Ціни на квартири в Молдові у 2025 році: Кишинів, Бєльці, Комрат, Тирасполь

Кишинів. Фото: Freepik

Молдова, країна з багатою історією та динамічним ринком нерухомості, у квітні 2025 року демонструє стійке зростання цін на житло. Попит на квартири в Кишиніві та інших містах зростає, що зумовлено економічною стабільністю, припливом іноземних інвесторів та урбанізацією. Просте столиця Молдови залишається найдорожчим містом, тоді як регіональні центри, такі як Комрат і Тирасполь, пропонують бюджетні варіанти.

За даними порталу Geoln, ринок нерухомості Молдови характеризується значною різницею у вартості житла залежно від регіону, типу ринку (первинний чи вторинний) та розташування. Основний акцент припадає на Кишинів, де зосереджено 70% угод із нерухомістю. Проте регіональні міста, такі як Бєльці, Тирасполь та Комрат, також привертають увагу покупців через нижчі ціни.

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Кишинів

Кишинів — головний осередок ринку нерухомості Молдови, де зосереджено 70% угод. Ціни варіюються залежно від сектора: найдорожчі квартири — у центрі (Чентру, Ришкань, Телецентр), дешевші — на околицях (Чокана, Буюкань, Ботаніка).

Однокімнатні квартири

Центр (Чентру, Ришкань): 45 000-60 000 євро. Новобудови з сучасною інфраструктурою встановлюють верхню межу.

Околиці (Чокана, Буюкань): 30 000-40 000 євро. Вторинний ринок пропонує бюджетні варіанти.

Двокімнатні квартири

Центр: 70 000-90 000 євро. Популярні ЖК у Телецентрі та Ришкані.

Околиці: 50 000-65 000 євро. Ботаніка — оптимальний вибір за ціною та якістю.

Трикімнатні квартири

Центр: 90 000-120 000 євро. Преміальні комплекси з панорамними вікнами коштують дорожче за всіх.

Околиці: 65 000-85 000 євро). Чокана — популярна серед сімей.

Кишинів. Фото: Freepik

Таким чином Кишинів — найдорожче місто для покупки квартир усіх типів. Центр приваблює інвесторів і заможних покупців, околиці — молодь і сім’ї.

Бєльці

Бєльці — друге за величиною місто Молдови, де ринок нерухомості менш динамічний, але стабільний. Новобудови з’являються рідко, переважає вторинний ринок.

Однокімнатні квартири: 20 000-30 000 євро. Панельні будинки радянської забудови — найдешевші.

Двокімнатні квартири: 30 000-45 000 євро. Попит стабільний завдяки місцевим жителям.

Трикімнатні квартири: 40 000-60 000 євро. Просторі планування приваблюють сім’ї.

Бєльці. Фото: esp.md

Бєльці значно дешевші за Кишинів, особливо для однокімнатних і двокімнатних квартир. Ціни в 1,5-2 рази нижчі, але вибір новобудов обмежений.

Тирасполь

Тирасполь, розташований у Придністров’ї, пропонує одні з найдоступніших цін на нерухомість. Ринок вторинного житла домінує через низьку активність забудовників.

Однокімнатні квартири: 15 000-25 000 євро. Найдешевші пропозиції — у старих будинках.

Двокімнатні квартири: 25 000-35 000 євро. Вибір обмежений, але попит стабільний.

Трикімнатні квартири: 35 000-50 000 євро. Підходять для великих сімей.

Тирасполь. Фото: Freepik

Тирасполь — один із найдешевших ринків, особливо для однокімнатних квартир. Ціни в 2-3 рази нижчі, ніж у Кишиневі, але інфраструктура слабша.

Комрат

Комрат, центр Гагаузії, пропонує найнижчі ціни на нерухомість у Молдові. Ринок орієнтований на місцевих жителів і мігрантів із сіл.

Однокімнатні квартири: 12 000-18 000 євро. Найдешевші пропозиції на вторинному ринку.

Двокімнатні квартири: 20 000-30 000 євро. Часто потребують ремонту.

Трикімнатні квартири: 30 000-45 000 євро. Бюджетний варіант для сімей.

Комрат. Фото: zlodey.andrey/Facebook

Комрат — найдешевше місто для покупки квартир усіх типів. Ціни найнижчі в країні, але якість житла та інфраструктура поступаються.

Можливості для іноземців

Іноземні громадяни мають право купувати нерухомість у Молдові без обов'язкового дозволу на постійне проживання. Однак, у такому випадку необхідно кожні три місяці виїжджати з країни. Багато забудовників пропонують гнучкі умови придбання, включаючи розстрочку та дистанційне оформлення документів.

Зазначимо, у 2025 році житло у великих містах залишається показником статусу та вигідною інвестицією, а ринок елітної нерухомості вражає захмарними цінами. Вартість квадратного метра в престижних районах багатьох мегаполісів перевищує річну зарплату у багатьох країнах. Згідно з рейтингом аналітиків, придбання квартири в таких містах, як Монако та Лос-Анджелес, вимагає мільйонних статків.

Також ми повідомляли, що у квітні 2025 року на італійському ринку нерухомості спостерігається стабільне підвищення цін. Це зростання зумовлене високим попитом, обмеженою кількістю пропозицій та значним впливом короткострокової оренди. Вартість квартир суттєво різниться залежно від регіону та виду житла, що призводить до значної різниці в цінах між найдорожчими та найдешевшими містами Італії.

