Как УБД могут получить квартиру от государства в 2025 году

Мужчина держит удостоверение УБД. Фото: zp.gov.ua

В 2025 году государство сохраняет возможность обеспечения жильем защитников Украины — участников боевых действий (УБД), лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших военных и ветеранов. Несмотря на нехватку ресурсов из-за военного положения, процедура получения жилья остается действующей, а очередность — актуализированной. Однако реальное получение жилья связано с рядом условий, сроков и зависит от бюджета.

Как отмечают в Министерстве по делам ветеранов Украины, законодательство четко определяет категории граждан, которые имеют право стать на квартирный учет и впоследствии получить жилье от государства.

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Это:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны I и II группы;

внутренне перемещенные лица, которые являются УБД или имеют инвалидность III группы вследствие войны;

члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины;

семьи лиц, погибших во время участия в миротворческих миссиях, в боевых действиях за пределами Украины или во время Революции Достоинства.

Где и как стать на квартирный учет

Для того чтобы попасть в очередь на получение жилья, нужно подать документы на постановку на квартирный учет. Это можно сделать:

в исполнительном органе местного совета (сельского, поселкового или городского);

через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ);

в администрации предприятия, учреждения или организации, где работает (или работал) ветеран;

в общественных объединениях, официально уполномоченных работать с ветеранами.

Место подачи заявления может быть выбрано по месту жительства или по месту работы. Именно местные власти принимают решение о постановке на учет.

Какие документы нужно подготовить

Для оформления заявки нужно предоставить:

заявление о постановке на квартирный учет (должно быть подписано всеми совершеннолетними членами семьи, проживающими вместе);

справку о составе семьи и месте регистрации;

копии документов, подтверждающих статус: удостоверение УБД, инвалида войны или члена семьи погибшего военного;

копии паспорта и идентификационного кода;

в случае наличия семьи — справки о пребывании членов семьи на учете по месту работы.

Предоставление неполного пакета документов может стать основанием для отказа во взятии на учет. Так же важно доказать потребность в улучшении жилищных условий.

Как долго ждать на жилье

После того как лицо взяли на квартирный учет, теоретически жилье могут предоставить в течение двух лет. Однако этот срок зависит от наличия финансирования в конкретном регионе. Решение о предоставлении жилья принимается исполнительным комитетом местного совета. В приоритете — те, кто находится в сложных жизненных условиях.

На практике сроки могут быть длиннее, ведь выделение средств из госбюджета или местных программ не всегда происходит регулярно. Особенно это актуально для небольших общин, где жилой фонд ограничен.

Какие альтернативы: компенсации, покупка или субсидии

В случае отсутствия свободного жилья или бюджетных возможностей местные власти могут предложить альтернативные формы поддержки. Среди них:

единовременная денежная помощь на приобретение жилья;

компенсация стоимости аренды;

участие в льготных государственных программах (например, єОселя для ветеранов);

содействие в приобретении жилья через систему социального жилья.

В некоторых регионах действуют дополнительные программы для поддержки именно участников боевых действий, поэтому стоит мониторить сайты местных советов.

Как избежать типичных ошибок

Чтобы процесс не затянулся или не завершился отказом, следует придерживаться нескольких правил:

регулярно обновлять информацию о состоянии учета в местном совете;

подавать полный комплект документов сразу;

уточнять, есть ли местная программа обеспечения жильем;

требовать письменных ответов на каждое обращение (для фиксации сроков и обязательств).

Взгляд в будущее: что изменится для ветеранов

В 2025 году государство пересматривает механизмы обеспечения жильем военных, в частности через расширение электронных сервисов. Уже во второй половине года планируется запуск цифрового реестра ветеранов, который должен автоматизировать часть процесса подачи заявлений и отслеживания статуса. Это уменьшит бумажную волокиту и даст больше прозрачности.

Что еще стоит знать украинцам

С целью поддержки защитников Украины и их семей государство внедряет новые механизмы помощи. Недавно было принято решение о выплате денежной компенсации в качестве первого взноса на жилье для военнослужащих, ветеранов и семей павших героев. Эта инициатива направлена на обеспечение жилищных потребностей тех, кто отдал свой вклад в защиту суверенитета страны.

Также участники боевых действий имеют право на бесплатную землю как важную социальную поддержку. Однако из-за полномасштабной войны и военного положения реализация этого права претерпела значительные ограничения. Сейчас получить участок стало сложнее.