Дизайн интерьера кухни Энн Хэтэуэй: в чем секрет эффектных стеллажей (фото)

Энн Хэтэуэй. Фото: Reuters

Кухонное пространство все больше выходит за пределы утилитарного. Оно становится пространством для самовыражения, частью общего интерьера, где форма и функция сливаются в единую идею. Кухня Энн Хэтэуэй — сразу приковывает взгляд, ее дизайн — это не просто сочетание функциональности и эстетики, а отражение современного мышления о пространстве.

Как пишет издание на Homes and gardens, созданная бутиковой студией Gramercy Design, кухня в бывшем доме актрисы в Нью-Йорке стала воплощением минималистичной роскоши. Но ключевой акцент — стеллажи, высота которых впечатляет: 17 футов (более 5 метров).

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"Мы любим предоставлять пространство для демонстрации всего, что касается кулинарии и еды, поэтому мы часто создаем открытые полки..." — рассказывает архитектор Бен Аллен.

В чем изюминка открытых полок

Секрет — в сочетании простоты, логики и красоты. Самые низкие полки используются для самого необходимого — специй, масла, трав. То, что под рукой, должно быть не только удобным, но и красиво представленным.

Высшие полки — это витрина личного стиля. Там — дизайнерские чайники, антикварные чашки или стильный фарфор. Таким образом, каждый элемент — не просто утилитарная вещь, а продуманный штрих визуального нарратива.

Кухонные стеллажи у Хэтэуэй — это архитектурная игра высот и глубин, которые визуально вытягивают пространство вверх. Они создают эффект роскоши без излишеств и одновременно формируют гармоничную динамику в зоне, которая обычно считается сугубо функциональной.

Белые стеллажи на кухне. Фото: gramercydesign/Instagram

Как белый цвет стал теплым

Кухня Хэтэуэй базируется на белом цвете — сложном для дизайна, ведь он легко становится стерильным или холодным. Но грамотно подобранные детали меняют все. Теплые акценты — темно-коричневые, песочные, бежевые — компенсируют "больничный" эффект. В результате создано пространство, одновременно спокойное и живое, где хочется находиться, готовить, общаться.

Актуальные советы для вашей кухни

Выбирайте открытые полки вместо верхних шкафов, если хотите легкости. Это визуально расширяет пространство и упрощает доступ к вещам.

Работайте с высотой стен: даже одна дополнительная полка выше стандартной линии дает эффект глубины.

Комбинируйте материалы: дерево, металл, фарфор — идеальный микс для тепла и стиля.

Создайте зону демонстрации — место, где будут ваши "эстетические" вещи, а не только функциональные.

Играйте с цветом фона полок — светлый фон с темными элементами делает акценты глубже.

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А компактная кухня Гвинет Пэлтроу, интегрированная в гостиную, демонстрирует невероятную способность к организации. Актриса мастерски использовала каждый сантиметр, превратив недостаток места в преимущество.