Дизайн интерьера: кухонные шкафы Сальмы Хайек — тренд 2025 (фото)

Сальми Хайек. Фото: Reuters

В 2025 году дизайнеры фиксируют стремительный рост спроса на деревянные фасады — дуб, ясень, светлый орех. Это ответ на глобальное стремление людей к простоте, экологичности и гармонии с природой. Кухня актрисы Сальмы Хайек — яркий пример этой тенденции.

Как пишет издание Homes and gardens, кухня Сальмы Хайек — это сочетание простоты и роскоши. Она использует гладкие дубовые шкафы с плоскими фасадами, которые гармонично вписываются в современный стиль.

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Ее выбор — нейтральные тона, такие как бежевый и серо-коричневый, создающие спокойную атмосферу. Актриса избегает перегрузки деревянными элементами, добавляя крашеные акценты на нижних шкафах и мраморные столешницы для контраста.

Кухня Сальмы Хайек. Фото: oliviavonhalle/Instagram

Этот подход отражает ключевую тенденцию 2025 года: баланс между природными материалами и современными деталями. Дизайнеры отмечают, что дерево универсально — оно одинаково хорошо смотрится в минималистичных кухнях и в интерьерах в стиле кантри с грубо обработанными фасадами.

Актриса готовит на кухне. Фото: oliviavonhalle/Instagram

Как избежать однообразия в деревянном дизайне

Чтобы кухня не выглядела монотонно, дизайнеры советуют комбинировать текстуры и оттенки. Вот несколько практических советов:

контраст текстур. Сочетайте гладкие деревянные фасады с матовыми крашеными поверхностями. Например, верхние шкафы могут быть деревянными, а нижние — окрашенными в глубокий зеленый или синий;

игра с освещением. Подсветка под шкафами или встроенные LED-ленты подчеркнут текстуру дерева, добавляя пространству глубины;

акцентная фурнитура. Используйте латунные или черные матовые ручки, чтобы добавить современного шика;

разнообразие материалов. Добавьте каменные или керамические столешницы, чтобы разбавить деревянную палитру;

эксперименты с фасадами. Сочетайте плоские фасады с рельефными или используйте дерево с различными узорами (например, ясень с тонкими прожилками).

Советы для создания кухни в стиле Сальмы Хайек

Выбирайте светлые породы дерева. Они делают пространство визуально больше и легче.

Придерживайтесь минимализма. Избегайте чрезмерного количества декора, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Инвестируйте в качественную фурнитуру. Ручки и петли из натуральных материалов, таких как латунь, добавят элегантности.

Добавьте растения. Зеленые акценты, например горшки с травами, усилят связь с природой.

Экспериментируйте с цветом. Если хотите добавить крашеные элементы, выбирайте приглушенные оттенки — оливковый, терракотовый или графитовый.

Почему этот тренд останется надолго

Деревянные кухни — это не только модный тренд, но и инвестиция в долговечность. По данным исследований, 73% владельцев кухонь из натурального дерева довольны своим выбором через 5 лет после ремонта. Экологичность, универсальность и теплая эстетика делают этот материал вневременным. Сальма Хайек, выбирая дубовые шкафы, показала, как можно совместить тренды с практичностью.

Как сообщалось, светлые и нейтральные оттенки обычно преобладают в дизайне кухни, ведь они визуально расширяют пространство и добавляют уюта. Однако, Сара Мишель Геллар отошла от этих традиций, выбрав для своей кухни смелое решение — почти черные шкафы, дополненные темно-угольной панелью. Такой выбор демонстрирует отход от общепринятых норм в оформлении кухонного пространства.

Отметим также, в 2025 году в дизайне интерьеров доминируют природные мотивы, создавая атмосферу спокойствия и мягкости, а ключевым цветом станет белый. Этот тренд подтвердил Кевин Костнер, выбрав белый для оформления своей роскошной кухни. Таким образом, он неожиданно продемонстрировал главный дизайнерский прогноз года, где белый цвет снова оказался на вершине популярности.