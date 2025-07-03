Що буде, якщо не платити податки з оренди квартири у 2025 році — штрафи та пеня

Жінки проводять розрахунки. Фото: Freepik

Здавання квартири в оренду — для одних додатковий дохід, для інших — головне джерело існування. Проте багато орендодавців ігнорують обов'язок сплачувати податки, навіть не усвідомлюючи можливих наслідків. У 2025 році українська податкова продовжує посилювати контроль над "тіньовою" орендою — і це вже не формальність.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що чекає на тих, хто ігнорує податкові зобов’язання, як правильно декларувати доходи та які хитрощі не допоможуть уникнути відповідальності.

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Ще декілька років тому шанс залишитися непоміченим був високим. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Податкова активно співпрацює з платформами з розміщення оголошень, перевіряє інформацію через рієлторів, аналізує банківські перекази й навіть працює з "активними сусідами".

Закон не залишає сумнівів: доходи від оренди оподатковуються. У разі систематичного ухилення існує вже не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Штрафи й кримінал: чим ризикує орендодавець

Платити податки — не вибір, а обов’язок. Якщо держава доведе, що оренда відбувалась без декларування доходу, настає відповідальність:

штраф 25% від суми податку, у разі повторного порушення — 50%;

пеня — за кожен день прострочення;

адмінштраф — до 850 грн.

А якщо заборгованість перевищує 51 000 грн — штраф від 85 000 до 170 000 грн або навіть реальний строк за статтею 212 Кримінального кодексу України, зазначають юристи з нерухомості АО "Рябінін, Переверзєв та Партнери".

Такі санкції не виглядають надуманими — вони застосовуються вже зараз, і в 2025 році цей тренд лише посилюється.

Скільки треба сплатити податків з орендного доходу

Якщо ви здаєте житло в оренду як фізична особа (не ФОП), ваш дохід оподатковується згідно з Податковим кодексом України. У 2025 році діють такі ставки:

18% — податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% — військовий збір.

Разом це 23% від суми орендного доходу, підкреслюють у Головному управлінні Державної податкової служби у Черкаській області.

Тому, якщо ви здаєте квартиру за 15 000 грн на місяць, ваш річний дохід становитиме 180 000 грн. Податкове навантаження — 41 400 грн на рік (18% + 5% = 23%).

Усі ці податки необхідно задекларувати та сплатити у встановлені строки — до 1 серпня 2025 року за 2024-й звітний період, щоб уникнути штрафів та пені.

Booking, Airbnb та подобова оренда: вже майже підприємництво

Якщо ви здаєте житло на короткий термін, наприклад через Airbnb, Booking.com чи подібні платформи і робите це регулярно — для податкової це вже господарська діяльність.

У такому разі:

потрібно зареєструвати ФОП;

обрати систему оподаткування (найчастіше — 3 група єдиного податку);

сплачувати 5% від доходу та ЄСВ (у 2025 році — 1 870 грн щомісяця).

Також не забувайте про касовий апарат, якщо доходи перевищують ліміти — податкова вимагатиме дотримання законодавства в повному обсязі.

Міфи про "обхід" податківців

В інтернеті досі "гуляють" поради, як замаскувати здачу житла: інструктувати орендарів, представляти їх друзями, уникати банківських переказів. Але у 2025 році такі схеми дедалі рідше спрацьовують.

Навіть якщо орендар не пускає інспектора до квартири, той має право на інші інструменти контролю — запити до банків, перевірка рієлторських баз, фіксація оголошень, співпраця з місцевою владою.

Що ще варто знати українцям

Війна змінила підхід українців до житлового питання: тепер вони значно обережніше купують нерухомість, водночас готові платити більше за оренду. Ця тенденція свідчить про адаптацію населення до нових фінансових реалій та умов життя.

Також ми розповідали, що окрім ціни, ключовими факторами вибору для орендарів стають безпека та наявність автономних систем, що призводить до зростання цін і посилення конкуренції.