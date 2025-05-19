Як УБД можуть отримати квартиру від держави у 2025 році

Чоловік тримає посвідчення УБД. Фото: zp.gov.ua

У 2025 році держава зберігає можливість забезпечення житлом захисників України — учасників бойових дій (УБД), осіб з інвалідністю внаслідок війни, родин загиблих військових і ветеранів. Попри брак ресурсів через воєнний стан, процедура отримання житла залишається чинною, а черговість – актуалізованою. Проте реальне отримання житла пов’язане з рядом умов, термінів і залежить від бюджету.

Як зазначають у Міністерстві у справах ветеранів України, законодавство чітко визначає категорії громадян, які мають право стати на квартирний облік та згодом отримати житло від держави.

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Це:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни І та II групи;

внутрішньо переміщені особи, які є УБД чи мають інвалідність III групи внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

родини осіб, які загинули під час участі в миротворчих місіях, у бойових діях за межами України або під час Революції Гідності.

Де і як стати на квартирний облік

Щоб потрапити до черги на отримання житла, потрібно подати документи на взяття на квартирний облік. Це можна зробити:

у виконавчому органі місцевої ради (сільської, селищної чи міської);

через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

в адміністрації підприємства, установи або організації, де працює (або працював) ветеран;

у громадських об’єднаннях, що офіційно уповноважені працювати з ветеранами.

Місце подання заяви може бути обране за місцем проживання або за місцем роботи. Саме місцева влада ухвалює рішення про взяття на облік.

Які документи потрібно підготувати

Для оформлення заявки необхідні такі документи:

заява про взяття на квартирний облік (має бути підписана всіма повнолітніми членами родини, які проживають разом);

довідка про склад сім’ї та місце реєстрації;

копії документів, що підтверджують статус: посвідчення УБД, інваліда війни або члена сім’ї загиблого військового;

копія паспорта та ідентифікаційного коду;

ц разі наявності родини — довідки про перебування членів сім’ї на обліку за місцем роботи.

Надання неповного пакета документів може стати підставою для відмови у взятті на облік. Так само важливо довести потребу в поліпшенні житлових умов.

Як довго чекати на житло

Після того як особу взяли на квартирний облік, теоретично житло можуть надати протягом двох років. Однак цей термін залежить від наявності фінансування в конкретному регіоні. Рішення про надання житла ухвалюється виконавчим комітетом місцевої ради. У пріоритеті — ті, хто перебуває у найскладніших життєвих умовах.

На практиці терміни можуть бути довшими, адже виділення коштів з держбюджету або місцевих програм не завжди відбувається регулярно. Особливо це актуально для невеликих громад, де житловий фонд обмежений.

Які альтернативи: компенсації, купівля чи субсидії

У разі відсутності вільного житла або бюджетних можливостей місцева влада може запропонувати альтернативні форми підтримки. Серед них:

одноразова грошова допомога на придбання житла;

компенсація вартості оренди;

участь у пільгових державних програмах (наприклад, єОселя для ветеранів);

сприяння у придбанні житла через систему соціального житла.

У деяких регіонах діють додаткові програми для підтримки саме учасників бойових дій, тож варто моніторити сайти місцевих рад.

Як уникнути типових помилок

Щоб процес не затягнувся або не завершився відмовою, варто дотримуватись кількох правил:

регулярно оновлювати інформацію про стан обліку в місцевій раді;

подавати повний комплект документів одразу;

уточнювати, чи є місцева програма забезпечення житлом;

вимагати письмових відповідей на кожне звернення (для фіксації термінів і зобов’язань).

Погляд у майбутнє: що зміниться для ветеранів

У 2025 році держава переглядає механізми забезпечення житлом військових, зокрема через розширення електронних сервісів. Уже в другій половині року планується запуск цифрового реєстру ветеранів, який має автоматизувати частину процесу подачі заяв і відстеження статусу. Це зменшить паперову тяганину і дасть більше прозорості.

Що ще варто знати українцям

З метою підтримки захисників України та їхніх сімей держава впроваджує нові механізми допомоги. Нещодавно було прийнято рішення про виплату грошової компенсації як першого внеску на житло для військовослужбовців, ветеранів та родин полеглих героїв. Ця ініціатива спрямована на забезпечення житлових потреб тих, хто віддав свій внесок у захист суверенітету країни.

Також учасники бойових дій мають право на безкоштовну землю як важливу соціальну підтримку. Однак через повномасштабну війну та воєнний стан реалізація цього права зазнала значних обмежень. Зараз отримати ділянку стало складніше.