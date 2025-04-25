Дизайн інтер’єру: чому білий колір кухні Кевіна Костнера — ідеальний вибір

Кевін Костнер. Фото: Reuters

У 2025 році тренди інтер’єрів стають дедалі ближчими до природи — спокій, нейтральність, м’якість формують нову естетику. Один із найвідоміших її провідників — білий колір, який знову на піку моди. Й саме цей відтінок обрав Кевін Костнер для своєї вишуканої кухні, неочікувано підтвердивши головний дизайнерський прогноз року.

Як пише видання Homes and gardens, у 2025 році тренди інтер’єрів стають дедалі ближчими до природи — спокій, нейтральність, м’якість формують нову естетику. Один із найвідоміших її провідників — білий колір, який знову на піку моди. Й саме цей відтінок обрав Кевін Костнер для своєї вишуканої кухні, неочікувано підтвердивши головний дизайнерський прогноз року.

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Кухня Кевіна Костнера — це втілення модного концепту "спокійної" кухні, який домінує у 2025 році. Білий колір, за словами дизайнерів, ідеально відповідає сучасному прагненню до гармонії та природної естетики.

"Кухонний простір і далі формується під впливом природного спокою, а цьогорічна палітра кольорів віддає перевагу нейтральності у всьому — від оздоблення до техніки", — зазначає дизайнер Пол Іллінгворт.

Білий у 2025 році — це не просто колір, а ціла філософія. Він створює відчуття простору, чистоти та легкості, що особливо важливо для кухонь, де ми проводимо багато часу.

Від мармурових стільниць із делікатними прожилками до кремових шафок — кухня Костнера демонструє, як різні відтінки білого можуть гармонійно поєднуватися, створюючи стильний і затишний простір.

Кевін Костнер на кухні. Фото: kevincostner/Instagram

Чому білий — ідеальний вибір

Універсальність. Білий колір пасує до будь-якого стилю — від мінімалізму до класики. Він не перетягує увагу, дозволяючи акцентувати на деталях, таких як текстура мармуру чи візерунок плитки.

Стійкість до часу. На відміну від яскравих трендових кольорів, білий ніколи не виходить із моди. Він виглядає актуально навіть через десятиліття.

Простір і світло. Білий візуально розширює простір і робить кухню світлішою, що особливо цінно для невеликих приміщень.

Легкість комбінування. Відтінки білого — від сніжно-білого до теплого кремового — дозволяють створювати багатошарові композиції без ризику перевантажити інтер’єр.

Кухня Костнера — це приклад, як білий може бути виразним і сучасним. Мармурова стільниця, фартух у візерунку "ялинка" та кремові шафки створюють ефектний, але не нав’язливий образ.

Як впровадити тренд у себе вдома без зайвих витрат

Оновлення кухні необов’язково вимагає великих витрат. Ось кілька практичних порад, як додати трендові елементи у ваш простір:

гра з текстурами. Поєднуйте різні матеріали — глянцеву плитку, матові шафки, мармур чи його імітацію. Це додасть глибину інтер’єру;

білі аксесуари. Додайте білі елементи: керамічні вази, посуд, текстиль. Вони гармонійно впишуться в будь-яку колірну гаму;

теплі відтінки. Використовуйте кремові чи молочні тони, щоб уникнути "холодного" ефекту. Наприклад, пофарбуйте шафки в м’який відтінок слонової кістки;

акцент на деталях. Встановіть білий змішувач або ручний душ — це тренд 2025 року, який додає функціональності та стилю;

освітлення. Використовуйте тепле світло, щоб підкреслити затишок білого інтер’єру. Світильники з м’яким розсіюванням — ідеальний вибір.

Білий у зоні миття: новий тренд

У 2025 році дизайнери звертають особливу увагу на зону миття. Білі раковини, змішувачі та крани з гарячою водою стають справжніми зірками кухні. Ці елементи не лише практичні, але й додають елегантності.

Наприклад, у кухні Костнера білий змішувач із матовим покриттям ідеально доповнює мармурову стільницю, створюючи чистий і сучасний вигляд.

Поради для створення "спокійної" кухні

Мінімалізм у деталях. Уникайте надмірного декору — білий колір сам по собі є акцентом.

Екологічні матеріали. Вибирайте натуральне дерево, камінь чи кераміку для створення природної атмосфери.

Функціональність. Інвестуйте в сучасну техніку, яка поєднує стиль і практичність, наприклад, вбудовані холодильники чи плити з білим покриттям.

Контрастні акценти. Додайте кілька темних деталей — чорні ручки шафок чи темний текстиль — для балансу.

Персоналізація. Доповніть інтер’єр особистими елементами, наприклад, сімейними фото в білих рамках.

Як повідомлялось, кухня сьогодні — це вже не просто місце для готування, а важлива частина дому, де стиль поєднується зі зручністю. І кухня Енн Гетевей є яскравим прикладом такого підходу. Її дизайн вражає гармонійним поєднанням практичності та краси, демонструючи сучасне бачення організації простору.

Також ми розповідали про вишукану кухню Селени Гомес, де естетика поєднується з практичністю. Її особливістю є два кухонні острови, виконані з різних матеріалів: елегантного білого мармуру та стильного сірого каменю. Подібне дизайнерське рішення стає популярним у розкішних інтер'єрах завдяки своїй функціональності та візуальній привабливості.