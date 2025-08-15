Ціни на квартири в Ужгороді — де вигідно купити у серпні 2025 року

Вулиця в Ужгороді. Фото: ancia-coach.com

У серпні 2025 року Ужгород залишається одним із найдорожчих міст України для купівлі житла на первинному ринку. Ринок новобудов у місті демонструє стабільне зростання, хоча темпи введення нового житла сповільнилися. Обмежена пропозиція та високий попит, зокрема через наплив переселенців, підтримують високі ціни.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни на квартири встановили забудовники Ужгорода у серпні.

Первинний ринок нерухомості Ужгорода

За даними порталу ЛУН, середня ціна за квадратний метр у новобудовах Ужгорода становить 47 900 грн (1 150 дол.). Це ставить місто на третє місце після Львова та Києва за вартістю квадратного метра.

У 2025 році в Закарпатській області ввели в експлуатацію лише 0,1 млн кв. м житла, що значно менше, ніж у 2024 році (0,48 млн кв. м).

Ціни на квартири за сегментами

На первинному ринку Ужгорода ціни варіюються залежно від класу житла:

Економклас: від 30 400 грн/кв. м (730 дол.). Це найдешевші пропозиції, часто розташовані у віддалених районах, таких як Радванка чи Горяни. Такі квартири зазвичай потребують додаткових вкладень у ремонт. Комфорт-сегмент: від 41 000 грн/кв. м (970 дол.). Популярний вибір серед молодих сімей та інвесторів. Бізнес-сегмент: близько 49 200 грн/кв. м(1 180 дол.). Ціни в цьому сегменті знизилися на 2% порівняно з початком року, але залишаються високими. Преміумсегмент: від 64 500 грн/кв. м (1 550 дол.). Найдорожчі пропозиції, які зосереджені в центрі міста, наприклад, біля площі міської ради.

Ціни в новобудовах Ужгорода. Графіка: ЛУН

Найдорожча трикімнатна квартира на первинному ринку Ужгорода стартує від 5,5 млн грн, що робить місто лідером за вартістю такого типу житла в Україні. Для порівняння, у Києві та Львові трикімнатні квартири коштують від 5 млн грн.

Найдорожчі райони Ужгорода

Найвищі ціни на новобудови зафіксовано в центральних районах міста:

Центр: середня ціна за квадратний метр — 1 733 дол./кв. м. Тут розташовані преміумкомплекси з сучасним плануванням та розвиненою інфраструктурою. Наприклад, квартира площею 146 кв. м у новобудові в центрі коштує 18,67 млн грн;

Червениця: до 1,816 дол./кв. м. Цей район популярний завдяки близькості до центру та мальовничим краєвидам;

Свепомоц: до 1,945 дол./кв. м, що робить його найдорожчим мікрорайоном для однокімнатних квартир.

Ці райони приваблюють покупців зручним розташуванням, розвиненою інфраструктурою та можливістю реалізувати дизайнерські проєкти.

Найдешевші пропозиції на первинному ринку

Бюджетні варіанти можна знайти у віддалених районах:

Радванка: від 948 дол./кв. м. Тут пропонують смартквартири площею до 25 кв. м за ціною від 20 000 дол. Такі квартири популярні серед інвесторів для подальшої здачі в оренду;

Промисловий: від 923 дол./кв. м. Але пропозиції часто потребують капітального ремонту;

Східний: від 750 дол./кв. м, що є найнижчою ціною в місті. Однак пропозицій у цьому районі мало через обмежене будівництво.

Чому ціни зростають

Високі ціни на первинному ринку Ужгорода зумовлені кількома факторами:

Обмежена пропозиція: місто має обмежені земельні ресурси для нового будівництва, що стримує зростання пропозиції. Попит від переселенців: Ужгород залишається привабливим для внутрішньо переміщених осіб через безпеку та близькість до кордонів. Інфляція та зростання вартості матеріалів: забудовники враховують ризики девальвації гривні та підвищення цін на будматеріали.

"Водночас у сегменті бізнес- і преміумкласу попит залишається низьким, тому ціни майже не змінюються. У разі погіршення військової чи політичної ситуації зростання цін може зупинитися", — коментує комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Як повідомлялось, при купівлі нової квартири слід пам'ятати, що, крім вартості самого житла, необхідно сплатити обов'язкові податки та збори, передбачені законодавством України. Ці платежі є невід'ємною частиною процесу оформлення права власності.

Також, попри виклики війни та економічну нестабільність, ринок нерухомості залишається стійким. Активність покупців і орендарів відповідає тогорічним показникам, а в бюджетних сегментах ("економ" та "комфорт") навіть зростає, що сприяє швидкому продажу квартир.