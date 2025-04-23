Дизайн інтер’єру будинку Таня Парфільєвої: сучасність і розкіш (фото)

Таня Парфільєва. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Будинок блогерки-мільйонниці Тані Парфільєвої — це приклад того, як сучасний дизайн може поєднувати розкіш, комфорт і практичність. Її простір відображає не лише останні тренди, а й індивідуальність, що робить його особливим.

Як видно з фото та відео блогерки в Instagram, будинок під Києвом має вишуканий інтер’єр, який поєднує сучасні тренди, практичність і естетику. Її розкішний особняк, куди вона переїхала з чоловіком Іваном Кришталем та сином Олександром у листопаді 2023 року, став втіленням мрії про ідеальний дім.

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Будинок Тані Парфільєвої розташований неподалік від Києва і вражає своєю архітектурою та продуманим дизайном. Загальна площа особняка становить близько 300 кв. м, що дозволяє реалізувати найсміливіші дизайнерські рішення.

Таня Парфільєва біля будинку. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Інтер’єр виконаний у сучасному стилі з елементами мінімалізму та лофту, але з акцентом на комфорт і функціональність.

Будинок Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основна колірна палітра будинку включає нейтральні відтінки: білий, сірий, бежевий, які створюють відчуття простору та легкості.

Тераса у будинку Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Для контрасту використані темні акценти — чорні металеві деталі, дерев’яні текстури та глибокі сині тони в текстилі. Таке поєднання робить інтер’єр стильним і водночас затишним.

Вітальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Панорамні вікна — одна з ключових особливостей будинку. Вони не лише наповнюють простір природним світлом, а й створюють ефект єднання з природою.

Панорамні вікна у будинку блогерки. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основна палітра: нюдовий бум

Інтер’єр побудований на складній, але візуально м’якій палітрі: відтінки топленого молока, охри, глини, розбавлені акцентами глибокого винного й темно-зеленого. Усе виглядає тепло, органічно й фотогенічно.

Сходи на другий поверх. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Такий вибір кольорів дозволяє створити затишок без банальних пастельних рішень — це новий рівень нюду, більш глибокий і дорослий.

Ванна блогерки. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Простір для життя та творчості

Будинок спроєктований так, щоб відповідати потребам молодої сім’ї та активного способу життя блогерки.

Їдальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Вітальня з великим кутовим диваном, який ідеально підходить для сімейних вечорів і приймання гостей.

Вітальня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Кухню-студію, де переважають глянцеві фасади та вбудована техніка. Кухонний острів слугує не лише для готування, а і як місце для знімання контенту.

Кухня Тані Парфільєвої. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Спальня з панорамними вікнами, великим ліжком і мінімалістичним декором.

Син Тані Парфільєвої в її спальні. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Актуальні поради для створення схожого інтер’єру

Якщо ви надихнулися дизайном будинку Тані Парфільєвої, ось кілька порад, як відтворити подібний стиль.

Використовуйте панорамні вікна або великі дзеркала, щоб додати простору та світла. Якщо вікна замінити неможливо, обирайте світлі штори або жалюзі.

Поєднуйте текстури. Дерево, метал і скло в одному просторі створюють сучасний і динамічний вигляд.

Інвестуйте в освітлення. Світильники з теплим світлом і LED-підсвітка додадуть затишку та підкреслять деталі.

Обирайте нейтральну базу з яскравими акцентами. Сірі стіни можна доповнити кольоровими подушками, килимами чи картинами.

Створюйте багатофункціональні зони. Наприклад, кухонний острів може бути місцем для готування, роботи чи дружніх посиденьок.

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