Кухня Сари Мішель Геллер — на що наважилася зірка в дизайні інтер'єру (фото)

Сари Мішель Геллар. Фото: Reuters

Коли мова йде про кухонний простір, більшість дизайнерів тяжіють до світлих, нейтральних відтінків. Тепла палітра візуально розширює простір і створює затишну атмосферу. Проте Сара Мішель Геллар вирішила порушити ці неписані правила, обравши майже чорні кухонні шафи, затінені темно-вугільною панеллю.

Як пише видання Homes and gardens, сміливий вибір акторки одразу викликав жваві обговорення у дизайнерських колах. Чорний колір на кухні — це не лише про драматичність, а й про розкіш, вишуканість та глибину. Зірка "Баффі — винищувачки вампірів" довела, що навіть такий складний відтінок може виглядати елегантно й сучасно.

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Чорний тренд: думка експертів про вибір кольору

Фахівці з дизайну інтер’єрів одностайні: чорний колір на кухні додає простору шику. Він вважається універсальним і позачасовим рішенням, яке не піддається швидкоплинним трендам. Експерти наголошують: додавання чорного — це спосіб миттєво піднести стиль будь-якої кухні на новий рівень.

Однак вони застерігають: чорний вимагає обережного використання. У невеликих кухнях домінування темних тонів може візуально зменшити простір, створюючи відчуття тісноти. Тому ключовим є баланс — поєднання чорного з іншими, світлішими елементами.

Баланс кольору: як уникнути візуальної тяжкості

У кухні Сари Мішель Геллар чудово витримано баланс: темні шафи поєднуються з ретельно підібраним освітленням та нейтральними відтінками навколо. Саме такий підхід дозволяє чорному не "з'їдати" простір, а вигідно його підкреслювати.

Світлі стільниці, бежеві або сірі стіни, тепле підсвічування — ці елементи допомагають врівноважити домінуючий чорний, створюючи комфортне та розкішне середовище для життя.

Сара Мішель Геллар на кухні. Фото: sarahmgellar/Instagram

Чому чорна кухня — вибір на майбутнє

Темні кухні сьогодні переживають справжнє відродження. Відмова від одноманітності та прагнення до унікальності стають провідними трендами в дизайні інтер’єрів. Чорний — це не просто модний колір, а символ індивідуальності, сили та незалежності.

До того ж, на відміну від світлих фасадів, темні поверхні краще приховують дрібні подряпини та забруднення, що робить їх практичним вибором для активних сімей.

Як повторити успіх: поради для вашої кухні

Надихнувшись прикладом Сари Мішель Геллар, варто пам’ятати про декілька принципів.

Починайте з акцентів. Спробуйте чорний на окремих елементах: фурнітурі, острівцях, техніці.

Грайте на контрасті. Поєднуйте чорний із деревом, світлим камінням або латунною фурнітурою.

Не забувайте про освітлення. Чим темніший простір, тим більше уваги варто приділяти світловим сценаріям.

Додайте текстур. Щоб кухня не виглядала плоскою, використовуйте різні матеріали: метал, скло, кераміку.

Як повідомлялось, сучасна кухня вийшла за рамки виключно місця для приготування їжі, перетворившись на повноцінну частину дому, що поєднує в собі стиль та комфорт. Кухня Енн Гетевей є чудовим взірцем такого підходу. Її дизайн майстерно поєднує практичність та естетику, демонструючи актуальне бачення організації простору.

А кухня Селени Гомес вражає не лише красою, але й продуманою функціональністю. Два кухонні острови — один з білого мармуру, інший сірий — створюють гармонійний та практичний простір. Таке поєднання різних матеріалів стає дедалі популярнішим у розкішних інтер'єрах завдяки своїй елегантності та зручності. Це приклад кухні, де естетика і функціональність ідуть пліч-о-пліч.