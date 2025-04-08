Цены на квартиры в Турции в апреле 2025 года: анализ и прогнозы

Стамбул. Фото: Unsplash

Турция продолжает оставаться привлекательным направлением для инвестиций в недвижимость и переезда на постоянное проживание. Мягкий климат, богатая культура, живописные пейзажи и относительно доступные цены на жилье привлекают как иностранных покупателей, так и внутренних инвесторов.

Согласно данным портала Property Turkey, в апреле 2025 года рынок недвижимости Турции демонстрирует неоднородную картину. С одной стороны, наблюдается стабилизация цен после периода значительного роста в предыдущие годы.

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С другой стороны, в популярных туристических регионах и крупных городах, таких как Стамбул, Анкара и Измир, сохраняется высокий спрос, что поддерживает цены на относительно высоком уровне.

Региональные различия в ценах

Цены на квартиры в Турции значительно варьируются в зависимости от региона, города, близости к морю, инфраструктуры и класса жилья.

Самые дорогие регионы

Лидерами по стоимости недвижимости традиционно остаются элитные районы Стамбула (Бешикташ, Сарыер, Босфорское побережье), Бодрума, Анталии (районы Коньяалты, Лара), а также некоторые престижные локации в Измире.

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках этих регионов может колебаться от 3 000 до 7 000 евро и выше. Квартира площадью 100 кв. м в таком районе может стоить от 300 000 евро.

Анталия. Фото: Unsplash

Регионы со средним уровнем цен

К этой категории относятся такие города, как Анкара, Бурса, Мерсин, Алания (за исключением наиболее туристических зон), а также районы, удаленные от первой линии моря в популярных курортах. Здесь средняя цена за квадратный метр составляет 1 500-3 000 евро. Квартиру площадью 100 кв. м можно приобрести за 150 000-300 000 евро.

Алания. Фото: Unsplash

Самые доступные регионы

Самые низкие цены на недвижимость наблюдаются в менее популярных туристических регионах, городах в центральной и восточной частях страны (Паландокен, Шанлиурфа, Эрзурум), а также в отдаленных от центра районах крупных городов.

Средняя стоимость квадратного метра здесь может составлять 800-1 500 евро, а квартиру площадью 100 кв. м можно найти по цене от 80 000 евро.

Эрзурум. Фото: Unsplash

Динамика цен за последние полгода

За последние шесть месяцев рынок недвижимости Турции продемонстрировал сдержанную динамику. После значительного роста цен в предыдущие годы, вызванного инфляцией и повышенным спросом, наблюдается определенная стабилизация.

В дорогих регионах рост цен практически остановился, а в некоторых случаях даже наблюдается незначительное снижение (до 3-5%) из-за насыщения рынка и высокой стоимости объектов. Продавцы становятся более гибкими в переговорах.

В регионах со средним уровнем цен наблюдается незначительный рост (в пределах 5-7%) за счет стабильного спроса как со стороны местных жителей, так и иностранцев, которые ищут более доступные варианты.

В доступных регионах также отмечается небольшой рост цен (до 8-10%), что связано с общей инфляцией и стремлением застройщиков поддерживать рентабельность проектов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие месяцы рынок недвижимости Турции продолжит демонстрировать относительную стабильность. В дорогих регионах возможна дальнейшая коррекция цен, тогда как в более доступных ожидается умеренный рост. Общий спрос будет оставаться на высоком уровне, особенно со стороны иностранных покупателей, которых привлекает соотношение цены и качества жизни в Турции.

Как сообщалось, в прошлом году Турция стала одним из лидеров по количеству проданной недвижимости иностранцам, где украинцы заняли третье место среди покупателей. Привлекательные условия приобретения жилья, возможность получить вид на жительство и экономическая стабильность делают эту страну популярной среди граждан Украины.

Отметим, Турция предлагает возможность получить двойное гражданство через инвестиции в недвижимость от 400 тысяч долларов США. Эта программа распространяется на инвестора, его/ее партнера и детей, в том числе от предыдущих браков. Для получения гражданства необходимо соответствовать определенным инвестиционным требованиям и предоставить необходимые документы.