Вартість квартир у Львові — аналіз цін на первинному ринку у березні 2025

Квартири у Львові — які ціни встановили забудовники
Первинний ринок нерухомості Львова продовжує демонструвати динаміку зростання цін, що робить купівлю житла все більш значною інвестицією. Очікується, що ціни на первинному ринку нерухомості у Львові продовжать зростати найближчими роками. Однак темпи зростання можуть сповільнитися через економічну нестабільність та інші фактори.
За даними порталу ЛУН, за останні 5 років вартість житла у Львові суттєво зросла з 21 800 грн за квадратний метр у 2021 році до 56 900 грн/кв. м станом на березень 2025 року. Це зростання пов’язане з інфляцією, попитом на якісне житло та обмеженою кількістю новобудов. Однак у 2025 році кількість доступних об’єктів дещо збільшилася, що може сприяти стабілізації цін.
Ціни за класами житла у Львові
Економклас
Середня вартість тут становить 39 900 грн/кв. м. Ціни на квартири економклас зростають повільніше, ніж в інших сегментах, але все ж демонструють стабільну позитивну динаміку. Це робить їх відносно доступними для широкого кола покупців, але варто враховувати, що якість житла може бути нижчою, ніж в інших класах.
Комфорт-клас
Цей сегмент є найбільш популярним серед покупців, оскільки пропонує оптимальне співвідношення ціни та якості. Ціни на квартири комфорт-класу зростають помірними темпами, що робить їх привабливими для інвестицій — зараз в середньому квадратний метр в цьому сегменті коштує 49 100 грн.
Бізнес-клас
Квартири бізнес-класу пропонують вищий рівень комфорту та якості, що відображається на їхній вартості. Ціни на цей сегмент зростають більш плавно, ніж на преміумклас, але все ж демонструють стабільну позитивну динаміку. В березні середня ціна в цьому класі житла становить 56 400 грн/кв. м.
Преміумклас
Найдорожчий сегмент ринку, який пропонує елітне житло з високим рівнем комфорту та ексклюзивними характеристиками. Ціни на квартири преміумклас зростають найшвидшими темпами — зараз квадратний метр пропонують в середньому за 58 800 грн.
Вартість квартир за районами Львова
Вартість квартир у Львові значно варіюється залежно від району, найдорожчий — Личаківський, де квадратний метр пропонується в середньому за 67 200 грн.
Далі йде Франківський район — 65 100 грн/кв. м. Це престижний район з розвиненою інфраструктурою та зручним транспортним сполученням.
У Залізничному та Шевченківських районах житло від забудовників пропонується за 53 800 грн/кв. м.
Найдоступніший — це Сихівський, спальний район з розвиненою інфраструктурою та доступними цінами на житло, де квадрат коштує в середньому 50 300 грн.
Фактори, що впливають на ціни на житло у Львові
- Економічна ситуація в країні.
- Рівень інфляції.
- Попит та пропозиція на ринку нерухомості.
- Вартість будівельних матеріалів та робіт.
- Геополітична ситуація.
Зазначимо, покупці первинної нерухомості часто стикаються з проблемами, що призводять до судових спорів. Серед найпоширеніших — затримки введення будинків в експлуатацію, зупинка будівництва або банкрутство забудовників, а також шахрайство. Ці проблеми створюють значні ризики для інвесторів і покупців, тому важливо бути обізнаним та уважним при купівлі нерухомості.
Також ми повідомляли, що приймання квартири в новобудові вимагає ретельної підготовки та уважності, адже це ключовий етап у придбанні власного житла. Необхідно детально оглянути кожен елемент приміщення, виявити можливі недоліки та зафіксувати їх документально.
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