Виплати і легальне перебування в Польщі – що чекає українців у березні 2025

Українські біженці. Фото: УНІАН

Польща продовжує допомагати українським біженцям, які втекли від повномасштабної війни. Сусідня держава регулярно впроваджує нові програми підтримки та ініціативи для полегшення соціальної інтеграції наших громадян. У березні 2025 року українців у Польщі чекають певні зміни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, до чого готуватися українцям у Польщі.

Читайте також:

Карта побиту CUKR

Наші громадяни зі статусом PESEL UKR можуть отримати спеціальний дозвіл на проживання — карту побиту CUKR. Її запровадили з 2025 року, в березні також доступне подання заяви на оформлення документу. З ним українці матимуть такі переваги:

дозвіл на офіційне працевлаштування;

легальне перебування в Польщі терміном три роки;

можливість виїзду без втрати легального статусу на період до шести місяців поспіль.

Карта CUKR доступна українцям, які мали статус PESEL UKR станом на 4 березня 2024 року. Заявку подають онлайн через спеціальну електронну систему Управління у справах іноземців.

Програма "Rodzina 800+"

Українцям виплачують 800 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років у межах програми фінансової допомоги "Rodzina 800+". У лютому почався прийом заявок на одержання коштів з 1 червня 2025 року по 31 травня 2026-го. Якщо наші громадяни не встигли записатися на програму, це можна зробити в березні.

Реєстрація здійснюється виключно в електронному форматі через мобільний додаток mZUS, портали PUE ZUS або EMP@TIA, а також онлайн-банкінг. Важливо уточнити, що з 1 червня 2025 року виплати залежатимуть від навчання дитини у місцевому закладі освіти. Якщо неповнолітні члени родини не ходитимуть у школу, участь у програмі анулюють.

Допомога на догляд

З 1 березня розмір допомоги на догляд збільшиться з 2 988 до 3 287 злотих завдяки підвищенню мінімальної заробітної плати. Ця виплата є ключовою для багатьох сімей, в яких виховують осіб з інвалідністю. Для оформлення фінансової підтримки треба мати посвідчення про інвалідність з такими обов’язковими вказівками:

потреба в постійному чи тривалому догляді/допомозі в повсякденній життєдіяльності;

необхідність постійної участі опікуна в лікуванні, реабілітації та навчанні дитини.

Якщо в родині виховують більше однієї дитини з інвалідністю, то на другу і наступних дітей допомога подвоюється.

Нові пороги доходів

Українці в Польщі можуть розраховувати на житлову допомогу — тимчасову оплату оренди. Її надають протягом шести місяців, розмір становить від 250 до 380 злотих у середньому. З березня 2025 року підвищиться поріг доходу домогосподарств, отже право на виплати отримають більше українців.

Нові межі доходів, розраховані на основі середньої зарплати у 2024 році, дорівнюватимуть:

для домогосподарств з однієї особи — 3 272,69 злотих на місяць (40% від середньої ЗП);

для домогосподарств із кількох осіб — 2 454,52 злотих на місяць на людину (30%).

Участь у програмі доступна навіть у випадку перевищення вказаних значень. Але тоді українці можуть розраховувати лише на частину фінансової допомоги. Плюс надається одноразова грошова підтримка на паливо, якщо в житлі немає гарячої води/центрального опалення.

Нагадаємо, особам з інвалідністю передбачені соціальні виплати в Польщі. У 2025 році повнолітнім громадянам нараховують спеціальну пенсію в розмірі 1 588 злотих. Але виплати можуть отримати лише українці з легальним статусом перебування.

Також ми писали, що українців можуть депортувати з Європейського Союзу, зокрема з Польщі. Це загрожує особам, які порушили правила легального проживання, вчинили кримінальний злочин або надали недостовірну інформацію про себе.