Купить квартиру в Киеве за два года - какие профессии это могут себе позволить

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Купить квартиру в Киеве за два года — мечта, которая кажется недостижимой для многих. Но реально ли это реально? Оказывается, это вполне возможно, если работать в высокооплачиваемой сфере и быть готовым к жесткой финансовой дисциплине.

Редакция Новини.LIVE проанализировала актуальные данные о зарплатах и рассчитала, какие профессии позволяют собрать на однокомнатную квартиру в столице за 24 месяца.

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Согласно данным портала ЛУН, средняя цена однокомнатной квартиры в эконом-сегменте в Киеве в 2025 году составляет около 1 500 000 грн. Чтобы собрать такую сумму за 2 года (24 месяца), нужно откладывать примерно 62 500 грн ежемесячно.

Но это при условии, что вы не тратите заработок на другие нужды. Реалистичнее предположить, что на сбережения уходит 50% дохода после уплаты налогов. Следовательно, месячная зарплата должна быть не менее 125 000 грн "чистыми" (после налогов).

По данным Work.ua, средняя зарплата в Киеве в июле 2025 года составляет 30 000 грн. Это означает, что для покупки квартиры за 2 года нужно зарабатывать значительно больше среднего.

Какие профессии приближают к квартире

Киев — самый дорогой город Украины для покупки недвижимости. Средняя зарплата в столице значительно ниже необходимого уровня для быстрого накопления на квартиру.

Лишь 5-7% профессий в городе позволяют зарабатывать от 100 000 грн и выше — IT-сфера, топ-менеджмент и отдельные ниши, например, юристы в международных фирмах.

Мы отобрали профессии, где средняя зарплата в Киеве позволяет экономить достаточно для покупки квартиры за 2 года.

Senior Software Engineer (старший разработчик программного обеспечения)

Заработок составляет примерно 4 500 долл. в месяц, что после налогов равняется около 178 500 грн. Откладывая половину дохода, можно экономить около 89 250 грн ежемесячно, что позволяет собрать нужную сумму за 17-18 месяцев.

IT-сфера остается одной из самых прибыльных в Украине, а сеньор-разработчики, которые работают на продуктовые компании или международные проекты, получают высокие зарплаты. Для этой работы нужен опыт от 5 лет, знание языков программирования, таких как Java, Python или JavaScript, а также английский на уровне Upper-Intermediate.

Team Lead / IT Project Manager (руководитель команды / менеджер IT-проектов)

Зарплата в среднем достигает 5 300 долл. в месяц, что после налогов составляет примерно 210 630 грн. Экономя половину дохода, можно откладывать около 105 315 грн в месяц, что позволяет собрать на квартиру за 14-15 месяцев.

Для работы нужен опыт управления командами от 3 лет, навыки планирования, коммуникации и знание английского языка.

Data Scientist / AI Engineer (ученый по данным / инженер по искусственному интеллекту)

Заработок колеблется от 3 500 до 4 000 долл. в месяц, что после налогов равно 138 600-159 600 грн. Экономя половину зарплаты, можно накопить нужную сумму за 19-22 месяца, если оптимизировать расходы.

Специалисты по обработке данных и искусственному интеллекту очень востребованы во всем мире. Для работы нужны знания Python, R, SQL, опыт работы с ML-фреймворками и высшее образование в математике или IT.

Product Manager (менеджер продукта)

Зарплата составляет около 3 000 долл. в месяц, что после налогов равняется примерно 119 700 грн. Экономя половину дохода, можно откладывать 59 850 грн в месяц, что требует около 25 месяцев для накопления. Однако с премиями или проектной работой можно уложиться в 2 года.

Продакт-менеджеры в продуктовых IT-компаниях получают высокие зарплаты благодаря ответственности за стратегию продукта. Для работы нужен опыт в продуктовом менеджменте от 2 лет, аналитическое мышление и знание английского.

Top Manager in Finance or Marketing (топ-менеджер в финансах или маркетинге)

Заработок составляет от 100 000 до 150 000 грн в месяц после налогов. Экономя 50 000-75 000 грн в месяц, можно собрать на квартиру за 20-24 месяца.

Руководители в крупных финансовых компаниях, банках или маркетинговых агентствах в Киеве могут зарабатывать на уровне IT-специалистов. Для работы нужен опыт от 5 лет, управленческие навыки и глубокое знание рынка.

Как повысить шанс на быстрые накопления

Чтобы купить квартиру за 2 года, нужно не только зарабатывать, но и разумно планировать бюджет.

Оптимизируйте расходы. Живите экономно, избегайте импульсивных покупок, готовьте дома. Откладывайте 50%+ дохода. Создайте отдельный счет для сбережений и переводите туда деньги сразу после зарплаты. Инвестируйте излишки. Рассмотрите депозиты или государственные облигации для защиты сбережений от инфляции. Ищите дополнительный доход. Фриланс, консультирование или проектная работа могут значительно ускорить накопления.

Что еще стоит знать украинцам

Киевский рынок недвижимости сохраняет свою динамичность, предлагая различные варианты жилья. Однако, приобрести полноценную квартиру в столице за 10 000 долларов практически невозможно. Хотя существуют определенные исключения, на которые стоит обратить внимание.

Также мы рассказывали, что Левый берег Киева (Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы) привлекает покупателей квартир благодаря более доступным ценам, развитой инфраструктуре и удобному транспортному сообщению.