Які кольори інтер’єру мають вигляд дорогих у 2025: тренди та поради

Дівчина вибирає кольори. Фото: Freepik

Дизайн інтер'єру — це не лише про стиль, а й про враження. Колірна гама відіграє ключову роль у створенні відчуття розкоші, елегантності та статусності. У 2025 році дорогий інтер'єр — це не обов’язково про золото та мармур, а про грамотний вибір кольорів та матеріалів.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які відтінки допоможуть створити ефект розкоші у вашій оселі.

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Глибокий сапфіровий

Насичений темно-синій колір залишається символом благородства та вишуканості. У 2025 році цей відтінок активно використовується в поєднанні з латунними або золотистими деталями. Сапфіровий додає інтер'єру глибини, особливо в оформленні стін, велюрових меблів або декоративних елементів.

Інтер'єр у темно-синьому кольорі. Фото: Freepik

Експерти з Dvorsky Studio рекомендують поєднувати сапфіровий з білим або сірим для створення контрасту. Також цей колір краще використовувати для фарбування стін або для вибору меблів.

Благородний смарагдовий

Зелений — це колір природи, але його темні та насичені відтінки асоціюються з розкішшю. Смарагдовий колір ідеально підходить для оксамитових диванів, портьєр або акцентних стін.

Смарагдовий колір в інтер'єрі. Фото: Freepik

У поєднанні із золотими або латунними акцентами він створює розкішну атмосферу, характерну для дорогих готелів і дизайнерських апартаментів.

Шоколадний і глибокий коричневий

Натуральні відтінки дерева та шоколаду у 2025 році повертаються на вершину трендів, наголошують у студії дизайну інтер’єрів Home Interiors. Темний коричневий створює атмосферу елітного, дорогого інтер'єру, особливо у поєднанні з теплим освітленням, натуральною шкірою та оксамитом.

Шоколадний колір додає розкіш. Фото: Freepik

Графітовий сірий

Темні відтінки сірого, особливо з матовою текстурою, виглядають дуже статусно. Вони додають приміщенню глибини та вишуканості, чудово поєднуються з мармуром, склом та темним деревом.

Головне — використовувати достатньо світлих акцентів, щоб простір не здавався похмурим.

Сірий колір краще розбавляти білим. Фото: Freepik

Також його можна використовувати в мінімалістичних інтер'єрах, де головну роль відіграють фактури: бетон, метал, натуральний камінь.

Кремовий беж

Якщо хочеться створити дорогий інтер’єр без використання темних кольорів, зверніть увагу на відтінки кремового бежу.

Біж в інтер'єрі додає статусу. Фото: Freepik

Вони додають простору світла та створюють атмосферу розкоші, особливо у поєднанні з білим мармуром, натуральним льоном та латунними акцентами.

Матовий чорний

Чорний — це завжди розкіш. Але у 2025 році акцент робиться саме на матові поверхні.

Чорні матові поверхні знову в тренді. Фото: Freepik

Чорний мармур, оксамит, шкіра та поєднання з теплими відтінками дерева — ідеальне рішення для елітного інтер'єру.

Як зробити інтер’єр дорогим: поради дизайнерів

Гра з текстурами — оксамит, шкіра, натуральний камінь, латунь та дерево роблять інтер’єр візуально дорожчим.

Освітлення має значення — точкове підсвічування, дизайнерські світильники та тепле світло створюють атмосферу розкоші.

Менше — краще. Мінімалізм із дорогими деталями виглядає статусніше, ніж перевантажений простір.

Якісні матеріали — уникайте пластику та дешевих імітацій, справжній мармур або дерево завжди виглядають дорожче.

Аксесуари мають значення — дзеркала у витончених рамах, велюрові подушки, картини та кераміка додають шику.

Як повідомлялось, вітальня — це центральне місце в домі, де ми відпочиваємо та приймаємо гостей. Тому важливо ретельно підійти до вибору кольорів для цього простору, адже вони створюють атмосферу та впливають на настрій. Правильно підібрані відтінки допоможуть зробити вітальню затишною та комфортною.

Зазначимо також, що дизайн інтер'єру постійно змінюється, і старі тренди повертаються в новому вигляді. Наприклад, скляні меблі та декор знову стають популярними. Вони додають легкості та простору в інтер'єр, а також можуть бути використані в різних стилях.