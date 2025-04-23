Дизайн интерьера дома Таня Парфильевой: современность и роскошь (фото)

Таня Парфильева. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Дом блогера Тани Парфильевой — это пример того, как современный дизайн может сочетать роскошь, комфорт и практичность. Ее пространство отражает не только последние тренды, но и индивидуальность, что делает его особенным.

Как видно по фото и видео блогера в Instagram, дом под Киевом имеет изысканный интерьер, который сочетает современные тренды, практичность и эстетику. Ее роскошный особняк, куда она переехала с мужем Иваном Кришталем и сыном Александром в ноябре 2023 года, стал воплощением мечты об идеальном доме.

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Дом Тани Парфильевой расположен недалеко от Киева и поражает своей архитектурой и продуманным дизайном. Общая площадь особняка составляет около 300 кв. м, что позволяет реализовать самые смелые дизайнерские решения.

Таня Парфильева возле дома. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Интерьер выполнен в современном стиле с элементами минимализма и лофта, но с акцентом на комфорт и функциональность.

Дом Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основная цветовая палитра дома включает нейтральные оттенки: белый, серый, бежевый, которые создают ощущение простора и легкости.

Терраса в доме Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Для контраста использованы темные акценты — черные металлические детали, деревянные текстуры и глубокие синие тона в текстиле. Такое сочетание делает интерьер стильным и одновременно уютным.

Гостиная Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Панорамные окна — одна из ключевых особенностей дома. Они не только наполняют пространство естественным светом, но и создают эффект единения с природой.

Панорамные окна в доме Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Основная палитра: нюдовый бум

Интерьер построен на сложной, но визуально мягкой палитре: оттенки топленого молока, охры, глины, разбавленные акцентами глубокого винного и темно-зеленого. Все выглядит тепло, органично и фотогенично.

Лестница на второй этаж. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Такой выбор цветов позволяет создать уют без банальных пастельных решений — это новый уровень нюда, более глубокий и взрослый.

Ванная Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Пространство для жизни и творчества

Дом спроектирован так, чтобы соответствовать потребностям молодой семьи и активного образа жизни блогера.

Столовая Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Гостиная с большим угловым диваном, который идеально подходит для семейных вечеров и приема гостей.

Гостиная Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Кухню-студио, где преобладают глянцевые фасады и встроенная техника. Кухонный остров служит не только для готовки, но и как место для съемок контента.

Кухня Тани Парфильевой. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Спальня с панорамными окнами, большой кроватью и минималистичным декором.

Сын Тани Парфильевой в ее спальне. Фото: tanyaparfileva/Instagram

Актуальные советы для создания похожего интерьера

Если вы вдохновились дизайном дома Тани Парфильевой, вот несколько советов, как воссоздать подобный стиль.

Используйте панорамные окна или большие зеркала, чтобы добавить пространства и света. Если окна заменить невозможно, выбирайте светлые шторы или жалюзи.

Сочетайте текстуры. Дерево, металл и стекло в одном пространстве создают современный и динамичный вид.

Инвестируйте в освещение. Светильники с теплым светом и LED-подсветка добавят уюта и подчеркнут детали.

Выбирайте нейтральную базу с яркими акцентами. Серые стены можно дополнить цветными подушками, коврами или картинами.

Создавайте многофункциональные зоны. Например, кухонный остров может быть местом для готовки, работы или дружеских посиделок.

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