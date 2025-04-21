Дизайн інтер’єру кухні Енн Гетевей: у чому секрет ефектних стелажів (фото)

Дизайн інтер’єру — стелажі Гетевей, що зробили кухню культовою
Кухонний простір усе більше виходить за межі утилітарного. Він стає простором для самовираження, частиною загального інтер’єру, де форма і функція зливаються в єдину ідею. Кухня Енн Гетевей — одразу приковує погляд. Її дизайн — це не просто поєднання функціональності й естетики, а відображення сучасного мислення про простір.
Як пише видання на Homes and gardens, створена бутиковою студією Gramercy Design, кухня у колишньому будинку акторки у Нью-Йорку стала втіленням мінімалістичної розкоші. Але ключовий акцент — стелажі, висота яких вражає: 17 футів (більше 5 метрів).
"Ми любимо надавати простір для демонстрації всього, що стосується кулінарії та їжі, тому ми часто створюємо відкриті полиці…" — розповідає архітектор Бен Аллен.
У чому родзинка відкритих полиць
Секрет — у комбінації простоти, логіки й краси. Найнижчі полиці використовуються для найнеобхіднішого — спецій, олії, трав. Те, що під рукою, має бути не лише зручним, а й красиво представленим.
Вищі полиці — це вітрина особистого стилю. Там — дизайнерські чайники, антикварні чашки або стильний фарфор. Таким чином, кожен елемент — не просто утилітарна річ, а продуманий штрих візуального наративу.
Кухонні стелажі у Гетевей — це архітектурна гра висот і глибин, які візуально витягують простір вгору. Вони створюють ефект розкоші без надмірностей і водночас формують гармонійну динаміку у зоні, яка зазвичай вважається суто функціональною.
Як білий колір став теплим
Кухня Гетевей базується на білому кольорі — складному для дизайну, адже він легко стає стерильним або холодним. Але грамотно підібрані деталі змінюють все. Теплі акценти — темно-коричневі, пісочні, бежеві — компенсують "лікарняний" ефект. В результаті створено простір, що водночас спокійний і живий, де хочеться перебувати, готувати, спілкуватися.
Актуальні поради для вашої кухні
- Обирайте відкриті полиці замість верхніх шаф, якщо прагнете легкості. Це візуально розширює простір і спрощує доступ до речей.
- Працюйте з висотою стін: навіть одна додаткова полиця вище стандартної лінії дає ефект глибини.
- Комбінуйте матеріали: дерево, метал, фарфор — ідеальний мікс для тепла та стилю.
- Створіть зону демонстрації — місце, де будуть ваші "естетичні" речі, а не лише функціональні.
- Грайте з кольором фону полиць — світлий фон з темними елементами робить акценти глибшими.
Раніше ми розповідали про дизайн кухні Селени Гомес, який вражає не лише красою, а й високою функціональністю. Її родзинкою є два різноколірні кухонні острови — білий мармуровий та сірий. Використання двох острівців з різними поверхнями є актуальним рішенням для елітних кухонь.
А компактна кухня Гвінет Пелтроу, інтегрована у вітальню, демонструє неймовірну здатність до організації. Акторка майстерно використала кожен сантиметр, перетворивши нестачу місця на перевагу.
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