Найкращі породи собак для квартири — які вибрати у 2025 році

Собака на дивані. Фото: Freepik

Багато хто вважає, що життя в багатоквартирному будинку й утримання собаки — речі несумісні. Мовляв, тварині потрібен двір, свіже повітря й простір для руху. Але насправді, є низка порід, які чудово почуваються навіть у невеликому приміщенні, за умови правильного догляду та дотримання певних умов.

Навіть у невеликій квартирі можна створити комфортні умови для життя з собакою, пише "ТСН". Головне — відповідально підійти до вибору породи, враховуючи свій спосіб життя, графік та рівень підготовки до щоденного догляду.

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Вибираємо породу з розумом: ключові критерії

Перш ніж обрати породу, важливо врахувати кілька ключових факторів, які впливають на комфорт собаки та її власника в обмеженому просторі. Ось основні критерії:

розмір собаки . Собаки бувають різних розмірів: мініатюрні (до 4 кг), малі (до 10 кг), середні (до 25 кг) і великі (до 45 кг і більше). Для квартири найкраще підходять мініатюрні та малі породи. Великим собакам часто бракує простору для руху, що може призвести до проблем зі здоров’ям або деструктивної поведінки, наприклад, псування меблів через надлишок енергії;

. Собаки бувають різних розмірів: мініатюрні (до 4 кг), малі (до 10 кг), середні (до 25 кг) і великі (до 45 кг і більше). Для квартири найкраще підходять мініатюрні та малі породи. Великим собакам часто бракує простору для руху, що може призвести до проблем зі здоров’ям або деструктивної поведінки, наприклад, псування меблів через надлишок енергії; рівень активності . Деякі породи, як-от бійцівські чи охоронні собаки, потребують інтенсивних фізичних навантажень і простору. У квартирі їм буде тісно й некомфортно. Натомість породи з помірною активністю або ті, що задовольняються короткими прогулянками, ідеально підходять для міських умов;

. Деякі породи, як-от бійцівські чи охоронні собаки, потребують інтенсивних фізичних навантажень і простору. У квартирі їм буде тісно й некомфортно. Натомість породи з помірною активністю або ті, що задовольняються короткими прогулянками, ідеально підходять для міських умов; гавкіт . Гучний гавкіт може стати проблемою, особливо якщо звукоізоляція в будинку слабка. Породи, схильні до частого гавкання (наприклад, бігль чи брюссельський грифон), можуть викликати скарги сусідів. Для квартири краще обирати тихіші породи;

. Гучний гавкіт може стати проблемою, особливо якщо звукоізоляція в будинку слабка. Породи, схильні до частого гавкання (наприклад, бігль чи брюссельський грифон), можуть викликати скарги сусідів. Для квартири краще обирати тихіші породи; потреба в увазі . Якщо ви багато часу проводите поза домом, обирайте породу, яка добре переносить самотність. Деякі собаки, навпаки, потребують постійної уваги господаря, інакше вони можуть відчувати стрес або поводитися деструктивно;

. Якщо ви багато часу проводите поза домом, обирайте породу, яка добре переносить самотність. Деякі собаки, навпаки, потребують постійної уваги господаря, інакше вони можуть відчувати стрес або поводитися деструктивно; догляд. Догляд за шерстю, особливості харчування та схильність до хвороб – усе це впливає на зручність утримання собаки у квартирі. Породи з мінімальним линянням або короткою шерстю спрощують прибирання, а собаки з простими потребами в харчуванні економлять час і кошти.

Породи собак, які створені для життя у квартирі

Йоркширський тер’єр

Цей невеликий, охайний собака вагою до 3,2 кг давно завоював популярність серед міських мешканців. Він не линяє, може ходити в лоток, добре навчається, але не вирізняється витримкою. Йорк потребує догляду за шерстю та обережного ставлення — його легко травмувати через малий розмір.

Йоркширський тер’єр. Фото: Freepik

Померанський шпіц

Компактний песик до 3,2 кг із пухнастою шерстю, яку не можна стригти. Його щодня потрібно вичісувати, але він компенсує це харизматичністю, кмітливістю та гарним здоров’ям. Шпіц може виявляти домінантність, тож вихованню слід приділити особливу увагу.

Померанський шпіц. Фото: lapki.pet

Чихуахуа

Найменша порода у світі (до 2,7 кг), яка здивує сміливістю та енергією. Легко адаптується до будь-яких умов і добре почувається поруч із господарем. Проте без виховання може виявляти ревнощі, агресію до інших тварин і надмірну тривожність.

Чихуахуа. Фото: Freepik

Мопс

Добродушна, лагідна тварина з врівноваженим характером. Мопс не потребує тривалих прогулянок, проте схильний до ожиріння, тому важливо контролювати його раціон. Вони чудово ладнають з дітьми та легко пристосовуються до міського ритму.

Мопс. Фото: Freepik

Французький бульдог

Собака-компаньйон із короткою шерстю, міцною тілобудовою та спокійним норовом. Любить бути поруч із людьми, не витримує самотності, тому потребує постійної соціалізації. Підійде сім’ї з дітьми, адже дружній, доброзичливий і легко дресується.

Французький бульдог. Фото: Freepik

Празький крисарик

Маленький, гладкошерстий пес вагою до 2,6 кг, активний і веселий. Має сильну прихильність до людей, не любить залишатися на самоті, добре навчається та ладнає з дітьми. Ідеальний варіант для тих, хто проводить багато часу вдома.

Празький крисарик. Фото: Freepik

Басенджі

Унікальна порода, яка майже не гавкає — це справжній подарунок для жителів багатоквартирних будинків. Цей пес розумний, швидко адаптується, дружить з іншими тваринами й обожнює дітей. Єдине "але" — не любить холод, тому взимку потребує додаткового тепла.

Басенджі. Фото: Freepik

Зазначимо, у квартирі, де живе чотирилапий друг, кожен елемент інтер'єру має бути практичним. Особливо це стосується підлоги, адже вона щодня зазнає випробувань від кігтів, вологи, шерсті та несподіваних "сюрпризів". Тому, обираючи покриття для дому з собакою, на перший план виходять не естетика, а міцність і функціональність матеріалу.

Як повідомлялось, останнім часом в Україні зростає увага до потреб домашніх улюбленців, а не лише до зручності їхніх власників. Оскільки квартири мають обмежену площу, не кожна тварина може комфортно в них проживати. Суспільна етика та законодавчі ініціативи сприяють встановленню вищих стандартів відповідального піклування про тварин.