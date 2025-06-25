Как изменился рынок аренды жилья в Украине во время войны — статистика и перспективы

Квартира не для всех — кого избегают арендодатели в 2025 году
Рынок аренды жилья в Украине претерпел значительные изменения после полномасштабного вторжения 2022 года. Цены растут, конкуренция обостряется, а арендаторы и арендодатели сталкиваются с новыми вызовами. Если раньше главным критерием была цена, то теперь все больше людей интересуются безопасностью и автономностью.
Согласно данным OLX Недвижимость, 85% арендаторов и в дальнейшем ставят цену на первое место. В то же время не менее важными остаются район города (72%) и близость к транспорту или работе (68%). Однако современные реалии добавляют новые критерии: 57% ищут жилье с источниками резервного питания, 54% — с автономным отоплением, а почти половина обращает внимание на наличие бомбоубежища в здании.
Значительно возросла и роль этажности — более низкие этажи теперь предпочитают как более безопасные в случае чрезвычайных ситуаций.
Почему арендуют: война, эвакуация, новая жизнь
Причины аренды жилья также трансформировались. Для 38% респондентов аренда - это шаг к самостоятельной жизни, однако для почти трети (29%) - вынужденное решение, продиктованное войной. Еще 21% переехали из-за боевых действий, 16% — эвакуированы временно.
Таким образом, спрос на аренду формируется не только рыночными факторами, но и гуманитарными обстоятельствами.
Комиссия риелторам: сколько готовы платить украинцы
Запрос на качественный сервис от риелторов сохраняется, однако не каждый готов за это платить. Половина арендаторов соглашаются на комиссию в размере 50% от месячной арендной платы. Полную ставку согласны оплатить только 17%. В то же время 16% не готовы платить совсем, ожидая прямых сделок с владельцами.
Фильтры арендодателей: кому могут отказать
Арендодатели стали более осторожными. Теперь, кроме платежеспособности, учитываются также социальные, поведенческие и даже политические аспекты.
Чаще всего собственников беспокоит:
- количество жильцов (89%);
- наличие животных (88%);
- наличие детей (86%);
- внешний вид (83%) и вредные привычки (81%);
- финансовая стабильность (78%);
- даже пол, возраст и семейный статус (71%).
Ситуация после 2022 года добавила новые параметры в "неофициальный" анкета-скрининг. Откуда приехал человек — важный фактор для 70% арендодателей. Для 44% имеет значение позиция относительно войны, для 41% — язык общения.
Эти факторы все чаще используются неформально как основания для отказа.
Дискриминация в цифрах: кто страдает больше всего
Рынок аренды выявил ряд болезненных вызовов для различных групп арендаторов:
- 82% жалуются на высокие цены;
- 71% — на жесткую конкуренцию;
- 65% — на несоответствие объявлений реальности;
- 57% — на отказы аренды людям с животными;
- 51% — на неприемлемые условия проживания.
Также фиксируются случаи дискриминации: по наличию детей (36%), инвалидности (19%) или военному статусу (18%).
Отдельно стоит тема мошенничества (37%) — рост спроса порождает рост фейковых объявлений и посредников без лицензий.
ВПЛ: спрос есть, доверия — не всегда
Самая чувствительная категория — вынужденные переселенцы. Несмотря на то, что 72% арендодателей декларируют готовность сдавать им жилье, каждый четвертый все еще отказывает. Среди причин:
- сомнения в платежеспособности (40%);
- недоверие (32%);
- страх за сохранность имущества (25%);
- предубеждение (12%).
Некоторые владельцы даже вспоминают о предыдущем негативном опыте или несовпадении политических взглядов с потенциальными арендаторами.
Новые стандарты и потенциал для регулирования
Эксперты констатируют, что рынок аренды в Украине после 2022 года стал не просто сложнее — он изменился на системном уровне. Формально аренда жилья остается частным делом, но на практике она все больше требует урегулирования: стандартов обслуживания, механизмов проверки объявлений, защиты от дискриминации и инструментов помощи уязвимым категориям.
Для арендаторов это означает необходимость быть не только внимательными, но и юридически подготовленными. А для государства — сигнал: пришло время модернизировать правила игры, которые не успели за реальностью, отмечают специалисты.
Что еще стоит знать украинцам
В Украине нередко случается, что владельцы сдают квартиры без оформления официального договора, полагаясь только на устные договоренности. Однако такая практика создает значительные риски: в случае неуплаты аренды или других проблем, отсутствие письменного соглашения делает владельца юридически беззащитным.
Также мы сообщали, что изменение размера арендной платы после подписания договора часто становится причиной споров между арендодателем и арендатором. Однако, украинское законодательство четко регламентирует порядок внесения таких изменений.
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