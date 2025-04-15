Кухня Гвінет Пелтроу: секрети зберігання у маленькому просторі (фото)

Гвінет Пелтроу. Фото: Reuters

Знаменитості зазвичай асоціюються з великими апартаментами та простором без обмежень. Проте акторка й засновниця Goop Гвінет Пелтроу вирішила показати інший підхід — продуманий до дрібниць і водночас надзвичайно затишний.

Її кухня, яку шанувальники могли побачити в новому кулінарному відео в Instagram, має досить компактну площу. Вона об'єднана з вітальнею, що ускладнює зберігання. Але Пелтроу зуміла перетворити обмежений простір на організаційний шедевр.

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"Я не люблю захаращений простір. Коли все на видноті — це дисциплінує", — зізнається акторка.

Скляні дверцята та відкриті полиці: чому це працює

Як пише видання Homes & gardens, однією з головних "фішок" кухні стали відкриті стелажі та шафи зі скляними фасадами. Вони додають легкості та візуального простору навіть на кількох квадратних метрах. Гвінет розмістила там колекційний посуд — не лише практично, а й естетично.

Акторка на кухні. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

"Це поєднання зручності та вишуканості. Відкриті полиці дають простору "дихати" — особливо коли вони заповнені речами з історією", — каже дизайнерка інтер’єрів Ніна Ліхтенштейн.

Варто відзначити, що Пелтроу не перевантажила полиці: предмети згруповані за кольорами, формами, і водночас мають декоративну функцію. Це візуальний порядок, який заспокоює.

Гвінет Пелтроу готує. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Світло як головний інструмент

Ще один важливий елемент — грамотне освітлення. У кухні переважає природне світло, а нейтральна палітра підсилює ефект простору. Білий, світло-сірий і відтінки бежевого створюють відчуття чистоти, спокою та повітря.

Тепле штучне підсвічування відкритих полиць додає глибини та комфорту у вечірній час, а м’які лінії меблів не створюють візуального "шуму".

Кухня Гвінет Пелтроу дуже світла. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Мінімалізм зі змістом: як уникнути безладу

Відмова від зайвого — ще один ключовий принцип Гвінет. Жодного хаосу, жодного безладного ящика. Усе має своє місце. Контейнери, підставки, дерев’яні органайзери — кожна річ відповідає не лише функції, а й стилю.

Акторка полюбляє готувати. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Дизайнери відзначають, що така кухня спонукає до порядку й уважності до деталей. Це більше, ніж естетика — це спосіб життя.

Кухня Гвінет Пелтроу надихає. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Поради від дизайнерів: як адаптувати ідеї Пелтроу

Використовуйте скляні фасади — це відкриває простір візуально і змушує підтримувати порядок.

Залишайте полиці частково порожніми — повітря між предметами створює відчуття легкості.

Групуйте посуд за кольорами — це надає структурованості навіть хаотичному наповненню.

Залучайте світлі тони — особливо в маленьких приміщеннях це має велике значення.

Обирайте предмети з історією або змістом — нехай кухня відображає ваш стиль, а не просто "моду".

Кухня, яка надихає

Гвінет Пелтроу показала: стильна кухня — це не про метраж, а про уважність до деталей. Вона зробила акцент на функціональності, емоційному комфорті й довговічних рішеннях. І довела, що маленький простір може бути великою радістю — якщо підійти до нього з любов’ю й розумом.

"Це місце, де я проводжу ранки з дітьми та експериментую з рецептами. Воно має бути простим і теплим", — ділиться Пелтроу.

Раніше Гвінет Пелтроу знову продемонструвала свій бездоганний смак, створивши у своїй їдальні неординарний інтер'єр. Дизайнери захоплено обговорюють її сміливе поєднання світло-блакитних стін, чорних меблів та підлоги, яке раніше вважалося невдалим. Однак, всупереч стереотипам, ця комбінація виглядає напрочуд гармонійно та стильно.

Зазначимо, останні тенденції дизайну інтер'єру 2025 року відзначаються поверненням ефектного підвісного освітлення, що контрастує з популярністю вбудованих світильників. Цей тренд набув особливої уваги після того, як Аріана Гранде продемонструвала у своїй кухні великий ретро-світильник, зробивши його центральним елементом.