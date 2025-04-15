Кухня Гвинет Пэлтроу: секреты хранения в маленьком пространстве (фото)

Как Гвинет Пэлтроу создала кухню-мечту в скромном пространстве
Знаменитости обычно ассоциируются с большими апартаментами и пространством без ограничений. Однако актриса и основательница Goop Гвинет Пэлтроу решила показать другой подход — продуманный до мелочей и одновременно чрезвычайно уютный.
Ее кухня, которую поклонники могли увидеть в новом кулинарном видео в Instagram, имеет достаточно компактную площадь. Она объединена с гостиной, что затрудняет хранение. Но Пэлтроу сумела превратить ограниченное пространство в организационный шедевр.
"Я не люблю загроможденное пространство. Когда все на виду — это дисциплинирует", — признается актриса.
Стеклянные дверцы и открытые полки: почему это работает
Как пишет издание Homes & gardens, одной из главных "фишек" кухни стали открытые стеллажи и шкафы со стеклянными фасадами. Они добавляют легкости и визуального пространства даже на нескольких квадратных метрах. Гвинет разместила там коллекционную посуду — не только практично, но и эстетично.
"Это сочетание удобства и изысканности. Открытые полки дают пространству "дышать" — особенно когда они заполнены вещами с историей", — говорит дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.
Стоит отметить, что Пэлтроу не перегрузила полки: предметы сгруппированы по цветам, формам, и в то же время имеют декоративную функцию. Это визуальный порядок, который успокаивает.
Свет как главный инструмент
Еще один важный элемент — грамотное освещение. В кухне преобладает естественный свет, а нейтральная палитра усиливает эффект простора. Белый, светло-серый и оттенки бежевого создают ощущение чистоты, спокойствия и воздуха.
Теплая искусственная подсветка открытых полок добавляет глубины и комфорта в вечернее время, а мягкие линии мебели не создают визуального "шума".
Минимализм со смыслом: как избежать беспорядка
Отказ от лишнего — еще один ключевой принцип Гвинет. Никакого хаоса, ни одного беспорядочного ящика. Все имеет свое место. Контейнеры, подставки, деревянные органайзеры — каждая вещь соответствует не только функции, но и стилю.
Дизайнеры отмечают, что такая кухня побуждает к порядку и внимательности к деталям. Это больше, чем эстетика — это образ жизни.
Советы от дизайнеров: как адаптировать идеи Пэлтроу
- Используйте стеклянные фасады — это открывает пространство визуально и заставляет поддерживать порядок.
- Оставляйте полки частично пустыми — воздух между предметами создает ощущение легкости.
- Группируйте посуду по цветам — это придает структурированности даже хаотичному наполнению.
- Привлекайте светлые тона — особенно в маленьких помещениях это имеет большое значение.
- Выбирайте предметы с историей или смыслом — пусть кухня отражает ваш стиль, а не просто "моду".
Кухня, которая вдохновляет
Гвинет Пэлтроу показала: стильная кухня — это не про метраж, а про внимательность к деталям. Она сделала акцент на функциональности, эмоциональном комфорте и долговечных решениях. И доказала, что маленькое пространство может быть большой радостью — если подойти к нему с любовью и умом.
"Это место, где я провожу утренники с детьми и экспериментирую с рецептами. Оно должно быть простым и теплым", — делится Пэлтроу.
Ранее Гвинет Пэлтроу снова продемонстрировала свой безупречный вкус, создав в своей столовой неординарный интерьер. Дизайнеры восторженно обсуждают ее смелое сочетание светло-голубых стен, черной мебели и пола, которое ранее считалось неудачным. Однако, вопреки стереотипам, эта комбинация выглядит удивительно гармонично и стильно.
Отметим, последние тенденции дизайна интерьера 2025 года отмечаются возвращением эффектного подвесного освещения, что контрастирует с популярностью встроенных светильников. Этот тренд приобрел особое внимание после того, как Ариана Гранде продемонстрировала в своей кухне большой ретро-светильник, сделав его центральным элементом.
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