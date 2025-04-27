Кухня Сары Мишель Геллер — на что решилась звезда в дизайне интерьера (фото)

Сары Мишель Геллар. Фото: Reuters

Когда речь идет о кухонном пространстве, большинство дизайнеров тяготеют к светлым, нейтральным оттенкам. Теплая палитра визуально расширяет пространство и создает уютную атмосферу. Однако Сара Мишель Геллар решила нарушить эти неписаные правила, выбрав почти черные кухонные шкафы, затененные темно-угольной панелью.

Как пишет издание Homes and gardens, смелый выбор актрисы сразу вызвал оживленные обсуждения в дизайнерских кругах. Черный цвет на кухне — это не только о драматичности, но и о роскоши, изысканности и глубине. Звезда "Баффи — истребительницы вампиров" доказала, что даже такой сложный оттенок может выглядеть элегантно и современно.

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Черный тренд: мнение экспертов о выборе цвета

Специалисты по дизайну интерьеров единодушны: черный цвет на кухне добавляет пространству шика. Он считается универсальным и вневременным решением, которое не поддается быстротечным трендам. Эксперты отмечают: добавление черного — это способ мгновенно поднять стиль любой кухни на новый уровень.

Однако они предостерегают: черный требует осторожного использования. В небольших кухнях доминирование темных тонов может визуально уменьшить пространство, создавая ощущение тесноты. Поэтому ключевым является баланс — сочетание черного с другими, более светлыми элементами.

Если ваша кухня небольшая, лучше красить в черный только нижние шкафы или отдельные акценты, оставляя стены и верхнюю мебель светлыми.

Баланс цвета: как избежать визуальной тяжести

В кухне Сары Мишель Геллар прекрасно выдержан баланс: темные шкафы сочетаются с тщательно подобранным освещением и нейтральными оттенками вокруг. Именно такой подход позволяет черному не "съедать" пространство, а выгодно его подчеркивать.

Светлые столешницы, бежевые или серые стены, теплая подсветка — эти элементы помогают уравновесить доминирующий черный, создавая комфортную и роскошную среду для жизни.

Сара Мишель Геллар на кухне. Фото: sarahmgellar/Instagram

Почему черная кухня — выбор на будущее

Темные кухни сегодня переживают настоящее возрождение. Отказ от однообразия и стремление к уникальности становятся ведущими трендами в дизайне интерьеров. Черный — это не просто модный цвет, а символ индивидуальности, силы и независимости.

К тому же, в отличие от светлых фасадов, темные поверхности лучше скрывают мелкие царапины и загрязнения, что делает их практичным выбором для активных семей.

Как повторить успех: советы для вашей кухни

Вдохновившись примером Сары Мишель Геллар, стоит помнить о нескольких принципах.

Начинайте с акцентов. Попробуйте черный на отдельных элементах: фурнитуре, островках, технике.

Играйте на контрасте. Сочетайте черный с деревом, светлыми камнями или латунной фурнитурой.

Не забывайте об освещении. Чем темнее пространство, тем больше внимания стоит уделять световым сценариям.

Добавьте текстур. Чтобы кухня не выглядела плоской, используйте различные материалы: металл, стекло, керамику.

Как сообщалось, современная кухня вышла за рамки исключительно места для приготовления пищи, превратившись в полноценную часть дома, сочетающую в себе стиль и комфорт. Кухня Энн Гэтэуэй является прекрасным образцом такого подхода. Ее дизайн мастерски сочетает практичность и эстетику, демонстрируя актуальное видение организации пространства.

А кухня Селены Гомес поражает не только красотой, но и продуманной функциональностью. Два кухонных острова — один из белого мрамора, другой серый — создают гармоничное и практичное пространство. Такое сочетание различных материалов становится все более популярным в роскошных интерьерах благодаря своей элегантности и удобству. Это пример кухни, где эстетика и функциональность идут бок о бок.