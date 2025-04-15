Кухня Гвинет Пэлтроу: секреты хранения в маленьком пространстве (фото)

Гвинет Пэлтроу. Фото: Reuters

Знаменитости обычно ассоциируются с большими апартаментами и пространством без ограничений. Однако актриса и основательница Goop Гвинет Пэлтроу решила показать другой подход — продуманный до мелочей и одновременно чрезвычайно уютный.

Ее кухня, которую поклонники могли увидеть в новом кулинарном видео в Instagram, имеет достаточно компактную площадь. Она объединена с гостиной, что затрудняет хранение. Но Пэлтроу сумела превратить ограниченное пространство в организационный шедевр.

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"Я не люблю загроможденное пространство. Когда все на виду — это дисциплинирует", — признается актриса.

Стеклянные дверцы и открытые полки: почему это работает

Как пишет издание Homes & gardens, одной из главных "фишек" кухни стали открытые стеллажи и шкафы со стеклянными фасадами. Они добавляют легкости и визуального пространства даже на нескольких квадратных метрах. Гвинет разместила там коллекционную посуду — не только практично, но и эстетично.

Актриса на кухне. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

"Это сочетание удобства и изысканности. Открытые полки дают пространству "дышать" — особенно когда они заполнены вещами с историей", — говорит дизайнер интерьеров Нина Лихтенштейн.

Стоит отметить, что Пэлтроу не перегрузила полки: предметы сгруппированы по цветам, формам, и в то же время имеют декоративную функцию. Это визуальный порядок, который успокаивает.

Гвинет Пэлтроу готовит. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Свет как главный инструмент

Еще один важный элемент — грамотное освещение. В кухне преобладает естественный свет, а нейтральная палитра усиливает эффект простора. Белый, светло-серый и оттенки бежевого создают ощущение чистоты, спокойствия и воздуха.

Теплая искусственная подсветка открытых полок добавляет глубины и комфорта в вечернее время, а мягкие линии мебели не создают визуального "шума".

Кухня Гвинет Пэлтроу очень светлая. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Минимализм со смыслом: как избежать беспорядка

Отказ от лишнего — еще один ключевой принцип Гвинет. Никакого хаоса, ни одного беспорядочного ящика. Все имеет свое место. Контейнеры, подставки, деревянные органайзеры — каждая вещь соответствует не только функции, но и стилю.

Актриса любит готовить. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Дизайнеры отмечают, что такая кухня побуждает к порядку и внимательности к деталям. Это больше, чем эстетика — это образ жизни.

Кухня Гвинет Пэлтроу вдохновляет. Фото: gwynethpaltrow/Instagram

Советы от дизайнеров: как адаптировать идеи Пэлтроу

Используйте стеклянные фасады — это открывает пространство визуально и заставляет поддерживать порядок.

Оставляйте полки частично пустыми — воздух между предметами создает ощущение легкости.

Группируйте посуду по цветам — это придает структурированности даже хаотичному наполнению.

Привлекайте светлые тона — особенно в маленьких помещениях это имеет большое значение.

Выбирайте предметы с историей или смыслом — пусть кухня отражает ваш стиль, а не просто "моду".

Кухня, которая вдохновляет

Гвинет Пэлтроу показала: стильная кухня — это не про метраж, а про внимательность к деталям. Она сделала акцент на функциональности, эмоциональном комфорте и долговечных решениях. И доказала, что маленькое пространство может быть большой радостью — если подойти к нему с любовью и умом.

"Это место, где я провожу утренники с детьми и экспериментирую с рецептами. Оно должно быть простым и теплым", — делится Пэлтроу.

Ранее Гвинет Пэлтроу снова продемонстрировала свой безупречный вкус, создав в своей столовой неординарный интерьер. Дизайнеры восторженно обсуждают ее смелое сочетание светло-голубых стен, черной мебели и пола, которое ранее считалось неудачным. Однако, вопреки стереотипам, эта комбинация выглядит удивительно гармонично и стильно.

Отметим, последние тенденции дизайна интерьера 2025 года отмечаются возвращением эффектного подвесного освещения, что контрастирует с популярностью встроенных светильников. Этот тренд приобрел особое внимание после того, как Ариана Гранде продемонстрировала в своей кухне большой ретро-светильник, сделав его центральным элементом.