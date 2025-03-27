Стоимость квартир во Львове — анализ цен на первичном рынке в марте 2025 года

Квартиры во Львове — какие цены установили застройщики
Первичный рынок недвижимости Львова продолжает демонстрировать динамику роста цен, что делает покупку жилья все более значительной инвестицией. Ожидается, что цены на первичном рынке недвижимости во Львове продолжат расти в ближайшие годы. Однако темпы роста могут замедлиться из-за экономической нестабильности и других факторов.
По данным портала ЛУН, за последние 5 лет стоимость жилья во Львове существенно выросла с 21 800 грн за квадратный метр в 2021 году до 56 900 грн/кв. м по состоянию на март 2025 года. Этот рост связан с инфляцией, спросом на качественное жилье и ограниченным количеством новостроек. Однако в 2025 году количество доступных объектов несколько увеличилось, что может способствовать стабилизации цен.
Цены по классам жилья во Львове
Эконом-класс
Средняя стоимость здесь составляет 39 900 грн/кв. м. Цены на квартиры эконом-класса растут медленнее, чем в других сегментах, но все же демонстрируют стабильную положительную динамику. Это делает их относительно доступными для широкого круга покупателей, но стоит учитывать, что качество жилья может быть ниже, чем в других классах.
Комфорт-класс
Этот сегмент является наиболее популярным среди покупателей, поскольку предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Цены на квартиры комфорт-класса растут умеренными темпами, что делает их привлекательными для инвестиций — сейчас в среднем квадратный метр в этом сегменте стоит 49 100 грн.
Бизнес-класс
Квартиры бизнес-класса предлагают более высокий уровень комфорта и качества, что отражается на их стоимости. Цены на этот сегмент растут более плавно, чем на премиум-класс, но все же демонстрируют стабильную положительную динамику. В марте средняя цена в этом классе жилья составляет 56 400 грн/кв. м.
Премиум-класс
Самый дорогой сегмент рынка, который предлагает элитное жилье с высоким уровнем комфорта и эксклюзивными характеристиками. Цены на квартиры премиум-класса растут самыми быстрыми темпами — сейчас квадратный метр предлагают в среднем за 58 800 грн.
Стоимость квартир по районам Львова
Стоимость квартир во Львове значительно варьируется в зависимости от района, самый дорогой — Лычаковский, где квадратный метр предлагается в среднем за 67 200 грн.
Далее идет Франковский район — 65 100 грн/кв. м. Это престижный район с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.
В Железнодорожном и Шевченковских районах жилье от застройщиков предлагается по 53 800 грн/кв. м.
Самый доступный — это Сиховский, спальный район с развитой инфраструктурой и доступными ценами на жилье, где квадрат стоит в среднем 50 300 грн.
Факторы, влияющие на цены на жилье во Львове
- Экономическая ситуация в стране.
- Уровень инфляции.
- Спрос и предложение на рынке недвижимости.
- Стоимость строительных материалов и работ.
- Геополитическая ситуация.
Отметим, покупатели первичной недвижимости часто сталкиваются с проблемами, приводящими к судебным спорам. Среди самых распространенных — задержки ввода домов в эксплуатацию, остановка строительства или банкротство застройщиков, а также мошенничество. Эти проблемы создают значительные риски для инвесторов и покупателей, поэтому важно быть осведомленным и внимательным при покупке недвижимости.
Также мы сообщали, что приемка квартиры в новостройке требует тщательной подготовки и внимательности, ведь это ключевой этап в приобретении собственного жилья. Необходимо детально осмотреть каждый элемент помещения, выявить возможные недостатки и зафиксировать их документально.
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