Квартира для военного — какую площадь может предоставить государство в 2025 году

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина, несмотря на ограниченные ресурсы, продолжает выполнять свои обязательства перед военнослужащими по обеспечению жильем. Но на что именно может рассчитывать военный от государства — просторную трехкомнатную квартиру или скромную однокомнатную на окраине? Все зависит от индивидуальной ситуации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает какую площадь квартиры от государства может получить защитник, какие условия, цены и возможности доступны в 2025 году.

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Жилье для военных как социальный приоритет

Жилищный вопрос для военнослужащих остается приоритетным, особенно в условиях полномасштабной войны. Государство и в дальнейшем предоставляет жилье или средства на его приобретение тем, кто стал в очередь, участникам боевых действий, лицам с инвалидностью вследствие войны, а также семьям погибших защитников.

"Военнослужащие имеют право стать на очередь для получения постоянного жилья от государства. Очередь формируется на основании заявлений военных и зависит от наличия свободных жилых фондов", — отмечают в Министерстве обороны.

Какую площадь квартиры может предоставить государство военному

Площадь квартиры, которую может предоставить государство, напрямую зависит от норм жилищного обеспечения. Согласно постановлению КМУ №1071, установлена норма — 13,65 кв. м на человека. Но она касается общей очереди на жилье. В случае закупки квартир или предоставления денежной компенсации для военных используются другие расчеты.

Если квартира предоставляется как бесплатная (например, за счет местного бюджета или в рамках целевой программы для ветеранов), ориентируются на минимум 21 кв. м жилой площади на человека, что обычно означает 30-40 кв. м общей площади.

То есть военный без семьи скорее всего получит однокомнатную квартиру до 40 кв. м. Если в составе семьи есть жена и ребенок, то расчет будет вестись от 63 кв. м общей площади, что соответствует двухкомнатному или даже трехкомнатному жилью экономкласса.

Цены на квартиры в Украине

Чтобы понять, какое жилье реально купить за государственные средства, рассмотрим цены на рынке. По данным портала ЛУН, в июле 2025 года средняя стоимость 1-комнатной квартиры составляет:

в Киеве — от 1,5 до 2,3 млн грн (площадь от 33 до 45 кв. м);

во Львове — 1,3-1,9 млн грн (30-40 кв. м);

в Днепре — 1-1,6 млн грн (30-42 кв. м);

в Житомире, Кропивницком, Чернигове — 850 тыс. -1,3 млн грн.

Таким образом, если на одного военного выделяется примерно 1,2-1,5 млн грн компенсации, он сможет выбрать жилье до 40 кв. м в среднем городе или небольшую квартиру в пригороде крупных городов.

Денежная компенсация вместо квартиры для военного

Из-за ограниченного жилищного фонда все больше военных не получают квартиры "в натуре", а взамен имеют право на денежную компенсацию. Ее размер рассчитывается по стоимости квадратного метра жилья в регионе.

В 2025 году средняя цена, которая берется для расчета — примерно 30-38 тыс. грн за квадрат (в зависимости от области). Соответственно, военный, который имеет право на 40 кв. м жилья, может рассчитывать на компенсацию от 1,2 до 1,5 млн грн.

Однако эти суммы часто отстают от рыночной стоимости. Поэтому военным приходится либо добавлять собственные средства, либо покупать меньшие по площади квартиры.

Программы местного уровня для военных

В некоторых регионах Украины дополнительно работают местные программы, которые предусматривают:

бесплатное предоставление квартир из коммунального фонда;

предоставление льготных кредитов (например, под 3% на 20 лет);

частичную оплату за счет бюджета (до 50%).

Однако такие программы действуют точечно — в Киеве, Львове, Виннице, Тернополе. В основном они поддерживают не только военных, но и переселенцев, многодетных и молодые семьи.

Что делать военному для получения квартиры

Военный должен:

Встать на квартирный учет по месту службы или проживания. Предоставить документы, подтверждающие статус (УБД, инвалидность, семья погибшего). Уточнить, действует ли в общине или ОВА региональная программа жилищного обеспечения. Обратиться в Минобороны или Государственное специализированное учреждение (ГСУ), которое распределяет жилье.

В случае решения о компенсации — оформить счет, предоставить справку с оценкой стоимости жилья и заключить договор.

Как сообщалось, участники боевых действий (УБД) имеют право на повышение пенсии, если их страховой стаж превышает норму. Однако расчет этой надбавки имеет свои особенности, что часто вызывает вопросы.

Также мы рассказывали, что ветераны имеют законодательно закрепленное право на первоочередное бесплатное получение земельных участков от государства или коммунальной собственности для личных нужд. Однако, сейчас реализация этого права частично ограничена из-за военного положения.