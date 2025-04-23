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Дизайн інтер’єру будинку Тані Парфільєвої — тренди, що вражають

23 квітня 2025 22:15
Катерина Балаєва - редактор
Дизайн інтер’єру будинку Таня Парфільєвої: сучасність і розкіш (фото)
Таня Парфільєва. Фото: tanyaparfileva/Instagram
Катерина Балаєва - редактор

Будинок блогерки-мільйонниці Тані Парфільєвої — це приклад того, як сучасний дизайн може поєднувати розкіш, комфорт і практичність. Її простір відображає не лише останні тренди, а й індивідуальність, що робить його особливим.

Як видно з фото та відео блогерки в Instagram, будинок під Києвом має вишуканий інтер’єр, який поєднує сучасні тренди, практичність і естетику. Її розкішний особняк, куди вона переїхала з чоловіком Іваном Кришталем та сином Олександром у листопаді 2023 року, став втіленням мрії про ідеальний дім.

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Будинок Тані Парфільєвої розташований неподалік від Києва і вражає своєю архітектурою та продуманим дизайном. Загальна площа особняка становить близько 300 кв. м, що дозволяє реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення.

 

Дизайн інтер’єру будинку Тані Парфільєвої — тренди, що вражають - фото 1
Таня Парфільєва біля будинку. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Інтер’єр виконаний у сучасному стилі з елементами мінімалізму та лофту, але з акцентом на комфорт і функціональність.

 

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Будинок Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основна колірна палітра будинку включає нейтральні відтінки: білий, сірий, бежевий, які створюють відчуття простору та легкості.

 

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Тераса у будинку Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Для контрасту використані темні акценти — чорні металеві деталі, дерев’яні текстури та глибокі сині тони в текстилі. Таке поєднання робить інтер’єр стильним і водночас затишним.

 

Дизайн інтер’єру будинку Тані Парфільєвої — тренди, що вражають - фото 4
Вітальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Панорамні вікна — одна з ключових особливостей будинку. Вони не лише наповнюють простір природним світлом, а й створюють ефект єднання з природою. 

 

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Панорамні вікна у будинку блогерки. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основна палітра: нюдовий бум

Інтер’єр побудований на складній, але візуально м’якій палітрі: відтінки топленого молока, охри, глини, розбавлені акцентами глибокого винного й темно-зеленого. Усе виглядає тепло, органічно й фотогенічно.

 

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Сходи на другий поверх. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Такий вибір кольорів дозволяє створити затишок без банальних пастельних рішень — це новий рівень нюду, більш глибокий і дорослий.

 

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Ванна блогерки. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Простір для життя та творчості

Будинок спроєктований так, щоб відповідати потребам молодої сім’ї та активного способу життя блогерки. 

 

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Їдальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Вітальня з великим кутовим диваном, який ідеально підходить для сімейних вечорів і приймання гостей. 

 

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Вітальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Кухню-студію, де переважають глянцеві фасади та вбудована техніка. Кухонний острів слугує не лише для готування, а і як місце для знімання контенту.

 

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Кухня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Спальня з панорамними вікнами, великим ліжком і мінімалістичним декором. 

 

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Син Тані Парфільєвої в її спальні. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Актуальні поради для створення схожого інтер’єру

Якщо ви надихнулися дизайном будинку Тані Парфільєвої, ось кілька порад, як відтворити подібний стиль.

  • Використовуйте панорамні вікна або великі дзеркала, щоб додати простору та світла. Якщо вікна замінити неможливо, обирайте світлі штори або жалюзі.
  • Поєднуйте текстури. Дерево, метал і скло в одному просторі створюють сучасний і динамічний вигляд.
  • Інвестуйте в освітлення. Світильники з теплим світлом і LED-підсвітка додадуть затишку та підкреслять деталі.
  • Обирайте нейтральну базу з яскравими акцентами. Сірі стіни можна доповнити кольоровими подушками, килимами чи картинами.
  • Створюйте багатофункціональні зони. Наприклад, кухонний острів може бути місцем для готування, роботи чи дружніх посиденьок.

Раніше українська блогерка Даша Квіткова продемонструвала світлини своєї нової кухні, де сучасний мінімалізм гармонійно переплітається з природними матеріалами. Після розірвання шлюбу з Нікітою Добриніним, вона продала свій заміський будинок і тепер мешкає в орендованій київській квартирі. Саме тут вона облаштувала свій новий кулінарний простір.

А популярна співачка та телеведуча Оля Полякова обрала для життя простору квартиру в центральній частині столиці. Розташоване на Печерську житло артистки займає понад двісті квадратних метрів і оформлене в гармонійному поєднанні сучасного та індустріального стилів.

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