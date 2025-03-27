Вартість квартир у Львові — аналіз цін на первинному ринку у березні 2025

Львів. Фото: Freepik

Первинний ринок нерухомості Львова продовжує демонструвати динаміку зростання цін, що робить купівлю житла все більш значною інвестицією. Очікується, що ціни на первинному ринку нерухомості у Львові продовжать зростати найближчими роками. Однак темпи зростання можуть сповільнитися через економічну нестабільність та інші фактори.

За даними порталу ЛУН, за останні 5 років вартість житла у Львові суттєво зросла з 21 800 грн за квадратний метр у 2021 році до 56 900 грн/кв. м станом на березень 2025 року. Це зростання пов’язане з інфляцією, попитом на якісне житло та обмеженою кількістю новобудов. Однак у 2025 році кількість доступних об’єктів дещо збільшилася, що може сприяти стабілізації цін.

Читайте також:

Ціни за класами житла у Львові

Економклас

Середня вартість тут становить 39 900 грн/кв. м. Ціни на квартири економклас зростають повільніше, ніж в інших сегментах, але все ж демонструють стабільну позитивну динаміку. Це робить їх відносно доступними для широкого кола покупців, але варто враховувати, що якість житла може бути нижчою, ніж в інших класах.

Комфорт-клас

Цей сегмент є найбільш популярним серед покупців, оскільки пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості. Ціни на квартири комфорт-класу зростають помірними темпами, що робить їх привабливими для інвестицій — зараз в середньому квадратний метр в цьому сегменті коштує 49 100 грн.

Бізнес-клас

Квартири бізнес-класу пропонують вищий рівень комфорту та якості, що відображається на їхній вартості. Ціни на цей сегмент зростають більш плавно, ніж на преміумклас, але все ж демонструють стабільну позитивну динаміку. В березні середня ціна в цьому класі житла становить 56 400 грн/кв. м.

Преміумклас

Найдорожчий сегмент ринку, який пропонує елітне житло з високим рівнем комфорту та ексклюзивними характеристиками. Ціни на квартири преміумклас зростають найшвидшими темпами — зараз квадратний метр пропонують в середньому за 58 800 грн.

Середні ціни на первинному ринку Львова. Графіка: ЛУН

Вартість квартир за районами Львова

Вартість квартир у Львові значно варіюється залежно від району, найдорожчий — Личаківський, де квадратний метр пропонується в середньому за 67 200 грн.

Далі йде Франківський район — 65 100 грн/кв. м. Це престижний район з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.

У Залізничному та Шевченківських районах житло від забудовників пропонується за 53 800 грн/кв. м.

Найдоступніший — це Сихівський, спальний район з розвиненою інфраструктурою та доступними цінами на житло, де квадрат коштує в середньому 50 300 грн.

Ціни на первинці по районах Львова. Графіка: ЛУН

Фактори, що впливають на ціни на житло у Львові

Економічна ситуація в країні.

Рівень інфляції.

Попит та пропозиція на ринку нерухомості.

Вартість будівельних матеріалів та робіт.

Геополітична ситуація.

Зазначимо, покупці первинної нерухомості часто стикаються з проблемами, що призводять до судових спорів. Серед найпоширеніших — затримки введення будинків в експлуатацію, зупинка будівництва або банкрутство забудовників, а також шахрайство. Ці проблеми створюють значні ризики для інвесторів і покупців, тому важливо бути обізнаним та уважним при купівлі нерухомості.

Також ми повідомляли, що приймання квартири в новобудові вимагає ретельної підготовки та уважності, адже це ключовий етап у придбанні власного житла. Необхідно детально оглянути кожен елемент приміщення, виявити можливі недоліки та зафіксувати їх документально.