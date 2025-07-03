Что будет, если не платить налоги с аренды квартиры в 2025 году — штрафы и пеня

Квартира в аренде — как штрафуют за неуплату налогов в 2025
Сдача квартиры в аренду — для одних дополнительный доход, для других — главный источник существования. Однако многие арендодатели игнорируют обязанность платить налоги, даже не осознавая возможных последствий. В 2025 году украинская налоговая продолжает усиливать контроль над "теневой" арендой — и это уже не формальность.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что ждет тех, кто игнорирует налоговые обязательства, как правильно декларировать доходы и какие хитрости не помогут избежать ответственности.
Государство видит больше, чем кажется
Еще несколько лет назад шанс остаться незамеченным был высоким. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Налоговая активно сотрудничает с платформами по размещению объявлений, проверяет информацию через риелторов, анализирует банковские переводы и даже работает с "активными соседями".
Закон не оставляет сомнений: доходы от аренды облагаются налогом. В случае систематического уклонения — уже не административная, а уголовная ответственность.
Штрафы и криминал: чем рискует арендодатель
Платить налоги — не выбор, а обязанность. Если государство докажет, что аренда происходила без декларирования дохода, наступает ответственность:
- штраф 25% от суммы налога, в случае повторного нарушения — 50%;
- пеня — за каждый день просрочки;
- админштраф — до 850 грн.
А если задолженность превышает 51 000 грн — штраф от 85 000 до 170 000 грн или даже реальный срок по статье 212 Уголовного кодекса Украины, отмечают юристы по недвижимости АО "Рябинин, Переверзев и Партнеры".
Такие санкции не выглядят надуманными — они применяются уже сейчас, и в 2025 году этот тренд только усиливается.
Сколько надо уплатить налогов с арендного дохода
Если вы сдаете жилье в аренду как физическое лицо (не ФЛП), ваш доход облагается налогами согласно Налоговому кодексу Украины. В 2025 году действуют следующие ставки:
- 18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% — военный сбор.
Итого это 23% от суммы арендного дохода, подчеркивают в Главном управлении Государственной налоговой службы в Черкасской области.
Поэтому если вы сдаете квартиру за 15 000 грн в месяц, ваш годовой доход составит 180 000 грн. Налоговая нагрузка — 41 400 грн в год (18% + 5% = 23%).
Все эти налоги необходимо задекларировать и уплатить в установленные сроки — до 1 августа 2025 года за 2024-й отчетный период, чтобы избежать штрафов и пени.
Booking, Airbnb и посуточная аренда: уже почти предпринимательство
Если вы сдаете жилье на короткий срок, например, через Airbnb, Booking.com или подобные платформы, и делаете это регулярно — для налоговой это уже хозяйственная деятельность.
В таком случае:
- нужно зарегистрировать ФЛП;
- выбрать систему налогообложения (чаще всего — 3-я группа единого налога);
- платить 5% от дохода и ЕСВ (в 2025 году — 1 870 грн ежемесячно).
Также не забывайте о кассовом аппарате, если доходы превышают лимиты — налоговая потребует соблюдения законодательства в полном объеме.
Мифы об "обходе" налоговиков
В интернете до сих пор "гуляют" советы, как замаскировать сдачу жилья: инструктировать арендаторов, представлять их друзьями, избегать банковских переводов. Но в 2025 году такие схемы все реже срабатывают.
Даже если арендатор не пускает инспектора в квартиру, тот имеет право на другие инструменты контроля — запросы в банки, проверка риелторских баз, фиксация объявлений, сотрудничество с местными властями.
Что еще стоит знать украинцам
Война изменила подход украинцев к жилищному вопросу: теперь они значительно осторожнее покупают недвижимость, в то же время готовы платить больше за аренду. Эта тенденция свидетельствует об адаптации населения к новым финансовым реалиям и условиям жизни.
Также мы рассказывали, что кроме цены, ключевыми факторами выбора для арендаторов становятся безопасность и наличие автономных систем, что приводит к росту цен и усилению конкуренции.
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