Выплаты и легальное пребывание в Польше – что ждет украинцев в марте 2025

Изменения для украинцев в Польше — к чему готовиться в марте 2025
Польша продолжает помогать украинским беженцам, которые сбежали от полномасштабной войны. Соседнее государство регулярно внедряет новые программы поддержки и инициативы для облегчения социальной интеграции наших граждан. В марте 2025 года украинцев в Польше ждут определенные изменения.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в Польше.
Карта побыту CUKR
Наши граждане со статусом PESEL UKR могут получить специальный вид на жительство — карту побыту CUKR. Ее ввели с 2025 года, в марте также доступна подача заявления на оформление документа. С ним украинцы будут иметь такие преимущества:
- разрешение на официальное трудоустройство;
- легальное пребывание в Польше сроком три года;
- возможность выезда без потери легального статуса на период до шести месяцев подряд.
Карта CUKR доступна украинцам, которые имели статус PESEL UKR по состоянию на 4 марта 2024 года. Заявку подают онлайн через специальную электронную систему Управления по делам иностранцев.
Программа "Rodzina 800+"
Украинцам выплачивают 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка до 18 лет в рамках программы финансовой помощи "Rodzina 800+". В феврале начался прием заявок на получение денег с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026-го. Если наши граждане не успели записаться на программу, это можно сделать в марте.
Регистрация осуществляется исключительно в электронном формате через мобильное приложение mZUS, порталы PUE ZUS или EMP@TIA, а также онлайн-банкинг. Важно уточнить, что с 1 июня 2025 года выплаты будут зависеть от обучения ребенка в местном учебном заведении. Если несовершеннолетние члены семьи не будут ходить в школу, участие в программе аннулируют.
Помощь по уходу
С 1 марта размер пособия по уходу увеличится с 2 988 до 3 287 злотых благодаря повышению минимальной заработной платы. Эта выплата является ключевой для многих семей, в которых воспитывают детей с инвалидностью. Для оформления финансовой поддержки надо иметь удостоверение об инвалидности с такими обязательными указаниями:
- потребность в постоянном или длительном уходе/помощи в повседневной жизнедеятельности;
- необходимость постоянного участия опекуна в лечении, реабилитации и обучении ребенка.
Если в семье воспитывают более одного ребенка с инвалидностью, то на второго и последующих детей помощь удваивается.
Новые пороги доходов
Украинцы в Польше могут рассчитывать на жилищную помощь — временную оплату аренды. Ее предоставляют в течение шести месяцев, размер составляет от 250 до 380 злотых в среднем. С марта 2025 года повысится порог дохода домохозяйств, следовательно право на выплаты получат больше украинцев.
Новые пределы доходов, рассчитанные на основе средней зарплаты в 2024 году, будут равны:
- для домохозяйств из одного человека — 3 272,69 злотых в месяц (40% от средней ЗП);
- для домохозяйств из нескольких человек — 2 454,52 злотых в месяц на человека (30%).
Участие в программе доступно даже в случае превышения указанных значений. Но тогда украинцы могут рассчитывать только на часть финансовой помощи. Плюс предоставляется одноразовая денежная поддержка на топливо, если в жилье нет горячей воды/центрального отопления.
Напомним, лицам с инвалидностью предусмотрены социальные выплаты в Польше. В 2025 году совершеннолетним гражданам начисляют специальную пенсию в размере 1 588 злотых. Но выплаты могут получить только украинцы с легальным статусом пребывания.
Также мы писали, что украинцев могут депортировать из Европейского Союза, в частности из Польши. Это грозит людям, которые нарушили правила легального проживания, совершили уголовное преступление или предоставили недостоверную информацию о себе.
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