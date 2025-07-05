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Главная Недвижимость Покупка квартиры — сколько налогов надо заплатить в 2025 году

Покупка квартиры — сколько налогов надо заплатить в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 15:15
Что платит покупатель квартиры в 2025 году — налоги, сборы, услуги
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

Покупка жилья — это не только о квадратных метрах, но и об обязательных платежах, которые могут существенно повлиять на общую стоимость сделки. В 2025 каждый, кто планирует стать владельцем квартиры, должен учитывать новые налоговые нормы, государственные сборы и нотариальные расходы. Причем независимо от того, покупает недвижимость физическое лицо, юридическое или иностранец — налогообложение и сопроводительные расходы остаются обязательными.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что именно нужно оплатить в 2025 году при оформлении покупки квартиры в Украине.

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Налоги и сборы

В 2025 году налоговое законодательство не претерпело кардинальных изменений, но уплата налогов при покупке недвижимости остается четко регламентированной.

Государственная пошлина — 1%

Это базовый платеж, который платит покупатель в любом случае. Его размер составляет 1% от кадастровой стоимости объекта, независимо от рыночной цены или предварительных договоренностей. Эти средства автоматически поступают в госбюджет после заключения сделки.

Сбор в Пенсионный фонд — еще 1%

В 2025 году сбор в Пенсионный фонд сохранился. Он составляет 1% от стоимости объекта, указанной в договоре, и также уплачивается покупателем.

Итого обязательные налоги при покупке квартиры — 2% стоимости.

Услуги нотариуса: сколько придется отдать за оформление

Без нотариального сопровождения сделка не состоится, подчеркивают специалисты юридической компании "Правовая помощь". Нотариус проверяет документы, вносит данные в Государственный реестр прав на недвижимость и оформляет сам договор.

В 2025 году стоимость таких услуг остается в пределах 1,5-3% от суммы сделки. Если выбирать государственного нотариуса — будет дешевле, частный — дороже, но обычно быстрее. Часто стороны договариваются о распределении расходов 50/50, но это не является нормой — формально все расходы возлагаются на покупателя.

Что платить, если покупаете жилье у юридического лица

Если квартира покупается у застройщика или другого юридического лица, то к стоимости сделки может добавляться еще один существенный налог — НДС в размере 20%. Однако это не всегда так:

  1. Если квартира продается на вторичном рынке — НДС обычно не применяется.
  2. Если первичная продажа — НДС включается в цену или добавляется отдельно, в зависимости от того, как это указано в договоре.

Дополнительные расходы, о которых часто забывают

Покупка недвижимости предполагает не только налоги и нотариуса — актуальными остаются и другие платежи.

  1. Оценка недвижимости Перед заключением сделки необходима официальная оценка имущества, которая стоит в среднем от 2 000 до 5 000 грн в зависимости от региона и типа недвижимости.
  2. Услуги риелтора. Если покупатель работает с агентством или посредником, следует предусмотреть 1-5% от стоимости жилья в качестве оплаты их услуг.

Особенности при ипотечном кредите

Ипотека — это дополнительные расходы. Если квартира приобретается по программе кредитования, например, єОселя, обязательными являются:

  • страхование имущества — от 0,5% до 1% от стоимости объекта;
  • комиссия банка за выдачу кредита — обычно до 2% от суммы кредита;
  • разовые или ежегодные платежи за сопровождение кредита.

Также некоторые банки в 2025 году требуют так называемое промежуточное страхование — оно действует до момента полной регистрации права собственности.

Сроки уплаты налогов — четкие и ограниченные

Платежи должны быть осуществлены в течение 14 дней с момента подписания договора купли-продажи. Для ипотечных покупок срок начинается с момента внесения первоначального взноса или подачи документов к регистратору.

Несвоевременная уплата может привести к начислению пени или задержке с оформлением права собственности, подчеркивают юристы.

Что еще стоит знать украинцам

В 2025 году государственная программа "єОселя" продолжает играть ключевую роль в обеспечении доступного жилья, предлагая льготные ипотечные кредиты тем, кто больше всего нуждается в улучшении жилищных условий.

Также мы рассказывали, что право собственности на недвижимость — это не просто юридическая формальность, а краеугольный камень вашей финансовой и имущественной стабильности. Чтобы полноценно распоряжаться своим имуществом, будь то продажа, дарение, аренда или наследование, вам нужен официальный документ, безоговорочно подтверждающий ваше право собственности.

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Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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