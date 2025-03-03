Цены на квартиры в Варшаве в 2025 году — сколько стоят и выгодно ли покупать украинцам

Варшава. Фото: newspix.pl

Варшава — экономический центр Польши и город с одним из самых дорогих рынков недвижимости. По официальным данным, именно здесь осуществляется каждая девятая сделка купли-продажи вторичного жилья. Стоимость квадратного метра в столице Польши в среднем составляет 17 521 злотый (около 180 тысяч гривен), что более чем втрое превышает среднюю цену жилья в Киеве.

Для сравнения, по данным ЛУН, в Киеве цена квадратного метра 54 170 гривен. То есть покупателю в Варшаве придется заплатить в 3,3 раза больше за аналогичную площадь, чем в столице Украины.

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Районы Варшавы: где жилье самое дорогое

Как пишет Fakt, уровень цен на жилье в Варшаве зависит не только от спроса, но и от района, в котором расположена квартира. Самые высокие цены — в центральных и престижных районах города, тогда как на окраинах жилье более доступное.

средний город — самый дорогой район столицы, где средняя цена квадратного метра достигает 22 тысяч злотых (более 225 тысяч гривен);

Вилянув — престижный район с ценой 19,5 тысяч злотых за квадрат (почти 200 тысяч гривен);

Мокотув — популярный район среди жителей, здесь цены в среднем составляют 18,7 тысячи злотых (около 191 тысячи гривен);

Жолибож и Воля — цены здесь почти одинаковые — 18,6-18,5 тысячи злотых за квадратный метр (примерно 190 тысяч гривен).

Где в Варшаве самые низкие цены на квартиры

Если бюджет ограничен, стоит обратить внимание на районы с более доступными ценами. Самое дешевое жилье можно найти в:

Весоле — 12,7 тысячи злотых за квадратный метр (около 130 тысяч гривен);

Рембертуви — 13 тысяч злотых (около 133 тысяч гривен);

Бялоленце — 13,2 тысячи злотых (около 135 тысяч гривен);

Вавери — 14,1 тысячи злотых (около 144 тысяч гривен).

Разница в стоимости жилья между самым дорогим и самым дешевым районом достигает 73%. Это означает, что за цену небольшой квартиры в центре можно купить просторное жилье на окраинах.

Как размер квартиры влияет на цену

Стоимость недвижимости зависит не только от расположения, но и от площади квартиры. Аналитика Morizon-Gratka Group показывает такие средние цены в Варшаве:

Однокомнатная квартира — 569 тысяч злотых (около 5,83 млн гривен);

Двухкомнатная квартира — 799 тысяч злотых (около 8,19 млн гривен);

Трехкомнатная квартира — 975 тысяч злотых (около 9,99 млн гривен).

Таким образом, покупка квартиры в Варшаве — это существенная инвестиция, а выбор района может значительно повлиять на конечную стоимость жилья.

Почему цены на квартиры в Варшаве такие высокие

Рынок недвижимости столицы Польши стабильно дорожает из-за нескольких факторов:

спрос превышает предложение. Варшава привлекает мигрантов со всей страны и других государств, что стимулирует рост цен;

экономическое развитие. Варшава — финансовый центр страны, поэтому многие инвесторы вкладывают деньги именно в варшавскую недвижимость;

рост стоимости строительства. Стройматериалы и рабочая сила дорожают, что влияет на конечную цену жилья;

позиция банков. Кредитные ставки на жилье меняются, что может стимулировать или сдерживать спрос.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году рынок недвижимости Чехии продолжил расти, достигнув средней стоимости квадратного метра более 110 тысяч крон. Это на 15% больше, чем в 2023 году. Хотя в Чехии жилье дороже, чем в Украине, в некоторых регионах цены более доступны.

Также мы сообщали, что Польша и Чехия и совместно разрабатывают новые правила пребывания украинцев в ЕС после окончания войны. Временная защита для украинцев будет отменена, однако они смогут легально оставаться в Евросоюзе на других законных основаниях.