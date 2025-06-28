Як отримати вигідний кредит на житло за програмою єОселя 2025

Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У 2025 році програма "єОселя" залишається однією з ключових державних ініціатив на ринку доступного житла. Її головна мета — допомогти громадянам, які дійсно потребують покращення житлових умов, отримати довгостроковий іпотечний кредит на пільгових умовах. Найбільше переваг — для молодих фахівців, представників бюджетної сфери та родин, які не мають власного житла.

Програма орієнтована насамперед на вчителів, медиків, науковців, військовослужбовців, рятувальників, а також громадян до 35 років, які працюють офіційно. Як зазначає начальниця управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерина Личана, програма "єОселя" — це не лише про доступ до кредиту, а й про можливість закріплення фахівців у ключових галузях:

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"Це не просто кредит — це інструмент соціального укорінення для людей, які щодня тримають на собі державу", — наголошує експертка.

Скільки дають і під які відсотки

Іпотечна ставка — одна з головних переваг програми. Пільговики можуть розраховувати на:

3% річних — протягом перших 10 років;

6% річних — на наступні 10 років.

Кредит видається терміном до 20 років, що дозволяє значно знизити щомісячне навантаження. Перший внесок становить від 20% вартості житла, а для молодих учасників до 25 років — від 10%.

За словами Личаної, середній розмір кредиту на сьогодні становить 1,65 млн грн, що при мінімальному внеску дає змогу купити житло вартістю до 2,1 млн грн.

"Якщо родина з двох осіб має сукупний дохід від 40 тисяч гривень і готова внести 20%, банки не відмовлять у кредиті", — пояснює експертка.

Яке житло можна придбати

Програма передбачає чіткі обмеження на площу об’єкта:

52,5 кв. м загальної площі на одну особу;

+21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї.

Втім, при бажанні придбати житло більшої площі — можливо зробити це за рахунок більшого початкового внеску.

"Молоді вчителі чи лікарі, які мають заощадження, можуть сміливо обирати квартиру з перспективою для великої родини", — уточнює Личана.

Додатково слід враховувати обмеження для вторинного ринку. Наприклад, житло має бути здане в експлуатацію не пізніше ніж 10 років тому, або 3 роки — залежно від регіону та категорії позичальника.

Як подати заявку: покроковий алгоритм

Реєстрація в Дії

Перший крок — подати заявку через портал "Дія". У формі потрібно вказати:

вік і сімейний стан;

місце роботи;

рівень доходу;

суму першого внеску;

наявність поручителів (якщо є).

Очікування на попереднє схвалення

Якщо заява відповідає умовам програми, ви отримаєте сповіщення про попереднє схвалення, а згодом — список пропозицій від банків-партнерів.

"Банки дуже оперативно ухвалюють рішення. У Дії з’являються відповіді кожного з них — погодження або відмова", — зауважує Личана.

Вибір банку та житла

Після схвалення у вас буде 30 днів, щоб:

обрати житло (з первинного або вторинного ринку);

звернутись у банк з повним пакетом документів;

пройти остаточну верифікацію.

У разі позитивного рішення — відбувається підписання договору та оформлення іпотеки.

Що враховує банк: не тільки зарплата

Оцінка платоспроможності позичальника — важливий етап. За правилами, наявність права на участь у програмі хоча б одного з подружжя вже дає змогу подати заявку. Але при ухваленні рішення банк враховує сукупний дохід усієї родини.

Це вигідно для сімей з дітьми чи тих, хто має стабільний дохід в обох партнерів. Також це підвищує шанси отримати більшу суму кредиту — до 2 млн грн або навіть трохи більше.

Перспективи на майбутнє: чи триватиме підтримка

Попит на програму "єОселя" у 2025 році залишається стабільним. Держава регулярно оновлює фінансування, а список акредитованих банків розширюється. Програму підтримують і забудовники, які все частіше адаптують свої об’єкти під її вимоги.

Очікується, що у найближчі місяці буде запущено розширену версію єОселі — з включенням молодих фахівців приватного сектору. Це дозволить залучити більше заявників і пришвидшити вирішення житлової проблеми для тисяч українських родин.

"Програма постійно вдосконалюється. Це не разовий проєкт, а довготривала стратегія житлової стабільності", — підсумовує Личана.

Що ще варто знати українцям

Максимальна сума кредиту за програмою "єОселя" обмежена і залежить від кількох ключових чинників. Ці ліміти визначаються, зокрема, категорією позичальника, регіоном розташування нерухомості та її типом. Таким чином, умови кредитування адаптуються до різних життєвих обставин та характеристик житла.

Також ми повідомляли, що з початку 2025 року понад половину (58%) кредитів за програмою "єОселя" було спрямовано на купівлю нового житла. Таке рішення допомагає стимулювати будівельну галузь, що є критично важливим для підтримки економіки України в умовах війни. Це також сприяє розвитку первинного ринку нерухомості.