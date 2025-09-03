Цены на квартиры в Киеве — что происходит на рынке недвижимости в сентябре

Многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сентябрь на рынке недвижимости столицы оказался периодом относительной стабильности, несмотря на сложный контекст безопасности. Жилье в Киеве продолжает оставаться объектом интереса как для местных жителей, так и для переселенцев из других регионов. Традиционно стоимость квартир на правом берегу города выше, чем на левом, что объясняется не только престижностью отдельных районов, но и доступностью инфраструктуры.

По данным портала ЛУН, по состоянию на сентябрь однокомнатные квартиры в столице можно найти по цене от 42 до 123 тысяч долларов. Как отметила в комментарии Новини.LIVE риелтор Елена Ивченко, диапазон зависит от района, состояния дома и ремонта.

Цены на 1-комнатные квартиры на вторичном рынке Киева. Графика: ЛУН

"Спрос на жилье в Киеве остается стабильным. Однако в последнее время люди активнее стали искать небольшие варианты в относительно безопасных районах", — отмечает Ивченко.

Двухкомнатные квартиры сегодня стоят от 59 до 193 тысяч долларов. Трехкомнатные — от 75,5 до 304 тысяч долларов.

Цены на 2-комнатные квартиры на вторичном рынке Киеве. Графика: ЛУН

При этом цены остаются гибкими: в случае быстрой сделки продавцы готовы снижать стоимость на 5-10%.

Цены на 3-комнатные квартиры на вторичном рынке Киеве. Графика: ЛУН

Спрос на жилье в столице

Изменения в структуре спроса демонстрируют интересные тенденции. Люди чаще ищут небольшие квартиры для родителей или старших родственников. Растет интерес к жилью в районах, которые считаются относительно безопасными. Это повлияло на внутренний баланс рынка: появились случаи, когда владельцы продают квартиры на правом берегу и переезжают на левый.

По словам эксперта, такая динамика характерна для нынешнего периода.

"Есть случаи, когда продают квартиру на правом берегу и переезжают на левый. Это объясняется желанием уменьшить расходы и одновременно сохранить безопасность", — рассказала Ивченко.

Различия между районами Киева

Правый берег столицы продолжает сохранять статус более дорогой части города. Здесь сосредоточены престижные новостройки, деловые центры, культурные заведения. Левый берег остается более доступным по цене, но при этом постепенно расширяет инфраструктуру и предлагает новые жилые комплексы.

Рынок реагирует на это распределение: спрос на небольшие квартиры в новостройках на левом берегу вырос и в ближайшие годы разница в ценах может несколько сократиться.

Цены на первичном рынке Киева. Графика: ЛУН

Торг и возможности покупателей

Покупатели все активнее пользуются возможностью торговаться. Это неудивительно, ведь финансовые возможности населения ограничены, и продавцы вынуждены идти на уступки.

"Если говорить о трехкомнатных квартирах, то здесь традиционно спрос ниже, чем на меньшие квадратные метры, ведь покупательная способность наших людей сейчас несколько ограничена", — пояснила Ивченко.

Таким образом, рынок сохраняет определенный баланс: продавцы готовы уступать, чтобы быстрее заключать сделки, а покупатели выигрывают от более выгодных условий.

Перспективы столичного рынка жилья

Стоимость квадратных метров в Киеве сохраняется на уровне предыдущих месяцев, однако меняется поведение покупателей. Небольшие квартиры в удобных районах остаются наиболее востребованными.

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от нескольких факторов:

ситуация с безопасностью в городе;

возможности ипотечного кредитования;

инвестиционная привлекательность новостроек;

социально-экономическое положение населения.

Как сообщалось, когда покупаете жилье, важно различать задаток и аванс. В отличие от аванса, который является просто предоплатой, задаток обеспечивает выполнение условий договора и финансово дисциплинирует обе стороны.

Также мы рассказывали, что разные люди имеют разные цели, покупая недвижимость. Некоторые стремятся найти желанное жилье для собственного комфорта, а другие рассматривают его как выгодную инвестицию для получения стабильной прибыли. Поэтому украинский рынок недвижимости условно делится на две категории покупателей: инвесторов и тех, кто ищет жилье для себя.