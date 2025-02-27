Выплаты и легальное пребывание в Польше – что ждет украинцев в марте 2025

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Польша продолжает помогать украинским беженцам, которые сбежали от полномасштабной войны. Соседнее государство регулярно внедряет новые программы поддержки и инициативы для облегчения социальной интеграции наших граждан. В марте 2025 года украинцев в Польше ждут определенные изменения.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше.

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Карта побыту CUKR

Наши граждане со статусом PESEL UKR могут получить специальный вид на жительство — карту побыту CUKR. Ее ввели с 2025 года, в марте также доступна подача заявления на оформление документа. С ним украинцы будут иметь такие преимущества:

разрешение на официальное трудоустройство;

легальное пребывание в Польше сроком три года;

возможность выезда без потери легального статуса на период до шести месяцев подряд.

Карта CUKR доступна украинцам, которые имели статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года. Заявку подают онлайн через специальную электронную систему Управления по делам иностранцев.

Программа "Rodzina 800+"

Украинцам выплачивают 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет в рамках программы финансовой помощи "Rodzina 800+". В феврале начался прием заявок на получение денег с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026-го. Если наши граждане не успели записаться на программу, это можно сделать в марте.

Регистрация осуществляется исключительно в электронном формате через мобильное приложение mZUS, порталы PUE ZUS или EMP@TIA, а также онлайн-банкинг. Важно уточнить, что с 1 июня 2025 года выплаты будут зависеть от обучения ребенка в местном учебном заведении. Если несовершеннолетние члены семьи не будут ходить в школу, участие в программе аннулируют.

Помощь по уходу

С 1 марта размер пособия по уходу увеличится с 2 988 до 3 287 злотых благодаря повышению минимальной заработной платы. Эта выплата является ключевой для многих семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью. Для оформления финансовой поддержки надо иметь удостоверение об инвалидности с такими обязательными указаниями:

потребность в постоянном или длительном уходе/помощи в повседневной жизнедеятельности;

необходимость постоянного участия опекуна в лечении, реабилитации и обучении ребенка.

Если в семье воспитывают более одного ребенка с инвалидностью, то на второго и последующих детей помощь удваивается.

Новые пороги доходов

Украинцы в Польше могут рассчитывать на жилищную помощь — временную оплату аренды. Ее предоставляют в течение шести месяцев, размер составляет от 250 до 380 злотых в среднем. С марта 2025 года повысится порог дохода домохозяйств, следовательно право на выплаты получат больше украинцев.

Новые пределы доходов, рассчитанные на основе средней зарплаты в 2024 году, будут равны:

для домохозяйств из одного человека — 3 272,69 злотых в месяц (40% от средней ЗП);

для домохозяйств из нескольких человек — 2 454,52 злотых в месяц на человека (30%).

Участие в программе доступно даже в случае превышения указанных значений. Но тогда украинцы могут рассчитывать только на часть финансовой помощи. Плюс предоставляется одноразовая денежная поддержка на топливо, если в жилье нет горячей воды/центрального отопления.

Напомним, лицам с инвалидностью предусмотрены социальные выплаты в Польше. В 2025 году совершеннолетним гражданам начисляют специальную пенсию в размере 1 588 злотых. Но выплаты могут получить только украинцы с легальным статусом пребывания.

Также мы писали, что украинцев могут депортировать из Европейского Союза, в частности из Польши. Это грозит людям, которые нарушили правила легального проживания, совершили уголовное преступление или предоставили недостоверную информацию о себе.