Левый берег Киева — как изменились цены на квартиры и чего ждать

Левый берег Киева. Фото: Max Tereshchenko

Рынок недвижимости Киева остается динамичным, несмотря на экономические вызовы и вызовы безопасности. Левый берег — Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы — привлекает покупателей более доступными ценами по сравнению с правобережными районами, развитой инфраструктурой и транспортной доступностью. В июле 2025 года жилой рынок здесь показывает умеренную, но интересную динамику.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на квартиры на первичном и вторичном рынках левого берега столицы, где можно найти самое дорогое и самое дешевое жилье.

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Первичный рынок: новостройки левого берега

Первичный рынок недвижимости на Левом демонстрирует умеренный рост цен за последние полгода — на 6-10%. По данным портала ЛУН, средняя цена за квадратный метр зависит от класса жилья и района.

Цены на первичном рынке

Дарницкий район: самый популярный благодаря близости к метро (7 станций) и развитой инфраструктуре. Средняя цена за квадратный метр в новостройках эконом-класса составляет 1 050 долл., комфорт-класса — 1 250-1 375 долл., бизнес-класса — 1 818 долл.

Самые дорогие предложения — в жилых комплексах возле метро "Осокорки" или "Позняки", где цена может достигать 2 000 долл. / кв. м за квартиры с панорамными видами или современными планировками.

Днепровский район: цены ниже. Эконом-класс — 1 000-1 125 долл./кв. м, комфорт-класс — 1 200-1 300 долл./кв. м, бизнес-класс — 1 625-1 750 долл./кв. м.

Самые дорогие новостройки — вблизи метро "Левобережная" и Русановского канала с видом на Днепр.

Деснянский район: самый бюджетный. Эконом-класс — 875-1 000 долл./кв. м, комфорт-класс — 1 125-1 250 долл./кв. м, бизнес-класс — от 1 500 долл./кв. м.

Самые дешевые предложения — в микрорайонах Троещина и Лесной массив.

Цены на первичном рынке Киева. Графика: ЛУН

Вторичный рынок: жилье с историей

Вторичный рынок левого берега привлекает тех, кто ищет бюджетные варианты или готовое к заселению жилье. Цены здесь ниже, чем на правом берегу, но зависят от состояния квартиры, года постройки дома и расположения.

Цены на вторичном рынке

Дарницкий район: средняя цена однокомнатной квартиры — 64 000 долл., двухкомнатной — 90 000 долл., трехкомнатной — 115 000 долл.

Самые дорогие квартиры — возле метро или в домах 2000-х годов с ремонтом, где цена за квадратный метр достигает 1 500-1 625 долл.

Цены на 1-комнатные квартиры в Киеве на вторичке. Графика: ЛУН

Днепровский район: однокомнатные — 59 900 долл., двухкомнатные — 82 000 долл., трехкомнатные — 114 000 долл. Самые дорогие — в домах возле Русановки или метро "Дарница".

Цены на 2-комнатные квартиры в Киеве на вторичке. Графика: ЛУН

Деснянский район: самый дешевый. Однокомнатные — 40 000 долл., двухкомнатные — 57 900 долл., трехкомнатные — 73 800 долл.

Самые дешевые — в хрущевках на Троещине, где цена за квадратный метр может быть 625-750 долл.

Цены на 3-комнатные квартиры в Киеве на вторичке. Графика: ЛУН

Что влияет на рынок

Фактор безопасности — на Левом берегу чаще звучат сирены, поэтому жилье с укрытиями и подземными паркингами имеет более высокую цену.

Инфраструктура — ЖК с собственными садиками, ТРЦ, фитнесами, рядом с метро и парками — в приоритете.

Выгодная рассрочка — застройщики предлагают беспроцентную рассрочку до конца 2025 года, что стимулирует спрос.

Куда будут двигаться цены на квартиры на левом берегу

Аналитики прогнозируют, что к осени 2025 года на первичном рынке возможен еще один незначительный рост. А вторичный рынок, вероятно, стабилизируется: цены вряд ли изменятся существенно без новых триггеров.

Если же ситуация с безопасностью улучшится, левый берег получит мощный импульс — из-за удобной логистики, наличия земли под застройку и более низких стартовых цен, уверены эксперты.

Ранее мы рассказывали, какие столичные районе потеряли спрос со стороны покупателей. Ведь несмотря на войну и постоянные обстрелы, Киев в 2025 году снова стал лидером по стоимости жилья в Украине, обойдя Львов.

Также сообщалось, что украинцы меняют подход к жилищным вопросам: несмотря на войну, значительная часть населения адаптировалась к новым реалиям и пересмотрела свои финансовые возможности. Поэтому заметно, что люди стали осторожнее покупать жилье, тогда как аренда недвижимости выросла в цене.