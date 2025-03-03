Ціни на квартири у Варшаві в 2025 році — скільки коштують та чи вигідно купувати українцям

Варшава. Фото: newspix.pl

Варшава — економічний центр Польщі та місто з одним із найдорожчих ринків нерухомості. За офіційними даними, саме тут здійснюється кожна дев’ята угода купівлі-продажу вторинного житла. Вартість квадратного метра у столиці Польщі в середньому становить 17 521 злотий (близько 180 тисяч гривень), що більш ніж втричі перевищує середню ціну житла у Києві.

Для порівняння, за даними ЛУН, у Києві ціна квадратного метра 54 170 гривень. Тобто покупцеві у Варшаві доведеться заплатити у 3,3 раза більше за аналогічну площу, ніж у столиці України.

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Райони Варшави: де житло найдорожче

Як пише Fakt, рівень цін на житло у Варшаві залежить не лише від попиту, а й від району, у якому розташована квартира. Найвищі ціни — у центральних та престижних районах міста, тоді як на околицях житло більш доступне.

середмістя — найдорожчий район столиці, де середня ціна квадратного метра сягає 22 тисяч злотих (понад 225 тисяч гривень);

Вілянув — престижний район із ціною 19,5 тисяч злотих за квадрат (майже 200 тисяч гривень);

Мокотув — популярний район серед мешканців, тут ціни в середньому становлять 18,7 тисячі злотих (близько 191 тисячі гривень);

Жолібож та Воля — ціни тут майже однакові — 18,6-18,5 тисячі злотих за квадратний метр (приблизно 190 тисяч гривень).

Де у Варшаві найнижчі ціни на квартири

Якщо бюджет обмежений, варто звернути увагу на райони з більш доступними цінами. Найдешевше житло можна знайти у:

Весолі — 12,7 тисячі злотих за квадратний метр (близько 130 тисяч гривень);

Рембертуві — 13 тисяч злотих (близько 133 тисяч гривень);

Бялоленці — 13,2 тисячі злотих (близько 135 тисяч гривень);

Вавері — 14,1 тисячі злотих (близько 144 тисяч гривень).

Різниця у вартості житла між найдорожчим і найдешевшим районом сягає 73%. Це означає, що за ціну невеликої квартири в центрі можна купити просторе житло на околицях.

Як розмір квартири впливає на ціну

Вартість нерухомості залежить не тільки від розташування, а й від площі квартири. Аналітика Morizon-Gratka Group показує такі середні ціни у Варшаві:

Однокімнатна квартира — 569 тисяч злотих (близько 5,83 млн гривень);

Двокімнатна квартира — 799 тисяч злотих (близько 8,19 млн гривень);

Трикімнатна квартира — 975 тисяч злотих (близько 9,99 млн гривень).

Таким чином, покупка квартири у Варшаві — це суттєва інвестиція, а вибір району може значно вплинути на кінцеву вартість житла.

Чому ціни на квартири у Варшаві такі високі

Ринок нерухомості столиці Польщі стабільно дорожчає через кілька факторів:

попит перевищує пропозицію. Варшава приваблює мігрантів із усієї країни та інших держав, що стимулює ріст цін;

економічний розвиток. Варшава — фінансовий центр країни, тому багато інвесторів вкладають гроші саме у варшавську нерухомість;

зростання вартості будівництва. Будматеріали та робоча сила дорожчають, що впливає на кінцеву ціну житла;

позиція банків. Кредитні ставки на житло змінюються, що може стимулювати або стримувати попит.

Раніше ми розповідали, що торік ринок нерухомості Чехії продовжив зростати, досягнувши середньої вартості квадратного метра понад 110 тисяч крон. Це на 15% більше, ніж 2023 року. Хоча в Чехії житло дорожче, ніж в Україні, у деяких регіонах ціни більш доступні.

Також ми повідомляли, що Польща та Чехія та спільно розробляють нові правила перебування українців в ЄС після закінчення війни. Тимчасовий захист для українців буде скасовано, проте вони зможуть легально залишатися в Євросоюзі на інших законних підставах.