Купити квартиру в Києві за два роки — які професії це можуть собі дозволити

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Купити квартиру в Києві за два роки — мрія, яка здається недосяжною для багатьох. Але чи реально це? Виявляється, це цілком можливо, якщо працювати в високооплачуваній сфері та бути готовим до жорсткої фінансової дисципліни.

Редакція Новини.LIVE проаналізувала актуальні дані про зарплати та розрахувала, які професії дозволяють зібрати на однокімнатну квартиру в столиці за 24 місяці.

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Скільки коштує квартира в Києві

Згідно даних порталу ЛУН, середня ціна однокімнатної квартири в економ-сегменті в Києві у 2025 році становить близько 1 500 000 грн. Щоб зібрати таку суму за 2 роки (24 місяці), потрібно відкладати приблизно 62 500 грн щомісяця.

Але це за умови, що ви не витрачаєте заробіток на інші потреби. Реалістичніше припустити, що на заощадження йде 50% доходу після сплати податків. Отже, місячна зарплата має бути не менше 125 000 грн "чистими" (після податків).

За даними Work.ua, середня зарплата в Києві у липні 2025 року становить 30 000 грн. Це означає, що для покупки квартири за 2 роки потрібно заробляти значно більше середнього.

Які професії наближають до квартири

Київ — найдорожче місто України для покупки нерухомості. Середня зарплата в столиці значно нижча за необхідний рівень для швидкого накопичення на квартиру.

Лише 5-7% професій у місті дозволяють заробляти від 100 000 грн і вище — IT-сфера, топ-менеджмент та окремі ніші, наприклад, юристи у міжнародних фірмах.

Ми відібрали професії, де середня зарплата в Києві дозволяє заощаджувати достатньо для покупки квартири за 2 роки.

Senior Software Engineer (старший розробник програмного забезпечення)

Заробіток становить приблизно 4 500 дол. на місяць, що після податків дорівнює близько 178 500 грн. Відкладаючи половину доходу, можна заощаджувати близько 89 250 грн щомісяця, що дозволяє зібрати потрібну суму за 17-18 місяців.

IT-сфера залишається однією з найприбутковіших в Україні, а сеньйор-розробники, які працюють на продуктові компанії або міжнародні проєкти, отримують високі зарплати. Для цієї роботи потрібен досвід від 5 років, знання мов програмування, таких як Java, Python чи JavaScript, а також англійська на рівні Upper-Intermediate.

Team Lead / IT Project Manager (керівник команди / менеджер IT-проєктів)

Зарплата в середньому сягає 5 300 дол. на місяць, що після податків становить приблизно 210 630 грн. Заощаджуючи половину доходу, можна відкладати близько 105 315 грн на місяць, що дозволяє зібрати на квартиру за 14-15 місяців.

Для роботи потрібен досвід управління командами від 3 років, навички планування, комунікації та знання англійської мови.

Data Scientist / AI Engineer (науковець з даних / інженер зі штучного інтелекту)

Заробіток коливається від 3 500 до 4 000 дол. на місяць, що після податків дорівнює 138 600-159 600 грн. Заощаджуючи половину зарплати, можна накопичити потрібну суму за 19-22 місяці, якщо оптимізувати витрати.

Спеціалісти з обробки даних та штучного інтелекту дуже затребувані в усьому світі. Для роботи потрібні знання Python, R, SQL, досвід роботи з ML-фреймворками та вища освіта в математиці чи IT.

Product Manager (менеджер продукту)

Зарплата становить близько 3 000 дол. на місяць, що після податків дорівнює приблизно 119 700 грн. Заощаджуючи половину доходу, можна відкладати 59 850 грн на місяць, що потребує близько 25 місяців для накопичення. Однак із преміями чи проєктною роботою можна вкластися у 2 роки.

Продакт-менеджери в продуктових IT-компаніях отримують високі зарплати завдяки відповідальності за стратегію продукту. Для роботи потрібен досвід у продуктовому менеджменті від 2 років, аналітичне мислення та знання англійської.

Top Manager in Finance or Marketing (топ-менеджер у фінансах або маркетингу)

Заробіток становить від 100 000 до 150 000 грн на місяць після податків. Заощаджуючи 50 000-75 000 грн на місяць, можна зібрати на квартиру за 20-24 місяці.

Керівники у великих фінансових компаніях, банках чи маркетингових агенціях у Києві можуть заробляти на рівні IT-фахівців. Для роботи потрібен досвід від 5 років, управлінські навички та глибоке знання ринку.

Як підвищити шанс на швидкі накопичення

Щоб купити квартиру за 2 роки, потрібно не лише заробляти, а й розумно планувати бюджет.

Оптимізуйте витрати. Живіть економно, уникайте імпульсивних покупок, готуйте вдома. Відкладайте 50%+ доходу. Створіть окремий рахунок для заощаджень і переводьте туди гроші одразу після зарплати. Інвестуйте надлишки. Розгляньте депозити чи державні облігації для захисту заощаджень від інфляції. Шукайте додатковий дохід. Фріланс, консультування чи проєктна робота можуть значно прискорити накопичення.

Що ще варто знати українцям

Київський ринок нерухомості зберігає свою динамічність, пропонуючи різноманітні варіанти житла. Проте, придбати повноцінну квартиру в столиці за 10 000 доларів практично неможливо. Хоча існують певні винятки, на які варто звернути увагу.

Також ми розповідали, що Лівий берег Києва (Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони) приваблює покупців квартир завдяки доступнішим цінам, розвиненій інфраструктурі та зручному транспортному сполученню.