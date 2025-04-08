Ціни на квартири в Туреччині у квітні 2025: аналіз та прогнози

Стамбул. Фото: Unsplash

Туреччина продовжує залишатися привабливим напрямком для інвестицій у нерухомість та переїзду на постійне проживання. М'який клімат, багата культура, мальовничі краєвиди та відносно доступні ціни на житло приваблюють як іноземних покупців, так і внутрішніх інвесторів.

Згідно з даними порталу Property Turkey, у квітні 2025 року ринок нерухомості Туреччини демонструє неоднорідну картину. З одного боку, спостерігається стабілізація цін після періоду значного зростання у попередні роки.

Реклама

Читайте також:

З іншого боку, у популярних туристичних регіонах та великих містах, таких як Стамбул, Анкара та Ізмір, зберігається високий попит, що підтримує ціни на відносно високому рівні.

Регіональні відмінності в цінах

Ціни на квартири в Туреччині значно варіюються залежно від регіону, міста, близькості до моря, інфраструктури та класу житла.

Найдорожчі регіони

Лідерами за вартістю нерухомості традиційно залишаються елітні райони Стамбула (Бешикташ, Сариєр, Босфорське узбережжя), Бодрума, Анталії (райони Коньяалти, Лара), а також деякі престижні локації в Ізмірі.

Середня вартість квадратного метра в новобудовах цих регіонів може коливатися від 3 000 до 7 000 євро і вище. Квартира площею 100 кв. м у такому районі може коштувати від 300 000 євро.

Анталія. Фото: Unsplash

Регіони з середнім рівнем цін

До цієї категорії належать такі міста, як Анкара, Бурса, Мерсін, Аланія (за винятком найбільш туристичних зон), а також райони, віддалені від першої лінії моря у популярних курортах. Тут середня ціна за квадратний метр становить 1 500-3 000 євро. Квартиру площею 100 кв. м можна придбати за 150 000-300 000 євро.

Аланія. Фото: Unsplash

Найдоступніші регіони

Найнижчі ціни на нерухомість спостерігаються у менш популярних туристичних регіонах, містах у центральній та східній частинах країни (Паландокен, Шанліурфа, Ерзурум), а також у віддалених від центру районах великих міст.

Середня вартість квадратного метра тут може становити 800-1 500 євро, а квартиру площею 100 кв. м можна знайти за ціною від 80 000 євро.

Ерзурум. Фото: Unsplash

Динаміка цін за останні пів року

За останні шість місяців ринок нерухомості Туреччини продемонстрував стриману динаміку. Після значного зростання цін у попередні роки, викликаного інфляцією та підвищеним попитом, спостерігається певна стабілізація.

У дорогих регіонах зростання цін практично зупинилося, а в деяких випадках навіть спостерігається незначне зниження (до 3-5%) через насичення ринку та високу вартість об'єктів. Продавці стають більш гнучкими у переговорах.

У регіонах із середнім рівнем цін спостерігається незначне зростання (в межах 5-7%) за рахунок стабільного попиту як з боку місцевих жителів, так і іноземців, які шукають більш доступні варіанти.

У доступних регіонах також відзначається невелике зростання цін (до 8-10%), що пов'язано з загальною інфляцією та прагненням забудовників підтримувати рентабельність проєктів.

Експерти прогнозують, що у найближчі місяці ринок нерухомості Туреччини продовжить демонструвати відносну стабільність. У дорогих регіонах можлива подальша корекція цін, тоді як у більш доступних очікується помірне зростання. Загальний попит залишатиметься на високому рівні, особливо з боку іноземних покупців, яких приваблює співвідношення ціни та якості життя в Туреччині.

Як повідомлялось, торік Туреччина стала одним із лідерів за кількістю проданої нерухомості іноземцям, де українці посіли третє місце серед покупців. Привабливі умови придбання житла, можливість отримати посвідку на проживання та економічна стабільність роблять цю країну популярною серед громадян України.

Зазначимо, Туреччина пропонує можливість отримати подвійне громадянство через інвестиції в нерухомість від 400 тисяч доларів США. Ця програма поширюється на інвестора, його/її партнера та дітей, у тому числі від попередніх шлюбів. Для отримання громадянства необхідно відповідати певним інвестиційним вимогам та надати необхідні документи.