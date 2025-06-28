Как получить выгодный кредит на жилье по программе єОселя 2025

Новостройки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2025 году программа "єОселя" остается одной из ключевых государственных инициатив на рынке доступного жилья. Ее главная цель — помочь гражданам, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, получить долгосрочный ипотечный кредит на льготных условиях. Больше всего преимуществ — для молодых специалистов, представителей бюджетной сферы и семей, которые не имеют собственного жилья.

Программа ориентирована прежде всего на учителей, медиков, ученых, военнослужащих, спасателей, а также граждан до 35 лет, которые работают официально. Как отмечает начальник управления по работе с партнерами "Глобус Банка" Екатерина Лычана, программа "єОселя" — это не только о доступе к кредиту, но и о возможности закрепления специалистов в ключевых отраслях:

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"Это не просто кредит — это инструмент социального укоренения для людей, которые ежедневно держат на себе государство", — отмечает эксперт.

Сколько дают и под какие проценты

Ипотечная ставка — одно из главных преимуществ программы. Льготники могут рассчитывать на:

3% годовых — в течение первых 10 лет;

6% годовых — на следующие 10 лет.

Кредит выдается сроком до 20 лет, что позволяет значительно снизить ежемесячную нагрузку. Первый взнос составляет от 20% стоимости жилья, а для молодых участников до 25 лет — от 10%.

По словам Лычаной, средний размер кредита на сегодня составляет 1,65 млн грн, что при минимальном взносе позволяет купить жилье стоимостью до 2,1 млн грн.

"Если семья из двух человек имеет совокупный доход от 40 тысяч гривен и готова внести 20%, банки не откажут в кредите", — объясняет эксперт.

Какое жилье можно приобрести

Программа предусматривает четкие ограничения на площадь объекта:

52,5 кв. м общей площади на одного человека;

+21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Впрочем, при желании приобрести жилье большей площади — возможно сделать это за счет большего первоначального взноса.

"Молодые учителя или врачи, которые имеют сбережения, могут смело выбирать квартиру с перспективой для большой семьи", — уточняет Лычана.

Дополнительно следует учитывать ограничения для вторичного рынка. Например, жилье должно быть сдано в эксплуатацию не позднее 10 лет назад, или 3 года — в зависимости от региона и категории заемщика.

Как подать заявку: пошаговый алгоритм

Регистрация в Дії

Первый шаг — подать заявку через портал "Дія". В форме нужно указать:

возраст и семейное положение;

место работы;

уровень дохода;

сумму первого взноса;

наличие поручителей (если есть).

Ожидание предварительного одобрения

Если заявление соответствует условиям программы, вы получите уведомление о предварительном одобрении, а затем — список предложений от банков-партнеров.

"Банки очень оперативно принимают решения. В Дії появляются ответы каждого из них - согласование или отказ", — отмечает Лычана.

Выбор банка и жилья

После одобрения у вас будет 30 дней, чтобы:

выбрать жилье (с первичного или вторичного рынка);

обратиться в банк с полным пакетом документов;

пройти окончательную верификацию.

В случае положительного решения — происходит подписание договора и оформление ипотеки.

Что учитывает банк: не только зарплата

Оценка платежеспособности заемщика — важный этап. По правилам, наличие права на участие в программе хотя бы одного из супругов уже позволяет подать заявку. Но при принятии решения банк учитывает совокупный доход всей семьи.

Это выгодно для семей с детьми или тех, кто имеет стабильный доход у обоих партнеров. Также это повышает шансы получить большую сумму кредита — до 2 млн грн или даже чуть больше.

Перспективы на будущее: будет ли продолжаться поддержка

Спрос на программу "єОселя" в 2025 году остается стабильным. Государство регулярно обновляет финансирование, а список аккредитованных банков расширяется. Программу поддерживают и застройщики, которые все чаще адаптируют свои объекты под ее требования.

Ожидается, что в ближайшие месяцы будет запущена расширенная версия єОсели — с включением молодых специалистов частного сектора. Это позволит привлечь больше заявителей и ускорить решение жилищной проблемы для тысяч украинских семей.

"Программа постоянно совершенствуется. Это не разовый проект, а долговременная стратегия жилищной стабильности", — заключает Лычана.

Что еще стоит знать украинцам

Максимальная сумма кредита по программе "єОселя" ограничена и зависит от нескольких ключевых факторов. Эти лимиты определяются, в частности, категорией заемщика, регионом расположения недвижимости и ее типом. Таким образом, условия кредитования адаптируются к различным жизненным обстоятельствам и характеристикам жилья.

Также мы сообщали, что с начала 2025 года более половины (58%) кредитов по программе "єОселя" было направлено на покупку нового жилья. Такое решение помогает стимулировать строительную отрасль, что является критически важным для поддержки экономики Украины в условиях войны. Это также способствует развитию первичного рынка недвижимости.