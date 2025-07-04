Какие налоги надо уплатить при покупке квартиры в новостройке в 2025 году — ставки, льготы и дополнительные расходы

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Покупка квартиры в новостройке — это не только инвестиция в новое жилье, но и необходимость учесть дополнительные расходы, связанные с налогами и сборами. В 2025 году украинское законодательство продолжает регулировать процесс оформления недвижимости, вводя четкие правила относительно обязательных платежей.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие налоги и сборы нужно уплатить при покупке квартиры в новостройке, кто может претендовать на льготы и как избежать неприятных сюрпризов.

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Сколько и за что придется заплатить

Оформление договора купли-продажи новой квартиры сопровождается сразу несколькими обязательными платежами. Даже если недвижимость приобретается напрямую у застройщика, покупатель не освобождается от уплаты таких расходов:

1% — сбор в Пенсионный фонд;

1% — государственная пошлина;

1,5-3% — услуги нотариуса (как правило, делится между сторонами;

до 2% — банковская комиссия при ипотеке;

страхование объекта (обязательное при кредитовании).

Таким образом, если квартира стоит 1,5 млн грн, то только обязательных сборов (без нотариуса и банковских услуг) будет не менее 30 тыс. грн.

Все налоги и сборы нужно оплатить до регистрации права собственности, то есть до внесения данных в Государственный реестр. Времени на оплату — до 14 дней с момента заключения сделки или подачи заявления на ипотеку.

Факторы, влияющие на размер налогов

Как отмечают специалисты АН "Метраж", размер налоговых обязательств зависит от нескольких ключевых факторов, в частности:

Тип сделки и статус продавца. Если квартира приобретается у застройщика, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор обычно не применяются к покупателю, поскольку застройщик выступает юридическим лицом. Однако при перепродаже квартиры (например, через договор переуступки) продавец-физическое лицо может уплачивать НДФЛ (5% или 18%) и военный сбор (5%), в зависимости от количества сделок за год и срока владения имуществом. Оценочная стоимость. Налоги рассчитываются от договорной или оценочной стоимости, в зависимости от того, какая выше. Попытки занизить цену в договоре могут привести к доначислению налогов, если разница с рыночной стоимостью превышает 33%.

Какая цена фигурирует в расчетах

Налоги и сборы рассчитываются не только от той суммы, которая указана в договоре. Налоговая сравнивает договорную стоимость, рыночную оценку БТИ и нормативно-денежную оценку.

Если между ними — расхождение более 33%, вам могут выставить претензию. Особенно рискованно указывать заниженную цену с целью "сэкономить".

Льготы, которые реально действуют

В 2025 году государство сохранило ряд льгот для отдельных категорий граждан:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью;

семьи погибших военных;

многодетные семьи;

дети-сироты;

переселенцы из зон боевых действий;

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы.

Эти лица могут быть освобождены от уплаты госпошлины и сбора в Пенсионный фонд. Но важно иметь подтверждающие документы, которые лучше предоставить нотариусу до заключения сделки.

Если покупка впервые — есть шанс вернуть уплаченный сбор

Украинское законодательство предусматривает, что граждане, которые впервые покупают жилье, имеют право на освобождение от пенсионного сбора. Однако на практике нотариусы почти всегда требуют уплату — из-за сложности проверки.

Чтобы вернуть эту сумму, придется обращаться в суд с соответствующими доказательствами.

Как рассчитать расходы при ипотеке

В 2025 году, несмотря на государственные программы типа єОселя, часть покупателей вынуждена брать кредит на рыночных условиях. Кроме базовых налогов, следует учитывать:

страхование объекта (обязательное) — стоимость зависит от банка, обычно 0,3-0,5% от цены жилья;

разовая комиссия банка — до 2%;

страхование жизни (опционально) — если кредит долгосрочный.

Все это может добавить еще 25-40 тыс. грн к общей стоимости сделки.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году иностранцы активно возвращаются на украинский рынок недвижимости, проявляя особый интерес к жилью в Киеве, Львове, Одессе и курортных регионах. Этот рост спроса происходит на фоне повышенного внимания к налоговым аспектам, связанным с приобретением имущества.

Также мы рассказывали, что оформление права собственности на новую квартиру — это финальный, но крайне важный этап. Без этого документа вы не сможете распоряжаться жильем: ни продать, ни передать по наследству, ни использовать в качестве залога. Хотя в 2025 году этот процесс стал более цифровизированным, он остается столь же ответственным и требует внимания к деталям.