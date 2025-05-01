Дизайн інтер’єру: кухонні шафи Сальми Гаєк — тренд 2025 (фото)

Сальма Гаєк. Фото: Reuters

У 2025 році дизайнери фіксують стрімке зростання попиту на дерев’яні фасади — дуб, ясен, світлий горіх. Це відповідь на глобальне прагнення людей до простоти, екологічності та гармонії з природою. Кухня акторки Сальми Гаєк — яскравий приклад цієї тенденції.

Як пише видання Homes and gardens, кухня Сальми Гаєк — це поєднання простоти та розкоші. Вона використовує гладкі дубові шафи з плоскими фасадами, які гармонійно вписуються в сучасний стиль.

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Її вибір — нейтральні тони, такі як бежевий і сіро-коричневий, що створюють спокійну атмосферу. Акторка уникає перевантаження дерев’яними елементами, додаючи фарбовані акценти на нижніх шафах і мармурові стільниці для контрасту.

Кухня Сальми Гаєк. Фото: oliviavonhalle/Instagram

Цей підхід відображає ключову тенденцію 2025 року: баланс між природними матеріалами та сучасними деталями. Дизайнери наголошують, що дерево універсальне — воно однаково добре має вигляд в мінімалістичних кухнях і в інтер’єрах у стилі кантрі з грубо обробленими фасадами.

Акторка готує на кухні. Фото: oliviavonhalle/Instagram

Як уникнути одноманітності в дерев’яному дизайні

Щоб кухня не мала вигляд монотонної, дизайнери радять комбінувати текстури та відтінки. Ось кілька практичних порад:

контраст текстур. Поєднуйте гладкі дерев’яні фасади з матовими фарбованими поверхнями. Наприклад, верхні шафи можуть бути дерев’яними, а нижні — пофарбованими в глибокий зелений або синій;

гра з освітленням. Підсвітка під шафами або вбудовані LED-стрічки підкреслять текстуру дерева, додаючи простору глибини;

акцентна фурнітура. Використовуйте латунні або чорні матові ручки, щоб додати сучасного шику;

різноманітність матеріалів. Додайте кам’яні чи керамічні стільниці, щоб розбавити дерев’яну палітру;

експерименти з фасадами. Поєднуйте плоскі фасади з рельєфними або використовуйте дерево з різними візерунками (наприклад, ясен із тонкими прожилками).

Поради для створення кухні в стилі Сальми Гаєк

Вибирайте світлі породи дерева. Вони роблять простір візуально більшим і легшим.

Дотримуйтесь мінімалізму. Уникайте надмірної кількості декору, щоб підкреслити природну красу дерева.

Інвестуйте в якісну фурнітуру. Ручки та петлі з натуральних матеріалів, таких як латунь, додадуть елегантності.

Додайте рослини. Зелені акценти, як-от горщики з травами, посилять зв’язок із природою.

Експериментуйте з кольором. Якщо хочете додати фарбовані елементи, обирайте приглушені відтінки — оливковий, теракотовий або графітовий.

Чому цей тренд залишиться надовго

Дерев’яні кухні — це не лише модний тренд, але й інвестиція в довговічність. За даними досліджень, 73% власників кухонь із натурального дерева задоволені своїм вибором через 5 років після ремонту. Екологічність, універсальність і тепла естетика роблять цей матеріал позачасовим. Сальма Гаєк, обираючи дубові шафи, показала, як можна поєднати тренди з практичністю.

Як повідомлялось, світлі та нейтральні відтінки зазвичай переважають у дизайні кухні, адже вони візуально розширюють простір і додають затишку. Однак, Сара Мішель Геллар відійшла від цих традицій, обравши для своєї кухні сміливе рішення — майже чорні шафи, доповнені темно-вугільною панеллю. Такий вибір демонструє відхід від загальноприйнятих норм у оформленні кухонного простору.

Зазначимо також, у 2025 році в дизайні інтер'єрів домінують природні мотиви, створюючи атмосферу спокою та м'якості, а ключовим кольором стане білий. Цей тренд підтвердив Кевін Костнер, обравши білий для оформлення своєї розкішної кухні. Таким чином, він неочікувано продемонстрував головний дизайнерський прогноз року, де білий колір знову опинився на вершині популярності.