после Львова и Киева по стоимости квадратного метра.

В 2025 году в Закарпатской области ввели в эксплуатацию лишь 0,1 млн кв. м жилья, что значительно меньше, чем в 2024 году (0,48 млн кв. м).

Цены на квартиры по сегментам

На первичном рынке Ужгорода цены варьируются в зависимости от класса жилья:

Эконом-класс: от 30 400 грн/кв. м (730 долл.). Это самые дешевые предложения, часто расположенные в отдаленных районах, таких как Радванка или Горяны. Такие квартиры обычно требуют дополнительных вложений в ремонт. Комфорт-сегмент: от 41 000 грн/кв. м (970 долл.). Популярный выбор среди молодых семей и инвесторов. Бизнес-сегмент: около 49 200 грн/кв. м (1 180 долл.). Цены в этом сегменте снизились на 2% по сравнению с началом года, но остаются высокими. Премиум-сегмент: от 64 500 грн/кв. м (1 550 долл.). Самые дорогие предложения, которые сосредоточены в центре города, например, возле площади городского совета.

Цены в новостройках Ужгорода. Графика: ЛУН

Самая дорогая трехкомнатная квартира на первичном рынке Ужгорода стартует от 5,5 млн грн, что делает город лидером по стоимости такого типа жилья в Украине. Для сравнения, в Киеве и Львове трехкомнатные квартиры стоят от 5 млн грн.

Самые дорогие районы Ужгорода

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в центральных районах города:

Центр: средняя цена за квадратный метр — 1 733 долл./кв. м. Здесь расположены премиум-комплексы с современной планировкой и развитой инфраструктурой. Например, квартира площадью 146 кв. м в новостройке в центре стоит 18,67 млн грн;

Червеница: до 1,816 долл./кв. м. Этот район популярен благодаря близости к центру и живописным пейзажам;

Свепомоц: до 1,945 долл./кв. м, что делает его самым дорогим микрорайоном для однокомнатных квартир.

Эти районы привлекают покупателей удобным расположением, развитой инфраструктурой и возможностью реализовать дизайнерские проекты.

Самые дешевые предложения на первичном рынке

Бюджетные варианты можно найти в отдаленных районах:

Радванка: от 948 долл./кв. м. Здесь предлагают смарт-квартиры площадью до 25 кв. м по цене от 20 000 долл. Такие квартиры популярны среди инвесторов для дальнейшей сдачи в аренду;

Промышленный: от 923 долл./кв. м. Но предложения часто нуждаются в капитальном ремонте;

Восточный: от 750 долл./кв. м, что является самой низкой ценой в городе. Однако предложений в этом районе мало из-за ограниченного строительства.

Почему цены растут

Высокие цены на первичном рынке Ужгорода обусловлены несколькими факторами:

Ограниченное предложение: город имеет ограниченные земельные ресурсы для нового строительства, что сдерживает рост предложения. Спрос от переселенцев: Ужгород остается привлекательным для внутренне перемещенных лиц из-за безопасности и близости к границам. Инфляция и рост стоимости материалов: застройщики учитывают риски девальвации гривны и повышения цен на стройматериалы.

"В то же время в сегменте бизнес- и премиум-класса спрос остается низким, поэтому цены почти не меняются. В случае ухудшения военной или политической ситуации рост цен может остановиться", — комментирует коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская.

Как сообщалось, при покупке новой квартиры следует помнить, что, кроме стоимости самого жилья, необходимо оплатить обязательные налоги и сборы, предусмотренные законодательством Украины. Эти платежи являются неотъемлемой частью процесса оформления права собственности.

Также, несмотря на вызовы войны и экономическую нестабильность, рынок недвижимости остается устойчивым. Активность покупателей и арендаторов соответствует прошлогодним показателям, а в бюджетных сегментах ("эконом" и "комфорт") даже растет, что способствует быстрой продаже квартир.