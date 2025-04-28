Цены на квартиры в Молдове в 2025 году: Кишинев, Бельцы, Комрат, Тирасполь

Кишинев. Фото: Freepik

Молдова, страна с богатой историей и динамичным рынком недвижимости, в апреле 2025 года демонстрирует устойчивый рост цен на жилье. Спрос на квартиры в Кишиневе и других городах растет, что обусловлено экономической стабильностью, притоком иностранных инвесторов и урбанизацией. Просто столица Молдовы остается самым дорогим городом, тогда как региональные центры, такие как Комрат и Тирасполь, предлагают бюджетные варианты.

По данным портала Geoln, рынок недвижимости Молдовы характеризуется значительной разницей в стоимости жилья в зависимости от региона, типа рынка (первичный или вторичный) и расположения. Основной акцент приходится на Кишинев, где сосредоточено 70% сделок с недвижимостью. Однако региональные города, такие как Бельцы, Тирасполь и Комрат, также привлекают внимание покупателей из-за более низких цен.

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Кишинев

Кишинев — главный центр рынка недвижимости Молдовы, где сосредоточено 70% сделок. Цены варьируются в зависимости от сектора: самые дорогие квартиры — в центре (Чентру, Рышкань, Телецентр), дешевле — на окраинах (Чокана, Буюкань, Ботаника).

Однокомнатные квартиры

Центр (Чентру, Рышкань): 45 000-60 000 евро. Новостройки с современной инфраструктурой устанавливают верхнюю границу.

Окраины (Чокана, Буюкань): 30 000-40 000 евро. Вторичный рынок предлагает бюджетные варианты.

Двухкомнатные квартиры

Центр: 70 000-90 000 евро. Популярные ЖК в Телецентре и Рышкане.

Окраины: 50 000-65 000 евро. Ботаника — оптимальный выбор по цене и качеству.

Трехкомнатные квартиры

Центр: 90 000-120 000 евро. Премиальные комплексы с панорамными окнами стоят дороже всех.

Окраины: 65 000-85 000 евро). Чокана — популярна среди семей.

Кишинев. Фото: Freepik

Таким образом Кишинев — самый дорогой город для покупки квартир всех типов. Центр привлекает инвесторов и состоятельных покупателей, окраины — молодежь и семьи.

Бельцы

Бельцы — второй по величине город Молдовы, где рынок недвижимости менее динамичный, но стабильный. Новостройки появляются редко, преобладает вторичный рынок.

Однокомнатные квартиры: 20 000-30 000 евро. Панельные дома советской застройки — самые дешевые.

Двухкомнатные квартиры: 30 000-45 000 евро. Спрос стабилен благодаря местным жителям.

Трехкомнатные квартиры: 40 000-60 000 евро. Просторные планировки привлекают семьи.

Бельцы. Фото: esp.md

Бельцы значительно дешевле Кишинева, особенно для однокомнатных и двухкомнатных квартир. Цены в 1,5-2 раза ниже, но выбор новостроек ограничен.

Тирасполь

Тирасполь, расположенный в Приднестровье, предлагает одни из самых доступных цен на недвижимость. Рынок вторичного жилья доминирует из-за низкой активности застройщиков.

Однокомнатные квартиры: 15 000-25 000 евро. Самые дешевые предложения — в старых домах.

Двухкомнатные квартиры: 25 000-35 000 евро. Выбор ограничен, но спрос стабилен.

Трехкомнатные квартиры: 35 000-50 000 евро. Подходят для больших семей.

Тирасполь. Фото: Freepik

Тирасполь — один из самых дешевых рынков, особенно для однокомнатных квартир. Цены в 2-3 раза ниже, чем в Кишиневе, но инфраструктура слабее.

Комрат

Комрат, центр Гагаузии, предлагает самые низкие цены на недвижимость в Молдове. Рынок ориентирован на местных жителей и мигрантов из сел.

Однокомнатные квартиры: 12 000-18 000 евро. Самые дешевые предложения на вторичном рынке.

Двухкомнатные квартиры: 20 000-30 000 евро. Часто нуждаются в ремонте.

Трехкомнатные квартиры: 30 000-45 000 евро. Бюджетный вариант для семей.

Комрат. Фото: zlodey.andrey/Facebook

Комрат — самый дешевый город для покупки квартир всех типов. Цены самые низкие в стране, но качество жилья и инфраструктура уступают.

Возможности для иностранцев

Иностранные граждане имеют право покупать недвижимость в Молдове без обязательного разрешения на постоянное проживание. Однако, в таком случае необходимо каждые три месяца выезжать из страны. Многие застройщики предлагают гибкие условия приобретения, включая рассрочку и дистанционное оформление документов.

Отметим, в 2025 году жилье в крупных городах остается показателем статуса и выгодной инвестицией, а рынок элитной недвижимости поражает заоблачными ценами. Стоимость квадратного метра в престижных районах многих мегаполисов превышает годовую зарплату во многих странах. Согласно рейтингу аналитиков, приобретение квартиры в таких городах, как Монако и Лос-Анджелес, требует миллионного состояния.

Также мы сообщали, что в апреле 2025 года на итальянском рынке недвижимости наблюдается стабильное повышение цен. Этот рост обусловлен высоким спросом, ограниченным количеством предложений и значительным влиянием краткосрочной аренды. Стоимость квартир существенно отличается в зависимости от региона и вида жилья, что приводит к значительной разнице в ценах между самыми дорогими и самыми дешевыми городами Италии.