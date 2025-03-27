Стоимость квартир во Львове — анализ цен на первичном рынке в марте 2025 года

Львов. Фото: Freepik

Первичный рынок недвижимости Львова продолжает демонстрировать динамику роста цен, что делает покупку жилья все более значительной инвестицией. Ожидается, что цены на первичном рынке недвижимости во Львове продолжат расти в ближайшие годы. Однако темпы роста могут замедлиться из-за экономической нестабильности и других факторов.

По данным портала ЛУН, за последние 5 лет стоимость жилья во Львове существенно выросла с 21 800 грн за квадратный метр в 2021 году до 56 900 грн/кв. м по состоянию на март 2025 года. Этот рост связан с инфляцией, спросом на качественное жилье и ограниченным количеством новостроек. Однако в 2025 году количество доступных объектов несколько увеличилось, что может способствовать стабилизации цен.

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Цены по классам жилья во Львове

Эконом-класс

Средняя стоимость здесь составляет 39 900 грн/кв. м. Цены на квартиры эконом-класса растут медленнее, чем в других сегментах, но все же демонстрируют стабильную положительную динамику. Это делает их относительно доступными для широкого круга покупателей, но стоит учитывать, что качество жилья может быть ниже, чем в других классах.

Комфорт-класс

Этот сегмент является наиболее популярным среди покупателей, поскольку предлагает оптимальное соотношение цены и качества. Цены на квартиры комфорт-класса растут умеренными темпами, что делает их привлекательными для инвестиций — сейчас в среднем квадратный метр в этом сегменте стоит 49 100 грн.

Бизнес-класс

Квартиры бизнес-класса предлагают более высокий уровень комфорта и качества, что отражается на их стоимости. Цены на этот сегмент растут более плавно, чем на премиум-класс, но все же демонстрируют стабильную положительную динамику. В марте средняя цена в этом классе жилья составляет 56 400 грн/кв. м.

Премиум-класс

Самый дорогой сегмент рынка, который предлагает элитное жилье с высоким уровнем комфорта и эксклюзивными характеристиками. Цены на квартиры премиум-класса растут самыми быстрыми темпами — сейчас квадратный метр предлагают в среднем за 58 800 грн.

Средние цены на первичном рынке Львова. Графика: ЛУН

Стоимость квартир по районам Львова

Стоимость квартир во Львове значительно варьируется в зависимости от района, самый дорогой — Лычаковский, где квадратный метр предлагается в среднем за 67 200 грн.

Далее идет Франковский район — 65 100 грн/кв. м. Это престижный район с развитой инфраструктурой и удобным транспортным сообщением.

В Железнодорожном и Шевченковских районах жилье от застройщиков предлагается по 53 800 грн/кв. м.

Самый доступный — это Сиховский, спальный район с развитой инфраструктурой и доступными ценами на жилье, где квадрат стоит в среднем 50 300 грн.

Цены на первичке по районам Львова. Графика: ЛУН

Факторы, влияющие на цены на жилье во Львове

Экономическая ситуация в стране.

Уровень инфляции.

Спрос и предложение на рынке недвижимости.

Стоимость строительных материалов и работ.

Геополитическая ситуация.

Отметим, покупатели первичной недвижимости часто сталкиваются с проблемами, приводящими к судебным спорам. Среди самых распространенных — задержки ввода домов в эксплуатацию, остановка строительства или банкротство застройщиков, а также мошенничество. Эти проблемы создают значительные риски для инвесторов и покупателей, поэтому важно быть осведомленным и внимательным при покупке недвижимости.

Также мы сообщали, что приемка квартиры в новостройке требует тщательной подготовки и внимательности, ведь это ключевой этап в приобретении собственного жилья. Необходимо детально осмотреть каждый элемент помещения, выявить возможные недостатки и зафиксировать их документально.