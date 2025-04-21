Дизайн інтер’єру кухні Енн Гетевей: у чому секрет ефектних стелажів (фото)

Енн Гетевей. Фото: Reuters

Кухонний простір усе більше виходить за межі утилітарного. Він стає простором для самовираження, частиною загального інтер’єру, де форма і функція зливаються в єдину ідею. Кухня Енн Гетевей — одразу приковує погляд. Її дизайн — це не просто поєднання функціональності й естетики, а відображення сучасного мислення про простір.

Як пише видання на Homes and gardens, створена бутиковою студією Gramercy Design, кухня у колишньому будинку акторки у Нью-Йорку стала втіленням мінімалістичної розкоші. Але ключовий акцент — стелажі, висота яких вражає: 17 футів (більше 5 метрів).

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"Ми любимо надавати простір для демонстрації всього, що стосується кулінарії та їжі, тому ми часто створюємо відкриті полиці…" — розповідає архітектор Бен Аллен.

У чому родзинка відкритих полиць

Секрет — у комбінації простоти, логіки й краси. Найнижчі полиці використовуються для найнеобхіднішого — спецій, олії, трав. Те, що під рукою, має бути не лише зручним, а й красиво представленим.

Вищі полиці — це вітрина особистого стилю. Там — дизайнерські чайники, антикварні чашки або стильний фарфор. Таким чином, кожен елемент — не просто утилітарна річ, а продуманий штрих візуального наративу.

Кухонні стелажі у Гетевей — це архітектурна гра висот і глибин, які візуально витягують простір вгору. Вони створюють ефект розкоші без надмірностей і водночас формують гармонійну динаміку у зоні, яка зазвичай вважається суто функціональною.

Білі стелажі на кухні. Фото: gramercydesign/Instagram

Як білий колір став теплим

Кухня Гетевей базується на білому кольорі — складному для дизайну, адже він легко стає стерильним або холодним. Але грамотно підібрані деталі змінюють все. Теплі акценти — темно-коричневі, пісочні, бежеві — компенсують "лікарняний" ефект. В результаті створено простір, що водночас спокійний і живий, де хочеться перебувати, готувати, спілкуватися.

Актуальні поради для вашої кухні

Обирайте відкриті полиці замість верхніх шаф, якщо прагнете легкості. Це візуально розширює простір і спрощує доступ до речей.

Працюйте з висотою стін: навіть одна додаткова полиця вище стандартної лінії дає ефект глибини.

Комбінуйте матеріали: дерево, метал, фарфор — ідеальний мікс для тепла та стилю.

Створіть зону демонстрації — місце, де будуть ваші "естетичні" речі, а не лише функціональні.

Грайте з кольором фону полиць — світлий фон з темними елементами робить акценти глибшими.

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