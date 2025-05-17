Лучшие породы собак для квартиры — какие выбрать в 2025 году

Собака на диване. Фото: Freepik

Многие считают, что жизнь в многоквартирном доме и содержание собаки — вещи несовместимые. Мол, животному нужен двор, свежий воздух и пространство для движения. Но на самом деле, есть ряд пород, которые прекрасно чувствуют себя даже в небольшом помещении, при условии правильного ухода и соблюдения определенных условий.

Даже в небольшой квартире можно создать комфортные условия для жизни с собакой, пишет "ТСН". Главное — ответственно подойти к выбору породы, учитывая свой образ жизни, график и уровень подготовки к ежедневному уходу.

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Выбираем породу с умом: ключевые критерии

Прежде чем выбрать породу, важно учесть несколько ключевых факторов, которые влияют на комфорт собаки и ее владельца в ограниченном пространстве. Вот основные критерии:

размер собаки . Собаки бывают разных размеров: миниатюрные (до 4 кг), малые (до 10 кг), средние (до 25 кг) и большие (до 45 кг и более). Для квартиры лучше всего подходят миниатюрные и малые породы. Большим собакам часто не хватает пространства для движения, что может привести к проблемам со здоровьем или деструктивному поведению, например, порче мебели из-за избытка энергии;

. Собаки бывают разных размеров: миниатюрные (до 4 кг), малые (до 10 кг), средние (до 25 кг) и большие (до 45 кг и более). Для квартиры лучше всего подходят миниатюрные и малые породы. Большим собакам часто не хватает пространства для движения, что может привести к проблемам со здоровьем или деструктивному поведению, например, порче мебели из-за избытка энергии; уровень активности . Некоторые породы, такие как бойцовские или охранные собаки, требуют интенсивных физических нагрузок и пространства. В квартире им будет тесно и некомфортно. Зато породы с умеренной активностью или те, которые довольствуются короткими прогулками, идеально подходят для городских условий;

. Некоторые породы, такие как бойцовские или охранные собаки, требуют интенсивных физических нагрузок и пространства. В квартире им будет тесно и некомфортно. Зато породы с умеренной активностью или те, которые довольствуются короткими прогулками, идеально подходят для городских условий; лай . Громкий лай может стать проблемой, особенно если звукоизоляция в доме слабая. Породы, склонные к частому лаю (например, бигль или брюссельский грифон), могут вызвать жалобы соседей. Для квартиры лучше выбирать более тихие породы;

. Громкий лай может стать проблемой, особенно если звукоизоляция в доме слабая. Породы, склонные к частому лаю (например, бигль или брюссельский грифон), могут вызвать жалобы соседей. Для квартиры лучше выбирать более тихие породы; потребность во внимании . Если вы много времени проводите вне дома, выбирайте породу, которая хорошо переносит одиночество. Некоторые собаки, наоборот, нуждаются в постоянном внимании хозяина, иначе они могут испытывать стресс или вести себя деструктивно;

. Если вы много времени проводите вне дома, выбирайте породу, которая хорошо переносит одиночество. Некоторые собаки, наоборот, нуждаются в постоянном внимании хозяина, иначе они могут испытывать стресс или вести себя деструктивно; уход. Уход за шерстью, особенности питания и склонность к болезням — все это влияет на удобство содержания собаки в квартире. Породы с минимальной линькой или короткой шерстью упрощают уборку, а собаки с простыми потребностями в питании экономят время и средства.

Породы собак, которые созданы для жизни в квартире

Йоркширский терьер

Эта небольшая, опрятная собака весом до 3,2 кг давно завоевала популярность среди городских жителей. Он не линяет, может ходить в лоток, хорошо обучается, но не отличается выдержкой. Йорк нуждается в уходе за шерстью и осторожном отношении — его легко травмировать из-за малого размера.

Йоркширский терьер. Фото: Freepik

Померанский шпиц

Компактный песик до 3,2 кг с пушистой шерстью, которую нельзя стричь. Его ежедневно нужно вычесывать, но он компенсирует это харизматичностью, сообразительностью и хорошим здоровьем. Шпиц может проявлять доминантность, поэтому воспитанию следует уделить особое внимание.

Померанский шпиц. Фото: lapki.pet

Чихуахуа

Самая маленькая порода в мире (до 2,7 кг), которая удивит смелостью и энергией. Легко адаптируется к любым условиям и хорошо чувствует себя рядом с хозяином. Однако без воспитания может проявлять ревность, агрессию к другим животным и чрезмерную тревожность.

Чихуахуа. Фото: Freepik

Мопс

Добродушное, ласковое животное с уравновешенным характером. Мопс не требует длительных прогулок, однако склонен к ожирению, поэтому важно контролировать его рацион. Они прекрасно ладят с детьми и легко приспосабливаются к городскому ритму.

Мопс. Фото: Freepik

Французский бульдог французский бульдог

Собака-компаньон с короткой шерстью, крепким телосложением и спокойным нравом. Любит быть рядом с людьми, не выдерживает одиночества, поэтому нуждается в постоянной социализации. Подойдет семье с детьми, так как дружелюбный и легко дрессируется.

Французский бульдог. Фото: Freepik

Пражский крысарик

Маленький, гладкошерстный пес весом до 2,6 кг, активный и веселый. Имеет сильную привязанность к людям, не любит оставаться в одиночестве, хорошо учится и ладит с детьми. Идеальный вариант для тех, кто проводит много времени дома.

Пражский крысарик. Фото: Freepik

Басенджи

Уникальная порода, которая почти не лает — это настоящий подарок для жителей многоквартирных домов. Этот пес умный, быстро адаптируется, дружит с другими животными и обожает детей. Единственное "но" — не любит холод, поэтому зимой нуждается в дополнительном тепле.

Басенджи. Фото: Freepik

Отметим, в квартире, где живет четвероногий друг, каждый элемент интерьера должен быть практичным. Особенно это касается пола, ведь он ежедневно подвергается испытаниям от когтей, влаги, шерсти и неожиданных "сюрпризов". Поэтому, выбирая покрытие для дома с собакой, на первый план выходят не эстетика, а прочность и функциональность материала.

Как сообщалось, в последнее время в Украине растет внимание к потребностям домашних любимцев, а не только к удобству их владельцев. Поскольку квартиры имеют ограниченную площадь, не каждое животное может комфортно в них проживать. Общественная этика и законодательные инициативы способствуют установлению более высоких стандартов ответственной заботы о животных.