Как изменился рынок аренды жилья в Украине во время войны — статистика и перспективы

Семья с детьми и собакой. Фото: Freepik

Рынок аренды жилья в Украине претерпел значительные изменения после полномасштабного вторжения 2022 года. Цены растут, конкуренция обостряется, а арендаторы и арендодатели сталкиваются с новыми вызовами. Если раньше главным критерием была цена, то теперь все больше людей интересуются безопасностью и автономностью.

Согласно данным OLX Недвижимость, 85% арендаторов и в дальнейшем ставят цену на первое место. В то же время не менее важными остаются район города (72%) и близость к транспорту или работе (68%). Однако современные реалии добавляют новые критерии: 57% ищут жилье с источниками резервного питания, 54% — с автономным отоплением, а почти половина обращает внимание на наличие бомбоубежища в здании.

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Значительно возросла и роль этажности — более низкие этажи теперь предпочитают как более безопасные в случае чрезвычайных ситуаций.

Почему арендуют: война, эвакуация, новая жизнь

Причины аренды жилья также трансформировались. Для 38% респондентов аренда - это шаг к самостоятельной жизни, однако для почти трети (29%) - вынужденное решение, продиктованное войной. Еще 21% переехали из-за боевых действий, 16% — эвакуированы временно.

Таким образом, спрос на аренду формируется не только рыночными факторами, но и гуманитарными обстоятельствами.

Комиссия риелторам: сколько готовы платить украинцы

Запрос на качественный сервис от риелторов сохраняется, однако не каждый готов за это платить. Половина арендаторов соглашаются на комиссию в размере 50% от месячной арендной платы. Полную ставку согласны оплатить только 17%. В то же время 16% не готовы платить совсем, ожидая прямых сделок с владельцами.

Фильтры арендодателей: кому могут отказать

Арендодатели стали более осторожными. Теперь, кроме платежеспособности, учитываются также социальные, поведенческие и даже политические аспекты.

Чаще всего собственников беспокоит:

количество жильцов (89%);

наличие животных (88%);

наличие детей (86%);

внешний вид (83%) и вредные привычки (81%);

финансовая стабильность (78%);

даже пол, возраст и семейный статус (71%).

Требования арендодателей. Графика: OLX Недвижимость

Ситуация после 2022 года добавила новые параметры в "неофициальный" анкета-скрининг. Откуда приехал человек — важный фактор для 70% арендодателей. Для 44% имеет значение позиция относительно войны, для 41% — язык общения.

Эти факторы все чаще используются неформально как основания для отказа.

Дискриминация в цифрах: кто страдает больше всего

Рынок аренды выявил ряд болезненных вызовов для различных групп арендаторов:

82% жалуются на высокие цены;

71% — на жесткую конкуренцию;

65% — на несоответствие объявлений реальности;

57% — на отказы аренды людям с животными;

51% — на неприемлемые условия проживания.

Готовность сдать с детьми и животными. Графика: OLX Недвижимость

Также фиксируются случаи дискриминации: по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или военному статусу (18%).

Готовность сдавать с животными. Графика: OLX Недвижимость

Отдельно стоит тема мошенничества (37%) — рост спроса порождает рост фейковых объявлений и посредников без лицензий.

Готовность сдавать с детьми. Графика: OLX Недвижимость

ВПЛ: спрос есть, доверия — не всегда

Самая чувствительная категория — вынужденные переселенцы. Несмотря на то, что 72% арендодателей декларируют готовность сдавать им жилье, каждый четвертый все еще отказывает. Среди причин:

сомнения в платежеспособности (40%);

недоверие (32%);

страх за сохранность имущества (25%);

предубеждение (12%).

Некоторые владельцы даже вспоминают о предыдущем негативном опыте или несовпадении политических взглядов с потенциальными арендаторами.

Новые стандарты и потенциал для регулирования

Эксперты констатируют, что рынок аренды в Украине после 2022 года стал не просто сложнее — он изменился на системном уровне. Формально аренда жилья остается частным делом, но на практике она все больше требует урегулирования: стандартов обслуживания, механизмов проверки объявлений, защиты от дискриминации и инструментов помощи уязвимым категориям.

Для арендаторов это означает необходимость быть не только внимательными, но и юридически подготовленными. А для государства — сигнал: пришло время модернизировать правила игры, которые не успели за реальностью, отмечают специалисты.

Что еще стоит знать украинцам

В Украине нередко случается, что владельцы сдают квартиры без оформления официального договора, полагаясь только на устные договоренности. Однако такая практика создает значительные риски: в случае неуплаты аренды или других проблем, отсутствие письменного соглашения делает владельца юридически беззащитным.

Также мы сообщали, что изменение размера арендной платы после подписания договора часто становится причиной споров между арендодателем и арендатором. Однако, украинское законодательство четко регламентирует порядок внесения таких изменений.