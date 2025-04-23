Дизайн інтер’єру будинку Таня Парфільєвої: сучасність і розкіш (фото)

Дизайн інтер’єру будинку Тані Парфільєвої — тренди, що вражають
Будинок блогерки-мільйонниці Тані Парфільєвої — це приклад того, як сучасний дизайн може поєднувати розкіш, комфорт і практичність. Її простір відображає не лише останні тренди, а й індивідуальність, що робить його особливим.
Як видно з фото та відео блогерки в Instagram, будинок під Києвом має вишуканий інтер’єр, який поєднує сучасні тренди, практичність і естетику. Її розкішний особняк, куди вона переїхала з чоловіком Іваном Кришталем та сином Олександром у листопаді 2023 року, став втіленням мрії про ідеальний дім.
Сучасний стиль із нотками розкоші
Будинок Тані Парфільєвої розташований неподалік від Києва і вражає своєю архітектурою та продуманим дизайном. Загальна площа особняка становить близько 300 кв. м, що дозволяє реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення.
Інтер’єр виконаний у сучасному стилі з елементами мінімалізму та лофту, але з акцентом на комфорт і функціональність.
Основна колірна палітра будинку включає нейтральні відтінки: білий, сірий, бежевий, які створюють відчуття простору та легкості.
Для контрасту використані темні акценти — чорні металеві деталі, дерев’яні текстури та глибокі сині тони в текстилі. Таке поєднання робить інтер’єр стильним і водночас затишним.
Панорамні вікна — одна з ключових особливостей будинку. Вони не лише наповнюють простір природним світлом, а й створюють ефект єднання з природою.
Основна палітра: нюдовий бум
Інтер’єр побудований на складній, але візуально м’якій палітрі: відтінки топленого молока, охри, глини, розбавлені акцентами глибокого винного й темно-зеленого. Усе виглядає тепло, органічно й фотогенічно.
Такий вибір кольорів дозволяє створити затишок без банальних пастельних рішень — це новий рівень нюду, більш глибокий і дорослий.
Простір для життя та творчості
Будинок спроєктований так, щоб відповідати потребам молодої сім’ї та активного способу життя блогерки.
Вітальня з великим кутовим диваном, який ідеально підходить для сімейних вечорів і приймання гостей.
Кухню-студію, де переважають глянцеві фасади та вбудована техніка. Кухонний острів слугує не лише для готування, а і як місце для знімання контенту.
Спальня з панорамними вікнами, великим ліжком і мінімалістичним декором.
Актуальні поради для створення схожого інтер’єру
Якщо ви надихнулися дизайном будинку Тані Парфільєвої, ось кілька порад, як відтворити подібний стиль.
- Використовуйте панорамні вікна або великі дзеркала, щоб додати простору та світла. Якщо вікна замінити неможливо, обирайте світлі штори або жалюзі.
- Поєднуйте текстури. Дерево, метал і скло в одному просторі створюють сучасний і динамічний вигляд.
- Інвестуйте в освітлення. Світильники з теплим світлом і LED-підсвітка додадуть затишку та підкреслять деталі.
- Обирайте нейтральну базу з яскравими акцентами. Сірі стіни можна доповнити кольоровими подушками, килимами чи картинами.
- Створюйте багатофункціональні зони. Наприклад, кухонний острів може бути місцем для готування, роботи чи дружніх посиденьок.
Раніше українська блогерка Даша Квіткова продемонструвала світлини своєї нової кухні, де сучасний мінімалізм гармонійно переплітається з природними матеріалами. Після розірвання шлюбу з Нікітою Добриніним, вона продала свій заміський будинок і тепер мешкає в орендованій київській квартирі. Саме тут вона облаштувала свій новий кулінарний простір.
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