Що платить покупець квартири у 2025 році — податки, збори, послуги

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Купівля житла — це не лише про квадратні метри, але й про обов’язкові платежі, які можуть суттєво вплинути на загальну вартість угоди. У 2025 році кожен, хто планує стати власником квартири, має враховувати нові податкові норми, державні збори та нотаріальні витрати. Причому незалежно від того, купує нерухомість фізична особа, юридична чи іноземець — оподаткування та супровідні витрати залишаються обов’язковими.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що саме потрібно сплатити у 2025 році при оформленні купівлі квартири в Україні.

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Податки та збори

У 2025 році податкове законодавство не зазнало кардинальних змін, але сплата податків під час купівлі нерухомості залишається чітко регламентованою.

Державне мито — 1%

Це базовий платіж, який сплачує покупець у будь-якому випадку. Його розмір становить 1% від кадастрової вартості об'єкта, незалежно від ринкової ціни чи попередніх домовленостей. Ці кошти автоматично надходять до держбюджету після укладання угоди.

Збір до Пенсійного фонду — ще 1%

У 2025 році збір до Пенсійного фонду зберігся. Він становить 1% від вартості об'єкта, зазначеної у договорі, і також сплачується покупцем.

Разом обов'язкові податки при купівлі квартири — 2% вартості.

Послуги нотаріуса: скільки доведеться віддати за оформлення

Без нотаріального супроводу угода не відбудеться, наголошують фахівці юридичної компанії "Правова допомога". Нотаріус перевіряє документи, вносить дані до Державного реєстру прав на нерухомість та оформлює сам договір.

У 2025 році вартість таких послуг залишається в межах 1,5-3% від суми угоди. Якщо обирати державного нотаріуса — буде дешевше, приватний — дорожче, але зазвичай швидше. Часто сторони домовляються про розподіл витрат 50/50, але це не є нормою — формально всі витрати покладаються на покупця.

Що платити, якщо купуєте житло в юридичної особи

Якщо квартира купується у забудовника або іншої юридичної особи, то до вартості угоди може додаватися ще один суттєвий податок — ПДВ у розмірі 20%. Проте це не завжди так:

Якщо квартира продається на вторинному ринку — ПДВ зазвичай не застосовується. Якщо первинний продаж — ПДВ включається у ціну або додається окремо, залежно від того, як це зазначено в договорі.

Додаткові витрати, про які часто забувають

Купівля нерухомості передбачає не тільки податки та нотаріуса — актуальними залишаються й інші платежі.

Оцінка нерухомості. Перед укладанням угоди необхідна офіційна оцінка майна, яка коштує в середньому від 2 000 до 5 000 грн залежно від регіону та типу нерухомості. Послуги рієлтора. Якщо покупець працює з агентством або посередником, слід передбачити 1–5% від вартості житла як оплату їхніх послуг.

Особливості при іпотечному кредиті

Іпотека — це додаткові витрати. Якщо квартира купується за програмою кредитування, наприклад, єОселя, обов’язковими є:

страхування майна — від 0,5% до 1% від вартості об’єкта;

комісія банку за видачу кредиту — зазвичай до 2% від суми кредиту;

разові або щорічні платежі за супровід кредиту.

Також деякі банки у 2025 році вимагають так зване проміжне страхування — воно діє до моменту повної реєстрації права власності.

Терміни сплати податків — чіткі й обмежені

Платежі мають бути здійснені протягом 14 днів з моменту підписання договору купівлі-продажу. Для іпотечних покупок термін починається з моменту внесення початкового внеску або подання документів до реєстратора.

Несвоєчасна сплата може призвести до нарахування пені або затримки з оформленням права власності, підкреслюють юристи.

Що ще варто знати українцям

У 2025 році державна програма "єОселя" продовжує відігравати ключову роль у забезпеченні доступного житла, пропонуючи пільгові іпотечні кредити тим, хто найбільше потребує покращення житлових умов.

Також ми розповідали, що право власності на нерухомість — це не просто юридична формальність, а наріжний камінь вашої фінансової та майнової стабільності. Щоб повноцінно розпоряджатися своїм майном, хай то продаж, дарування, оренда чи спадкування, вам потрібен офіційний документ, що беззастережно підтверджує ваше право власності.