Что будет, если не платить налоги с аренды квартиры в 2025 году — штрафы и пеня

Женщины проводят расчеты. Фото: Freepik

Сдача квартиры в аренду — для одних дополнительный доход, для других — главный источник существования. Однако многие арендодатели игнорируют обязанность платить налоги, даже не осознавая возможных последствий. В 2025 году украинская налоговая продолжает усиливать контроль над "теневой" арендой — и это уже не формальность.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что ждет тех, кто игнорирует налоговые обязательства, как правильно декларировать доходы и какие хитрости не помогут избежать ответственности.

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Еще несколько лет назад шанс остаться незамеченным был высоким. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Налоговая активно сотрудничает с платформами по размещению объявлений, проверяет информацию через риелторов, анализирует банковские переводы и даже работает с "активными соседями".

Закон не оставляет сомнений: доходы от аренды облагаются налогом. В случае систематического уклонения — уже не административная, а уголовная ответственность.

Штрафы и криминал: чем рискует арендодатель

Платить налоги — не выбор, а обязанность. Если государство докажет, что аренда происходила без декларирования дохода, наступает ответственность:

штраф 25% от суммы налога, в случае повторного нарушения — 50%;

пеня — за каждый день просрочки;

админштраф — до 850 грн.

А если задолженность превышает 51 000 грн — штраф от 85 000 до 170 000 грн или даже реальный срок по статье 212 Уголовного кодекса Украины, отмечают юристы по недвижимости АО "Рябинин, Переверзев и Партнеры".

Такие санкции не выглядят надуманными — они применяются уже сейчас, и в 2025 году этот тренд только усиливается.

Сколько надо уплатить налогов с арендного дохода

Если вы сдаете жилье в аренду как физическое лицо (не ФЛП), ваш доход облагается налогами согласно Налоговому кодексу Украины. В 2025 году действуют следующие ставки:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Итого это 23% от суммы арендного дохода, подчеркивают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Черкасской области.

Поэтому если вы сдаете квартиру за 15 000 грн в месяц, ваш годовой доход составит 180 000 грн. Налоговая нагрузка — 41 400 грн в год (18% + 5% = 23%).

Все эти налоги необходимо задекларировать и уплатить в установленные сроки — до 1 августа 2025 года за 2024-й отчетный период, чтобы избежать штрафов и пени.

Booking, Airbnb и посуточная аренда: уже почти предпринимательство

Если вы сдаете жилье на короткий срок, например, через Airbnb, Booking.com или подобные платформы, и делаете это регулярно — для налоговой это уже хозяйственная деятельность.

В таком случае:

нужно зарегистрировать ФЛП;

выбрать систему налогообложения (чаще всего — 3-я группа единого налога);

платить 5% от дохода и ЕСВ (в 2025 году — 1 870 грн ежемесячно).

Также не забывайте о кассовом аппарате, если доходы превышают лимиты — налоговая потребует соблюдения законодательства в полном объеме.

Мифы об "обходе" налоговиков

В интернете до сих пор "гуляют" советы, как замаскировать сдачу жилья: инструктировать арендаторов, представлять их друзьями, избегать банковских переводов. Но в 2025 году такие схемы все реже срабатывают.

Даже если арендатор не пускает инспектора в квартиру, тот имеет право на другие инструменты контроля — запросы в банки, проверка риелторских баз, фиксация объявлений, сотрудничество с местными властями.

Что еще стоит знать украинцам

Война изменила подход украинцев к жилищному вопросу: теперь они значительно осторожнее покупают недвижимость, в то же время готовы платить больше за аренду. Эта тенденция свидетельствует об адаптации населения к новым финансовым реалиям и условиям жизни.

Также мы рассказывали, что кроме цены, ключевыми факторами выбора для арендаторов становятся безопасность и наличие автономных систем, что приводит к росту цен и усилению конкуренции.