Квартира для військового — яку площу може надати держава у 2025 році

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Україна, попри обмежені ресурси, продовжує виконувати свої зобов’язання перед військовослужбовцями щодо забезпечення житлом. Але на що саме може розраховувати військовий від держави — простору трикімнатну квартиру чи скромну однокімнатну на околиці? Все залежить від індивідуальної ситуації.

Редакція Новини.LIVE розповідає яку площу квартири від держави може отримати захисник, які умови, ціни та можливості доступні у 2025 році.

Реклама

Читайте також:

Житло для військових як соціальний пріоритет

Житлове питання для військовослужбовців залишається пріоритетним, особливо в умовах повномасштабної війни. Держава й надалі надає житло або кошти на його придбання тим, хто став у чергу, учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, а також родинам загиблих захисників.

"Військовослужбовці мають право стати на чергу для отримання постійного житла від держави. Черга формується на підставі заяв військових і залежить від наявності вільних житлових фондів", — зазначають у Міністерстві оборони.

Яку площу квартири може надати держава військовому

Площа квартири, яку може надати держава, прямо залежить від норм житлового забезпечення. Згідно з постановою КМУ № 1071, встановлено норму — 13,65 кв. м на особу. Але вона стосується загальної черги на житло. У випадку закупівлі квартир або надання грошової компенсації для військових використовуються інші розрахунки.

Якщо квартира надається як безоплатна (наприклад, за рахунок місцевого бюджету або в межах цільової програми для ветеранів), орієнтуються на мінімум 21 кв. м житлової площі на людину, що зазвичай означає 30-40 кв. м загальної площі.

Тобто військовий без родини найімовірніше отримає однокімнатну квартиру до 40 кв. м. Якщо у складі сім’ї є дружина й дитина, то розрахунок буде вестися від 63 кв. м загальної площі, що відповідає двокімнатному або навіть трикімнатному житлу економкласу.

Ціни на квартири в Україні

Щоб зрозуміти, яке житло реально купити за державні кошти, розглянемо ціни на ринку. За даними порталу ЛУН, у липні 2025 року середня вартість 1-кімнатної квартири становить:

у Києві — від 1,5 до 2,3 млн грн (площа від 33 до 45 кв. м);

у Львові — 1,3-1,9 млн грн (30-40 кв. м);

у Дніпрі — 1-1,6 млн грн (30-42 кв. м);

у Житомирі, Кропивницькому, Чернігові — 850 тис.-1,3 млн грн.

Таким чином, якщо на одного військового виділяється приблизно 1,2-1,5 млн грн компенсації, він зможе обрати житло до 40 кв. м у середньому місті або невелику квартиру в передмісті великих міст.

Грошова компенсація замість квартири для військового

Через обмежений житловий фонд усе більше військових не отримують квартири "в натурі", а натомість мають право на грошову компенсацію. Її розмір обраховується за вартістю квадратного метра житла в регіоні.

У 2025 році середня ціна, яка береться для розрахунку — приблизно 30-38 тис. грн за квадрат (залежно від області). Відповідно, військовий, який має право на 40 кв. м житла, може розраховувати на компенсацію від 1,2 до 1,5 млн грн.

Однак ці суми часто відстають від ринкової вартості. Тому військовим доводиться або додавати власні кошти, або купувати менші за площею квартири.

Програми місцевого рівня для військових

У деяких регіонах України додатково працюють місцеві програми, які передбачають:

безоплатне надання квартир з комунального фонду;

надання пільгових кредитів (наприклад, під 3% на 20 років);

часткову оплату за рахунок бюджету (до 50%).

Проте такі програми діють точково — у Києві, Львові, Вінниці, Тернополі. Здебільшого вони підтримують не лише військових, а й переселенців, багатодітних і молоді сім’ї.

Що робити військовому для отримання квартири

Військовий має:

Стати на квартирний облік за місцем служби або проживання. Надати документи, що підтверджують статус (УБД, інвалідність, родина загиблого). Уточнити, чи діє у громаді або ОВА регіональна програма житлового забезпечення. Звернутися до Міноборони або Державної спеціалізованої установи (ДСУ), яка розподіляє житло.

У разі рішення про компенсацію — оформити рахунок, надати довідку з оцінкою вартості житла та укласти договір.

Як повідомлялось, учасники бойових дій (УБД) мають право на підвищення пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує норму. Однак розрахунок цієї надбавки має свої особливості, що часто викликає питання.

Також ми розповідали, що ветерани мають законодавчо закріплене право на першочергове безоплатне отримання земельних ділянок від держави або комунальної власності для особистих потреб. Проте, наразі реалізація цього права частково обмежена через воєнний стан.