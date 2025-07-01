Лівий берег Києва — як змінилися ціни на квартири та чого чекати

Лівий берег Києва. Фото: Max Tereshchenko

Ринок нерухомості Києва залишається динамічним, незважаючи на економічні та безпекові виклики. Лівий берег — Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони — приваблює покупців доступнішими цінами порівняно з правобережними районами, розвиненою інфраструктурою та транспортною доступністю. У липні 2025 року житловий ринок тут показує помірну, але цікаву динаміку.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на квартири на первинному та вторинному ринках лівого берега столиця, де можна знайти найдорожче та найдешевше житло.

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Первинний ринок: новобудови лівого берега

Первинний ринок нерухомості на Лівому демонструє помірне зростання цін за останні пів року — на 6-10%. За даними порталу ЛУН, середня ціна за квадратний метр залежить від класу житла та району.

Ціни на первинному ринку

Дарницький район: найпопулярніший завдяки близькості до метро (7 станцій) та розвиненій інфраструктурі. Середня ціна за квадратний метр у новобудовах економкласу становить 1 050 дол., комфорт-класу — 1 250-1 375 дол., бізнес-класу — 1 818 дол.

Найдорожчі пропозиції — у житлових комплексах біля метро "Осокорки" чи "Позняки", де ціна може сягати 2 000 дол./кв. м за квартири з панорамними видами чи сучасними плануваннями.

Дніпровський район: ціни нижчі. Економклас — 1 000-1 125 дол./кв. м, комфорт-клас — 1 200-1 300 дол./ кв. м, бізнес-клас — 1 625-1 750 дол./кв. м.

Найдорожчі новобудови — поблизу метро "Лівобережна" та Русанівського каналу з видом на Дніпро.

Деснянський район: найбюджетніший. Економклас — 875-1 000 дол./кв. м, комфорт-клас — 1 125-1 250 дол./кв. м, бізнес-клас — від 1 500 дол./кв. м.

Найдешевші пропозиції — у мікрорайонах Троєщина та Лісовий масив.

Ціни на первинному ринку Києва. Графіка: ЛУН

Вторинний ринок: житло з історією

Вторинний ринок лівого берега приваблює тих, хто шукає бюджетні варіанти або готове до заселення житло. Ціни тут нижчі, ніж на правому березі, але залежать від стану квартири, року побудови будинку та розташування.

Ціни на вторинному ринку

Дарницький район: середня ціна однокімнатної квартири — 64 000 дол., двокімнатної — 90 000 дол., трикімнатної — 115 000 дол.

Найдорожчі квартири — біля метро або в будинках 2000-х років із ремонтом, де ціна за квадратний метр сягає 1 500-1 625 дол.

Ціни на 1-кімнатні квартири у Києві на вторинці. Графіка: ЛУН

Дніпровський район: однокімнатні — 59 900 дол., двокімнатні — 82 000 дол., трикімнатні — 114 000 дол. Найдорожчі — у будинках біля Русанівки чи метро "Дарниця".

Ціни на 2-кімнатні квартири у Києві на вторинці. Графіка: ЛУН

Деснянський район: найдешевший. Однокімнатні — 40 000 дол., двокімнатні — 57 900 дол., трикімнатні — 73 800 дол.

Найдешевші — у хрущовках на Троєщині, де ціна за квадратний метр може бути 625-750 дол.

Ціни на 3-кімнатні квартири у Києві на вторинці. Графіка: ЛУН

Що впливає на ринок

Безпековий фактор — на Лівому березі частіше звучать сирени, тому житло з укриттями і підземними паркінгами має вищу ціну. Інфраструктура — ЖК із власними садками, ТРЦ, фітнесами, поряд із метро та парками — у пріоритеті. Вигідна розстрочка — забудовники пропонують безвідсоткову розстрочку до кінця 2025 року, що стимулює попит.

Куди рухатимуть ціни на квартири на лівому березі

Аналітики прогнозують, що до осені 2025 року на первинному ринку можливе ще одне незначне зростання. А вторинний ринок, імовірно, стабілізується: ціни навряд чи зміняться суттєво без нових тригерів.

Якщо ж безпекова ситуація покращиться, лівий берег отримає потужний імпульс — через зручну логістику, наявність землі під забудову й нижчі стартові ціни, впевнені експерти.

Раніше ми розповідали, які столичні районі втратили попит з боку покупців. Адже незважаючи на війну та постійні обстріли, Київ у 2025 році знову став лідером за вартістю житла в Україні, обійшовши Львів.

Також повідомлялось, що українці змінюють підхід до житлових питань: попри війну, значна частина населення адаптувалася до нових реалій та переглянула свої фінансові можливості. Через це помітно, що люди стали обережніше купувати житло, тоді як оренда нерухомості зросла в ціні.