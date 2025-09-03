Ціни на квартири в Києві — що відбувається на ринку нерухомості у вересні

Багатоповерхівки у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вересень на ринку нерухомості столиці виявився періодом відносної стабільності попри складний безпековий контекст. Житло у Києві продовжує залишатися об’єктом інтересу як для місцевих мешканців, так і для переселенців з інших регіонів. Традиційно вартість квартир на правому березі міста вища, ніж на лівому, що пояснюється не лише престижністю окремих районів, а й доступністю інфраструктури.

За даними порталу ЛУН, станом на вересень однокімнатні квартири у столиці можна знайти за ціною від 42 до 123 тисяч доларів. Як наголосила у коментарі Новини.LIVE рієлторка Олена Івченко, діапазон залежить від району, стану будинку та ремонту.

Ціни на 1-кімнатні квартири на вторинному ринку Києві. Графіка: ЛУН

"Попит на житло у Києві залишається стабільним. Однак останнім часом люди активніше почали шукати невеликі варіанти у відносно безпечних районах", — зазначає Івченко.

Двокімнатні квартири сьогодні коштують від 59 до 193 тисяч доларів. Трикімнатні — від 75,5 до 304 тисяч доларів.

Ціни на 2-кімнатні квартири на вторинному ринку Києві. Графіка: ЛУН

Водночас ціни залишаються гнучкими: у випадку швидкої угоди продавці готові знижувати вартість на 5-10%.

Ціни на 3-кімнатні квартири на вторинному ринку Києві. Графіка: ЛУН

Попит на житло у столиці

Зміни у структурі попиту демонструють цікаві тенденції. Люди частіше шукають невеликі квартири для батьків або старших родичів. Зростає інтерес до житла у районах, які вважаються відносно безпечними. Це вплинуло на внутрішній баланс ринку: з’явилися випадки, коли власники продають квартири на правому березі та переїжджають на лівий.

За словами експертки, така динаміка характерна для нинішнього періоду.

"Є випадки, коли продають квартиру на правому березі й переїжджають на лівий. Це пояснюється бажанням зменшити витрати й водночас зберегти безпеку", — розповіла Івченко.

Відмінності між районами Києва

Правий берег столиці й далі зберігає статус дорожчої частини міста. Тут зосереджені престижні новобудови, ділові центри, культурні заклади. Лівий берег залишається більш доступним за ціною, але водночас поступово розширює інфраструктуру та пропонує нові житлові комплекси.

Ринок реагує на цей розподіл: попит на невеликі квартири у новобудовах на лівому березі зріс, і в найближчі роки різниця у цінах може дещо скоротитися.

Ціни на первинному ринку Києві. Графіка: ЛУН

Торг і можливості покупців

Покупці все активніше користуються можливістю торгуватися. Це не дивно, адже фінансові можливості населення обмежені і продавці змушені йти на поступки.

"Якщо говорити про трикімнатні квартири, то тут традиційно попит нижчий, ніж на менші квадратні метри, адже купівельна спроможність наших людей нині дещо обмежена", — пояснила Івченко.

Таким чином, ринок зберігає певний баланс: продавці готові поступатися, щоб швидше укладати угоди, а покупці виграють від більш вигідних умов.

Перспективи столичного ринку житла

Вартість квадратних метрів у Києві зберігається на рівні попередніх місяців, проте змінюється поведінка покупців. Невеликі квартири у зручних районах залишаються найбільш затребуваними.

Подальший розвиток ринку залежатиме від кількох чинників:

безпекова ситуація у місті;

можливості іпотечного кредитування;

інвестиційна привабливість новобудов;

соціально-економічний стан населення.

Як повідомлялось, коли купуєте житло, важливо розрізняти завдаток та аванс. На відміну від авансу, який є просто передоплатою, завдаток забезпечує виконання умов договору та фінансово дисциплінує обидві сторони.

Також ми розповідали, що різні люди мають різні цілі, купуючи нерухомість. Дехто прагне знайти омріяне житло для власного комфорту, а інші розглядають його як вигідну інвестицію для отримання стабільного прибутку. Через це український ринок нерухомості умовно ділиться на дві категорії покупців: інвесторів і тих, хто шукає житло для себе.