Какие цвета интерьера выглядят дорогими в 2025 году: тренды и советы

Девушка выбирает цвета. Фото: Freepik

Дизайн интерьера — это не только о стиле, но и о впечатлении. Цветовая гамма играет ключевую роль в создании ощущения роскоши, элегантности и статусности. В 2025 году дорогой интерьер — это не обязательно про золото и мрамор, а про грамотный выбор цветов и материалов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие оттенки помогут создать эффект роскоши в вашем доме.

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Глубокий сапфировый

Насыщенный темно-синий цвет остается символом благородства и изысканности. В 2025 году этот оттенок активно используется в сочетании с латунными или золотистыми деталями. Сапфировый добавляет интерьеру глубины, особенно в оформлении стен, велюровой мебели или декоративных элементов.

Интерьер в темно-синем цвете. Фото: Freepik

Эксперты из Dvorsky Studio рекомендуют сочетать сапфировый с белым или серым для создания контраста. Также этот цвет лучше использовать для покраски стен или для выбора мебели.

Благородный изумрудный

Зеленый — это цвет природы, но его темные и насыщенные оттенки ассоциируются с роскошью. Изумрудный цвет идеально подходит для бархатных диванов, портьер или акцентных стен.

Изумрудный цвет в интерьере. Фото: Freepik

В сочетании с золотыми или латунными акцентами он создает роскошную атмосферу, характерную для дорогих отелей и дизайнерских апартаментов.

Шоколадный и глубокий коричневый

Натуральные оттенки дерева и шоколада в 2025 году возвращаются на вершину трендов, отмечают в студии дизайна интерьеров Home Interiors. Темный коричневый создает атмосферу элитного, дорогого интерьера, особенно в сочетании с теплым освещением, натуральной кожей и бархатом.

Шоколадный цвет добавляет роскошь. Фото: Freepik

Графитовый серый

Темные оттенки серого, особенно с матовой текстурой, выглядят очень статусно. Они добавляют помещению глубины и изысканности, прекрасно сочетаются с мрамором, стеклом и темным деревом.

Главное — использовать достаточно светлых акцентов, чтобы пространство не казалось мрачным.

Серый цвет лучше разбавлять белым. Фото: Freepik

Также его можно использовать в минималистичных интерьерах, где главную роль играют фактуры: бетон, металл, натуральный камень.

Кремовый беж

Если хочется создать дорогой интерьер без использования темных цветов, обратите внимание на оттенки кремового бежа.

Биж в интерьере добавляет статуса. Фото: Freepik

Они добавляют пространству света и создают атмосферу роскоши, особенно в сочетании с белым мрамором, натуральным льном и латунными акцентами.

Матовый черный

Черный — это всегда роскошь. Но в 2025 году акцент делается именно на матовые поверхности.

Черные матовые поверхности снова в тренде. Фото: Freepik

Черный мрамор, бархат, кожа и сочетание с теплыми оттенками дерева — идеальное решение для элитного интерьера.

Как сделать интерьер дорогим: советы дизайнеров

Игра с текстурами — бархат, кожа, натуральный камень, латунь и дерево делают интерьер визуально дороже.

Освещение имеет значение — точечная подсветка, дизайнерские светильники и теплый свет создают атмосферу роскоши.

Минимализм с дорогими деталями выглядит статуснее, чем перегруженное пространство.

Качественные материалы — избегайте пластика и дешевых имитаций, настоящий мрамор или дерево всегда выглядят дороже.

Аксессуары имеют значение — зеркала в изящных рамах, велюровые подушки, картины и керамика добавляют шика.

Как сообщалось, гостиная — это центральное место в доме, где мы отдыхаем и принимаем гостей. Поэтому важно тщательно подойти к выбору цветов для этого пространства, ведь они создают атмосферу и влияют на настроение. Правильно подобранные оттенки помогут сделать гостиную уютной и комфортной.

Отметим также, что дизайн интерьера постоянно меняется, и старые тренды возвращаются в новом виде. Например, стеклянная мебель и декор снова становятся популярными. Они добавляют легкости и пространства в интерьер, а также могут быть использованы в различных стилях.