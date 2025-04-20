Дизайн інтер’єру кухні Селени Гомес: два острови та нові тренди (фото)

Селена Гомес. Фото: Reuters

Кухня Селени Гомес не просто вражає зовнішнім виглядом — вона є зразком функціонального й продуманого простору. У фокусі уваги — два кухонні острови з різними матеріалами: один з білого мармуру, інший — сірий. Таке рішення дедалі частіше з’являється у розкішних інтер’єрах, і не дарма.

Як пише видання Homes and gardens, перший острів, виконаний з білого мармуру, трохи більший і призначений для приготування, сервірування й приймання їжі. Його доповнює золотий змішувач, який додає естетики та практичності.

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Сірий острів — компактніший, однак не менш значущий: тут розташована техніка, декоративні елементи, зокрема рослини, а також кухонне начиння.

Селена Гомес на кухні. Фото: selenagomez/Instagram

Таке зонування дозволяє раціонально розділити функції кухні: кулінарну, сервісну та естетичну. Це особливо зручно у великих просторах, де є можливість експериментувати з компонуванням.

Прощавай, робочий трикутнику

Застаріле правило "робочого трикутника" — розміщення плити, мийки та холодильника на оптимальній відстані — поступово втрачає актуальність. На зміну йому приходять нові підходи, де основну роль відіграє гнучкість, а не жорсткі архітектурні обмеження.

Селена Гомес готує. Фото: selenagomez/Instagram

У випадку кухні Гомес, острови створюють нову логіку простору, де процес приготування не обмежується лінійною схемою. Це зручно, якщо простір виконує не лише утилітарну, а й соціальну функцію — наприклад, для спілкування з гостями або знімання кулінарних шоу, як це було у випадку Селени.

У Селени Гомес дуже світла кухня. Фото: selenagomez/Instagram

Новий тренд: "товсті" поверхні

Ключовою тенденцією останніх років у дизайні кухні стали так звані "товсті" поверхні. Якщо раніше стандартна товщина стільниці становила 12 мм, то сьогодні дедалі частіше використовують масивніші — від 20 мм. Це створює відчуття монументальності та надає інтер’єру преміальності.

На кухні акторки "товсті" поверхні. Фото: selenagomez/Instagram

Саме так і зроблено в кухні Гомес. Мармурові поверхні мають виразну товщину, що підкреслює геометрію островів і робить їх справжніми скульптурними об’єктами в інтер’єрі.

Селена Гомес любить готувати. Фото: selenagomez/Instagram

Актуальні поради для тих, хто планує кухню

Подумайте про два острови. Якщо дозволяє площа, спробуйте розділити робочі функції між двома зонами: одна для приготування, інша — для сервірування або зберігання.

Інвестуйте в якісні матеріали. Більша товщина не тільки естетично має кращий вигляд, але й забезпечує довговічність.

Не бійтеся антикварних акцентів. Як і у Селени, вони додають кухні душевності та унікальності.

Золото — не моветон. Сучасні змішувачі з латуні або золота здатні освіжити навіть наймінімалістичніший інтер’єр.

Залучайте рослини. Живі елементи на кухні освіжають простір і створюють зв’язок із природою — це тренд, що триватиме й надалі.

Як повідомлялось, Гвінет Пелтроу, відома не лише як акторка, а й засновниця Goop, руйнує стереотипи про розкіш знаменитостей. Попри невеликі розміри та об'єднання з вітальнею, її кухня вражає своєю продуманою організацією простору. Актрисі вдалося перетворити компактну площу на функціональний та стильний куточок.

Також з кожним роком дизайн інтер'єру збагачується свіжими ідеями, і 2025 рік не є винятком. Однією з помітних тенденцій стало повернення ефектного підвісного освітлення, яке знову в тренді, попри популярність вбудованих світильників. Прикладом цієї тенденції є кухня Аріани Гранде, де головну роль відіграє велика люстра в ретростилі.